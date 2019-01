Retrasos de más de un año en algunas consultas del Grande Covián

La demora media para una consulta de Oftalmología es de 30 días en Aragón, según los últimos datos de listas de espera de noviembre de 2018 publicados por el Salud. Sin embargo, a A.L., paciente de 50 años con tensión ocular crónica y operado de cataratas, le dijeron en el centro de especialidades Grande Covián de Zaragoza que tenía que esperar más de dos años, hasta mayo de 2020. Los retrasos en algunas especialidades (Oftalmología y Traumatología, principalmente) se suman a las quejas por falta de médicos y otros servicios en el centro Grande Covián.

"Desde hace cuatro años voy a revisión oftalmológica cada seis meses. La última visita que tuve fue en noviembre de 2017 y me tocaba revisión en mayo de 2018. Como no me había llegado ninguna citación, acudí a preguntar al centro de especialidades. En Citaciones me dijeron que llevaban dos años de retraso, y que la fecha probable era mayo de 2020. Es inaceptable y me están obligando a acudir a un médico particular. Espero su respuesta. Gracias", explicó este paciente en la queja que presentó el 10 de enero ante el servicio de atención al paciente.

Una semana después de presentar la queja, le llamaron para atenderle. "Parece que están tratando la sanidad pública como una empresa de telefonía: si llamas a protestar, te hacen ofertas", se lamenta. Otra paciente se quejaba hace unos días de que la demora que le habían dicho en Traumatología era de 18 meses.