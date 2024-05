‘La estrella azul’ se despide de los cines españoles… de momento

Ha sido un camino lleno de alegrías, pero toca dar paso al ‘hasta pronto’. ‘La estrella azul’ del zaragozano Javier Macipe se despide este jueves 16 de mayo de las salas comerciales españolas con una última sesión a las 18.00 en los Renoir Plaza de España, donde se han mantenido durante casi tres meses, logrando el favor del público sobre superproducciones extranjeras y otras películas españolas de autor con más presupuesto.

Después de su triunfo en el último festival de San Sebastián, con dos estatuillas (jurado joven y cooperación) para el filme tras su estreno mundial en el certamen donostiarra, el filme que gravita sobre los últimos años del músico zaragozano Mauricio Aznar ha tenido un tránsito exitoso por medio mundo, con triunfos en los festivales de Mérida, Nantes, Cinemateca Uruguaya o Santa Barbara (California), amén de grandes acogidas en las muestras cinematográficas y artísticas de Gijón, Sevilla (Festival Europeo), Logroño (Actual), Mar de Plata o Frankfurt.

Su estreno comercial llegó el pasado 23 de febrero en aproximadamente 85 salas de toda España. En los cines Palafox de Zaragoza (donde se preestrenó el 15 de febrero y se ha exhibido hasta el pasado 9 de mayo) ha registrado números récord para una película aragonesa, y sus guarismos finales en España exceden a los mejores sueños de las productoras implicadas (Mod, El Pez Amarillo, Cimarrón, Prisma y La Charito), con Wanda Films en la distribución.

El deseado estreno en Argentina (también irá a los cines uruguayos) queda finalmente para septiembre, y se está avanzando en las gestiones para su distribución en los mercados francés y alemán. Entretanto, en una fecha muy próxima (en este mes de junio), la película hará su desembarco en las plataformas digitales de streaming por suscripción.

En otoño, nueva vida

Macipe y el protagonista de la película, Pepe Lorente, afrontan un calendario veraniego de conciertos a dúo y con la banda de la película, que dirige musicalmente Guillermo Mata; la película continuará su trasiego festivalero y vivirá proyecciones puntuales en varios de los puntos del mapa nacional en que se planteen recitales. Este viernes 17, por cierto, la banda de 'La estrella azul' actúa en las fiestas del Arrabal de Zaragoza, y el sábado 18 acude a Borja para participar en el Rock& Rasmia.

A la espera de cristalizar algún concierto extra y materializar sorpresas varias relacionadas con el filme, ‘La estrella azul’ tiene ante sí un doble reto: asomarse a la posibilidad de representar a España en el renglón de cine en lengua no inglesa dentro de los Premios de la Academia de Hollywood y, obviamente, aspirar a nominaciones en varios renglones de los Premios Goya, detalle que se conocerá a finales de noviembre.

Las quinielas hablan de tres presencias potenciales: Lorente en actor revelación, Macipe en dirección novel y mejor película, sin descartar el guión original o alguna interpretación secundaria (Cuti Carabajal, Marc Rodríguez). Al no tener una banda sonora compuesta expresamente para el filme ni canciones originales en ella, no puede aspirar a entrar en esos renglones. Lo que sí podría ocurrir es que el caminar del filme por estos premios determinase un regreso puntual a las pantallas comerciales de España.