Una iniciativa de cine: ‘La estrella azul’ ya tiene plataforma digital… por partida doble

Después de casi tres meses en los cines españoles y de un trayectoria exitoso en festivales, que aún no termina, ‘La estrella azul’ ya ha fijado su desembarco en las plataformas digitales de streaming en España. La espera no va a ser larga tras su adiós a las pantallas comerciales ibéricas (temporal: a finales de año no sería extraño un retorno coyuntural) y las buenas perspectivas para su distribución en Francia o Alemania, además de las consolidadas al otro lado del charco para después del verano: Argentina y Uruguay.

Hay una plataforma que apoyó la película desde su inicio, por lo que parecía claro que también iba a apostar por ella en su difusión. Se trata de Movistar+, y el filme estará en su oferta la última semana de junio. La alegría añadida para el largometraje dirigido por el zaragozano Javier Macipe es que también va a estar en Filmin. De hecho, ahí ya figura anunciada con fecha concreta, para alegría de los suscriptores y con un 9,5 sobre 10 en las votaciones internas: 23 de junio.

‘La estrella azul’ ha sido un fenómeno de los que trascienden el propio cine. El papel de la música es clave, dado que narra la última parte de la vida de Mauricio Aznar, cofundador de Más Birras y Almagato. Su devoción por el rock’n’roll y la deriva posterior hacia la chacarera, gracias a la visita catártica que efectuó a Santiago del Estero (noroeste de Argentina) están reflejadas de maravilla en el metraje.

La película ha hecho que el gusto en Zaragoza y España por esta muestra del folclor en el cono sur suba exponencialmente, además de rescatar para las nuevas generaciones el cancionero de Más Birras. El tema ‘Apuesta por el rock’n’roll’, coescrito por Aznar y Gabriel Sopeña, fue versionado por Héroes del Silencio y es un himno de eco mundial, que también asoma por la película de un modo muy interesante.

Zaragoza se ha volcado con el filme, con el cine Palafox como gran bastión y un icono, la escultura de Mauricio Aznar situada en el pasaje de los cines, como huella temporal de lo que ha supuesto este rescate de la imagen de un zaragozano ilustre del siglo XX en la tercera década del XXI.