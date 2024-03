Pepe Lorente, Mauricio Aznar en 'La estrella azul', protagoniza el último vídeo del músico aragonés Rubén Nasville

El músico aragonés Rubén Nasville tiene un nuevo single, ‘Fotos a contraluz’; es el primero de lo que a final de año será un elepé, ‘Oxígeno’. Un tema rockero, de punto épico y duende al bies de los versos, con estribillo que engancha al primer acorde. Para apoyar el lanzamiento ha estrenado un videoclip, pergeñado por Adrián Barcelona y su equipo, con tres caras conocidas: los intérpretes Olaya Caldera (nominada al Goya a mejor actriz de reparto por 'Una vida no tan simple' este año) y Pepe Lorente (actualmente en la cresta de la ola gracias a ‘La estrella azul’ y su caracterización de Mauricio Aznar) y el monigotero Bernal, también de la tierra, uno de los mejores profesionales del cómic en España.

“Preparamos el videoclip el año pasado -explica Rubén- y la presencia de Pepe se debe a que seguía su trabajo desde hace tiempo, es un excelente actor y, además, aragonés; lo contacté por las redes y tanto él como Olaya, dos grandes profesionales, aceptaron la propuesta. No he calculado el lanzamiento para aprovechar su ‘boom’ por ‘La estrella azul’, como seguramente habrá pensado alguno -ríe- pero te aseguro que me alegro mucho de todo lo que está pasándole con la película: se lo merece”.

Como si fuera un tráiler

El vídeo está concebido como si fuese un tráiler extendido de una película (el tema dura 4 minutos y 5 segundos) e irradia el toque cinematográfico perseguido, con su estribillo trotón, puente sereno y estrofas de alta intensidad poética. “También te digo que tener a Bernal de gasolinero es un punto. Su participación surgió en un salón del Cómic de Jaca; me dijo que quería salir en un video mío algún día, y yo encantado, claro. Encima, su cuñado es el dueño de la gasolinera de Fuentes de Ebro, donde rodamos sus planos”, apunta Nasville.

David Santisteban es el productor de la canción, y explota a conciencia el recurso vocal de Rubén, que tiene dejes muy diversos en un crisol que incluye gotas a Manolo García, Shuarma o Carlos Tarque. “Tenemos a Candy Caramelo al bajo, El Niño Bruno en la batería, Ludovico Bagnone en la guitarra, que ha tocado con Laura Pausini y Alejandro Sanz; está el fenómeno de Ejea Josemi Sagaste al saxo, ya sabes que lleva años en la banda de Sabina, y quedó yo en la voz y la trompeta. Estoy algo oxidado en esto último, pero me apetecía meterla en esta canción: no en vano estudié trompeta en su día”.

El disco que contendrá ‘Fotos a contraluz’ saldrá a final de año. “Quiero sacar otros dos singles previos, uno cada tres meses. Este sábado 9, por cierto, grabaremos el video de otra canción, en la que hay una colaboración muy interesante. El disco saldrá en vinilo con el diseño de Rubén Chumillas, ganador de un Grammy por su trabajo para Vetusta Morla; también cuento con Silvia Peña para la fotografía fija de los clips y los artes del disco”.