La demora media para una operación de cataratas en Aragón es de 71 días, aunque a este retraso hay que sumar el tiempo de espera que muchos pacientes asumen antes de recibir la citación para ser intervenidos en su hospital de referencia.

NOTICIAS RELACIONADAS El Hospital Clínico de Zaragoza implanta una nueva técnica quirúrgica para tratar las cataratas en niños

"La catarata es una patología asociada a la edad y en Aragón, con una población envejecida, entran cada año en las listas de espera entre 10.000 y 11.000 personas para ser operadas de esta afección", señalan fuentes del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón al informar de que este tipo de cirugías son en la actualidad uno de los procesos más frecuentes.

Solamente en el Hospital Clínico de Zaragoza se hacen más de 2.750 operaciones de cataratas al año. En el área de Oftalmología suelen pasar por el quirófano del orden de 400 personas al mes, y "la gran mayoría" -apuntan las mismas fuentes- son por esta afección. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este padecimiento afecta al 33% de la población mundial y es una de las principales causas de discapacidad visual en el mundo, siendo además la principal causa de ceguera en personas de avanzada edad.

Los meses de espera previos a entrar en lista quirúrgica

Según los últimos datos facilitados por el Gobierno de Aragón, la demora media para operarse de cataratas en la Comunidad es de 71 días, si bien un total de 58 personas llevaban en junio más de seis meses esperando una intervención de este tipo. En un 'limbo' entre citaciones se encuentra Antonio (nombre ficticio), un zaragozano de 85 años que fue visto por su especialista el pasado mes de abril, en el centro de especialidades Inocencio Jiménez, en el barrio de Las Delicias. "En mayo entró la solicitud para la consulta del Clínico, pero todavía no hemos recibido carta para operar", cuentan dos meses después sus familiares, que han pensado en dirigirse al servicio de Atención al Paciente para poner una reclamación a causa de las "excesivas" demoras que afrontan entre consulta y consulta los pacientes de avanzada edad. "Mi abuelo está ciego de un ojo y necesita ser operado de cataratas en el otro. Es una pena que haya estas demoras... Si no nos llaman pronto para operar, tendremos que irnos por la privada. Lo hemos mirado, y la operación son unos 1.500 euros", cuentan resignados.

Desde Sanidad reconocen que las demoras podrían aumentar durante los meses de verano debido a que se reduce la actividad en quirófanos. Así pues, según publicó HERALDO DE ARAGÓN, durante las vacaciones estivales los hospitales aragoneses llegarán a cerrar hasta 500 camas. Las vacaciones de los profesionales sanitarios, la negativa de muchos pacientes a operarse en ese periodo y la reducción de la actividad quirúrgica programada motivan todos los años este parón en los centros sanitarios. Por su parte, los sindicatos advierten de los retrasos que hay para revisiones en determinadas especialidades y de las demoras que afrontan muchos pacientes antes de entrar en lista de espera quirúrgica. Una realidad que no se refleja en las estadísticas y que llegó también en forma de queja hace unos meses al Justicia, con un paciente que denunció que llevaba más de 500 días para una consulta. "En verano se cierran 500 camas pero el problema no es ese, sino que no han sido capaces de autoconcertar las intervenciones pendientes con los propios profesionales del salud, sino que han sacado las listas de espera fuera, a clínicas privadas, y eso influye en que las listas de espera siguen creciendo", concluyen fuentes sindicales.