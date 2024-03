Una ruta de tiendas y bares para seguirle la pista a Mauricio Aznar en Zaragoza

"Aquí tenemos cosas que son lo contrario de la tendencia". Lo dice Lois Ohara, alma del Tupé Asesino, la única tienda dedicada a la estética y la moda 'rockabilly' de Zaragoza. Curiosamente, con la frase apela directamente al espíritu alternativo de uno de los más granados representantes de ese estilo que ha dado la ciudad, Mauricio Aznar. A un giro que le llevó a plantar una prometedora carrera musical para marchar a los confines del mundo en busca de nuevos sonidos y experiencias. Ese momento vital es el que retrata ‘La estrella azul’, la película sobre el que fuera líder de Más Birras, que a estas alturas acumula solo críticas laudatorias y se ha convertido en un pequeño gran fenómeno en Zaragoza, la ciudad natal del músico.

El filme de Macipe tiene un atractivo añadido para el zaragozano, el de ‘jugar’ a reconocer los lugares de la ciudad donde fue rodada. Pero más allá de esa ruta de película, la capital aragonesa ofrece otra real, en la que el recuerdo o el aura del cantante de ‘Apuesta por el rock’n’roll’ siguen muy vivos.

La primera parada es obligada, aunque solo sea por veteranía. Se trata del Linacero Café, en el número 4 de la calle Arquitecto Magadalena, una suerte de ‘Hard Rock’ a la aragonesa, consagrado a los ídolos musicales que ha dado la escena local y a la en un tiempo gloriosa agenda de conciertos de la que presumía Zaragoza.

El bar, un ‘spin of’ de la famosa tienda de discos Linacero (situada en el centro comercial Independencia), expone varios ‘altares’ musicales con variada ‘memorabilia’ de a quienes van dedicados. Uno de ellos tiene como protagonista a Mauricio Aznar y Más Birras: "Exhibimos con orgullo una guitarra que nos dio la madre de Mauricio", cuenta Luis Linacero, el propietario del negocio (que ya ha visto ‘La estrella azul’ dos veces).

En vitrinas y paredes se acumulan también entradas y carteles de conciertos que el protagonista de ‘La estrella azul’ ofreció desde sus comienzos con los Golden Zippers hasta su última etapa, ya devoto de la chacarera. El despliegue ‘masbirriano’, que, recalca Luis Linacero, "comenzó hace 18 años", se corona con un gran retrato de Aznar realizado por Cristina RGB. El cuadro, de grandes dimensiones, se ha colocado intencionadamente frente a otro de Bunbury, en una suerte de diálogo entre ambos: "Es como si se miraran cara a cara y en medio hemos escrito ‘Apuesta por el rock’n’roll’, que es lo que les une a ambos".

Como no podía ser de otra manara, la presencia de Mauricio Aznar y todos sus proyectos musicales se traslada también a la tienda de discos, donde se pueden encontrar discos, libros, camisetas y hasta objetos decorativos, como relojes inspirados en Más Birras. Allí, en realidad, Más Birras nunca ha sido olvidado: "En la tienda de discos vendemos todas las semanas desde hace años tres o cuatro cosas relacionadas con Mauricio Aznar y sus bandas", dice Luis Linacero quien, no obstante, está "feliz por lo que está amplificando la película su figura".

Gabriela Añaños, dueña de Musicópolis, con el escaparate dedicado a 'La estrella azul'. H. A.

Siguiente parada sin dejar el camino puramente musical: Musicópolis. La tienda de instrumentos musicales de la calle de Espoz y Mina ha transformado estos días el escaparate para unirse al homenaje a Mauricio Aznar y Más Birras. Su dueña, Gabriela Añaños, le ha puesto todo el corazón y la emoción que acumuló tras salir de ver ‘La estrella azul’: "Me gustó tanto la película que me puse en contacto con la productora. Me mandaron fotogramas y luego yo he ido componiendo este escaparate que pretende ser una manera de apoyarla", dice Gabriela. En la vitrina se ve desde una guitarra a una bandana, unas botas y una gorra, tan características del ‘look’ de Mauricio. También discos, entradas de conciertos u otros instrumentos musicales de su época argentina, como una ocarina o libros sobre la banda. "Se para mucha gente y hasta hace fotos, pero lo que más me gusta es que es una excusa para hablar de ‘La estrella azul’, a veces hemos hecho aquí corrillos con clientes y paseantes en torno a la película y Más Birras".

El Tupé Asesino

Esa misma es la experiencia de Lois Ohara estos días en el Tupé Asesino. La tienda, especializada en ropa y accesorios con la estética rock de los años 50 y 60 hubiera hecho las delicias del Mauricio Aznar de los primeros tiempos. Allí ahora se le recuerda, con los discos que suenan en el tocadiscos del local de la calle asasasas y entre la clientela más fiel, que estos días anda emocionada y revolucionada por la historia que ha contado el cineasta Javier Macipe, directa a su corazón rockero.

Pero la fascinación que el universo rockabilly genera va más allá de la propia tribu que en Zaragoza es tan efervescente. "Fliparías con la gente tan variada que se acerca a la tienda", cuenta Lois. "Viene gente de todas las edades, desde señoras mayores a jovencitas, que buscan unos patrones diferentes, que favorecen".

"Yo -añade- procuro además salirme un poco de esa estética de dados y llamas, buscar prendas con todo el sabor de esos años, pero que descontextualizadas puedan pasar perfectamente por una prenda actual". Son además la mayoría marcas de importación y de gran calidad en lo que a tejidos se refiere.