Elena Rubio recuerda su propia estrella azul junto a Jaime González y Mauricio Aznar

Elena Rubio es una cantautora aragonesa de larga trayectoria profesional. Se trata de una de las voces más respetadas de la tierra desde mediados de los 90; sabe lo que es actuar en una plaza del Pilar llena, o en Pirineos Sur con proyecto propio, o en escenarios internacionales tan remotos como Taiwán o Dubai. En este año de eclosión absoluta de ‘La estrella azul’, la película de Javier Macipe sobre el viaje catártico a la Argentina profunda de Mauricio Aznar, Elena ha vivido muchas de esas emociones en carne propia: amiga de Mauricio, llegaron a plantearse un proyecto musical juntos.

La historia es curiosa. Fue el propio coautor de ‘Cass’ y ‘Apuesta por el rock’n’roll’ quien le mostró por primera vez el tema de Peteco Carabajal que da nombre a la película de Macipe, y que Elena lleva cantando en los escenarios desde hace casi tres décadas. "Yo cantaba en el colegio, siempre me gustó escribir, pero el momento catártico para mí llegó en 1993: mandé una cinta al concurso nacional de radio Acorde 93 y me eligieron. Llegué a la final en Madrid y la gané, lo que me ayudó a tener cierto reconocimiento en casa: se me abrieron las puertas de muchas salas en Zaragoza".

El encuentro de Mauricio llegó como lo hacen muchas cosas buenas: por casualidad. "Yo venía de cantar; andaba con una amiga que es más atrevida que yo y nos cruzamos con Mauricio por la calle. Ella le habló, le dijo que le gustaban Más Birras y que su amiga era cantante. Él dijo "pues oye, te quiero oír". Al final quedamos para otro día, canté un delante de él y le gustó mucho. Me preguntó si tenía material propio y me planteó formar parte de su nuevo proyecto, centrado en instaurar en Zaragoza el gusto por el folclore argentino que había descubierto allá".

En aquella época aún no existía Almagato, el grupo que formó Mauricio Aznar con Jaime González (quien ya estaba en Amankay) y que sigue muy activo. Jaime y Mauricio actuaban a dúo, y habían grabado un disco conjunto, ‘De la noche a la mañana’, que iban a presentar en el Centro Cívico Delicias el 27 de abril de 1996. "Mauricio me grabó una cinta, me invitó a cantar y dijo que me quería en su proyecto", recuerda Elena.

En ese disco habían colaborado Gabriel Sopeña, Jaime Lapeña, Alberto Moreno y Javier Estella. "Mi tarea en la presentación fue cantar ‘La estrella azul’, que le gustaba mucho a Mauricio, y hacer coros en otras, que me fue marcando. Por cierto, el otro día fui a ver el concierto del autor de la canción, Peteco Carabajal, ahí mismo en Delicias: fue emocionante".

En la cinta, Mauricio había escrito ‘Proyecto delirante hispanochacarero mañoargentino de músicos populares zaragozanos’. Luego dibujó su sello, Salmantana Records. Esa palabra inventada es una mezcla de ‘la salamanca’ y la sargantana o lagartija. La salamanca -a la que se alude en la película ‘La estrella azul’, principalmente ambientada en Santiago del Estero, al noroeste de Argentina- es el lugar donde las fuerzas ocultas bendicen al que será venturoso en el arte, en el noroeste argentino. Esa figura mística se materializa en los patios donde brota la música.

El trabajo con Sopeña

Curiosamente, el vocalista de Más Birras y Golden Zippers presentó a Elena a su amigo Gabriel Sopeña, algo que haría que ese proyecto inicialmente planteado junto a Mauricio se tornara en colaboración sostenida de Elena con Sopeña. "Vuestras sensibilidades van a conectar muy bien, dijo Mauricio, y así fue. Gabriel siempre ha hecho cosas muy interesantes, incluyendo el disco que acaba de sacar: me gustaba mucho El Frente, además. Acabé trabajando con Gabriel en varios proyectos, desde una grabación mía de una maqueta muy cuidada a discos con Prames, en los que participamos varias cantantes zaragozanas que sigo considerando amigas hoy".

También hubo muy buena conexión entre Elena y Jaime González. "Sí, desde el principio; de hecho, tanto Mauricio como Jaime pedían a las salas que me llamaran para tocar. Con Jaime seguí intercambiando mucha música, y también con el resto de los Amankay, nos conocemos todos. El mundo musical de América es infinito, y todo aquello me sirvió para ensanchar horizontes y abrirme a nuevos sonidos".

Elena también estuvo en Pirineos Sur 2019 con el proyecto Caravana Sur. "Todo lo que he hecho en la música me ha dejado un buen poso; sigo trabajando en nuevo material, con nuevas ilusiones. En cuanto a la chacarera, todo lo que ha pasado con la película este año ha sido increíble; para mí, concretamente, revivir emociones de hace años. Es una historia maravillosamente contada, fui dos veces a verla: merece todos esos premios, y más".

De las Cortes de Aragón a la plaza del Pilar, Taiwán y Dubai

Elena movió su maqueta de nueve canciones, pergeñada junto a Sopeña, y le sirvió para seguir consiguiendo directos. Además, compuso para la cadena SER el tema ‘Da la cara’, que acompañó la campaña para apoyar la candidatura de Zaragoza de la Expo 2008; también fue la primera persona que actuó en el hemiciclo de las Cortes de Aragón, en este caso con motivo de la celebración de los 20 años de democracia en la Comunidad Autónoma, en 2002.

En los siguientes años continuó componiendo material propio y actuando; con DAB, el proyecto de Pedro Andreu y Luis Sancho para Café del Mar, grabó el disco ‘The Best 3’, el último de la banda, presentado en directo en Taiwán en 2007 y en Dubai en 2009. Este grupo enmarcó su propuesta sonora en la electrónica suave, idónea para las famosas puestas de sol en Ibiza evocadas por un proyecto, Café del Mar, que curiosamente también tiene genoma aragonés gracias a sus fundadores, los zaragozanos Carlos Andrea y José Les y el oscense (de Lascellas) Ramón Guiral.

La artista zaragozana ha actuado varios años en las Fiestas del Pilar: en 2006 lo hizo junto a Cómplices y Diego Martín, y el 13 de octubre de 2018 fue telonera de Rosana en la fiesta de Cadena 100 en la plaza del Pilar, con casi 90.000 personas enfrente.