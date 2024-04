Los escritores e ilustradores para chicos se reivindican en el día que se evoca a Andersen

ZARAGOZA. El 2 de abril de 1805 nacía el gran escritor Hans Christian Andersen (Odense, 1805-Copenhague, 1875). Hijo de un humilde zapatero, no llegó a asentarse en ningún oficio, sobre todo era un gran soñador, acabó marchando a la capital de Dinamarca, donde se convirtió en dramaturgo y un narrador que conmovió a los jóvenes y no tan jóvenes con textos como ‘El patito feo’, ‘La sirenita’, ‘El soldadito de plomo’ o ‘La reina de las nieves’, entre muchos otros. Viajó por España y dejó constancia de ello. En su honor se instituyó el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil desde 1967. Una veintena de escritores, ilustradores, profesores, libreros y bibliotecarios aragoneses explican en Heraldo.es que significa para ellos este día, seleccionan autores, personajes y libros, y nos recuerdan con qué libro suyo acuden a esta conmemoración. Son Pilimar Aguilar, Ana Alcolea, Sandra Araguás, Alberto Aragón, Beatriz Barbero y Víctor García de El Armadillo Ilustrado, Blanca Bk, Josema Carrasco, Alberto Gamón, David Guirao, Patricia Gayán, Ana González Lartitegui, Mariela Cisneros e Israel Gómez de Hola Monstruo, Chus Juste, David Lozano, Roberto Malo, Ernesto Navarro, Daniel Nesquens, Arancha Ortiz, Pepe Serrano, Rosa Tabernero y Daniel Tejero.

Las tres preguntas son:

1. ¿Qué celebramos con el Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, qué celebras usted, qué querría reivindicar?

-2. Pensando en jóvenes lectores, ¿podría recomendarnos tres personajes, tres libros y tres autores?

-3. ¿Cuál es su último libro y qué nos diría de él?

Pilimar Aguilar alterna la poesía con la pedagogía y el inglés. A. C./Heraldo.

Pilimar Aguilar.

Profesora y poeta.

1.A la primera pregunta voy a responder como más me gusta: en verso.

A veces, es tuyo,

y, a veces, es mío.

De día o de noche

me cuenta al oído

historias, leyendas,

versos, acertijos…

Sus alas me llevan

hasta el infinito.

Nunca me abandona,

siempre va conmigo

sin cables ni enchufes,

ligero y sencillo.

Listo, misterioso,

bueno, divertido;

yo lo considero

mi mejor amigo.

Siempre aventurero,

despierto o dormido,

me quiere, lo quiero,

y se llama “libro”.

2. Tres personajes: El Principito, Pippi Calzaslargas y Matilda.

Tres libros: ‘¿A qué sabe la luna?’, ‘El abrazo de las amapolas’ y ‘Cuentos en verso para niños perversos’. Autores: Ana Alcolea, Gloria Fuertes, Roald Dahl, Gianni Rodari y Fernando Lalana. Sé que solo eran tres autores, pero no he podido descartar a ninguno de ellos.

3. 'La ardilla poeta y su libro de recetas', de Pregunta, es un libro escrito en verso para animar al público infantil a cocinar en familia o con amigos. Diecisiete sencillas recetas en rima para comer de forma sana, mientras nos divertirnos rapeando o dramatizando. Pretende invitarnos a saborear la poesía desde bien pequeños.

Ana Alcolea acaba de publicar 'El pirata' pero ya tiene nuevos títulos en las prensas. Oliver Duch.

Ana Alcolea.

Profesora y narradora.

1. Reivindico que la Literatura Infantil y Juvenil es Literatura con mayúsculas. Que hay que mimarla con la excelencia porque es lo primero que van a leer los niños. Por tanto, su lenguaje va a construir pensamiento, capacidad de reflexión, de crítica y de libertad. Celebro y reivindico la universalidad de la literatura infantil y juvenil. Literatura, no libros de autoayuda ni recetarios a la carta de padres y educadores.

2. Tres personajes: Sandokán, pirata justiciero y heroico. Los piratas de ahora ni son justicieros ni son heroicos, son vulgares ladrones. Hermione, inteligente y trabajadora, que tiene que luchar en un mundo de magos que lo son por naturaleza, mientras que ella tiene que hacerse. La Sirenita, que sabe que hay que retirarse a tiempo cuando lo que no puede ser, no puede ser. Tres libros y autores: ‘El ladrón de minutos’ de David Lozano; ‘Juegos, peligrosos juegos’, de Ricardo Gómez; y ‘El gato más largo del mundo’, de Susana Illera y Blanca BK.

3. ‘El pirata’ es mi libro más reciente. Un cuadro misterioso, una historia de viajes, un tesoro en el fondo del mar, una antigua leyenda, un naufragio del siglo XII en el Mar de China del que me habló una arqueóloga que lo había investigado. Una historia muy universal y muy personal. En Anaya, colección Duende Verde.

Sandra Araguás firma ejemplares de uno de sus libros. A. C./Heraldo.es

Sandra Araguás

Escritora, editora y cuentacuentos.

1. El 2 de abril se celebra el nacimiento de Hans Christian Andersen, referente que nos sirve de excusa para poner el foco en la literatura dirigida a niños y jóvenes. Reivindico más espacio y tiempo para que se acerquen a la lectura. Menos pantallas y menos cultura de “todo rápido y fácil”, más aprecio al silencio, la escucha de calidad disfrutando de la lectura en voz alta o la puesta en valor del esfuerzo que supone el acto de lectura para descubrir el placer que este otorga.

2. Personajes: Pippi calzaslargas; Hermione Granger; Momo. Libros recomendados: ‘La maravillosa medicina de Jorge’, Roald Dahl; ‘Los niños de Bullerbyn’, de Astrid Lindgren; y ‘Eragon’, de Christopher Paolini. Autores: Beatrix Potter, Ledicia Costas y David Lozano.

3. ‘¿Te quiero qué?’, ilustrado por Rosa Mai, es un libro para compartir momentos especiales. Un texto que nos va a poner en la boca esas palabras que a veces cuesta decir: ‘Te quiero’. Una excusa para mirarnos a los ojos, verbalizar el amor cotidiano y que sirva de detonante para terminar la lectura con besos y abrazos.

Beatriz Barbero y Víctor García, que acaban de recibir el Premio Búho. Archivo Armadillo /Amigos del Libro.

El Armadillo Ilustrado

Librería de Beatriz Barbero Gil (ilustradora) y Víctor García.

1. (Bea) Se celebra la importancia de un sector dentro del mundo del libro que es vital para la formación de la infancia y germen, por tanto, de futuros lectores. Nosotros, desde la librería, celebramos que los libros infantiles y juveniles cada vez ocupen más el espacio que se merecen.

Nos gustaría reivindicar su disfrute también cómo adultos. No quedarnos sólo con el producto pensado para niños y niñas, sino darle una oportunidad y leerlos sin complejos. Descubrirán auténticas obras del arte.

2. (Bea y Víctor) Para nosotros hay clásicos dentro de la literatura infantil, que tendríamos que tener presentes siempre, cómo: Max, el personaje de ‘Dónde viven los monstruos’ de Maurice Sendak; Sapo y Sepo, en cualquiera de sus historias, de Arnold Lobel; ‘Los niños de Bullerbyn’, de Astrid Lindgren, que era mi libro favorito de la infancia (dice Bea). Y añadimos un cuarto, otro clásico más reciente, la saga de Harry Potter de J.K. Rowling.

3. (Víctor) Mi última lectura juvenil ha sido 'La mansión del acantilado' de Diego Gutiérrez editado por Los Libros del Gato Negro. Me ha sorprendido lo rápido que Diego nos atrapa en el misterio de la mano de su personaje Hugo Norwood y lo divertido y emocionante que se hace continuar la trama.

Alberto Aragón trabajó muchos años en HERALDO; ahora sigue haciendo sus espléndidos carteles, cada vez más depurados y minimalistas. Oliver Duch.

Alberto Aragón

Pintor, diseñador e ilustrador

1. Este día es muy importante porque reivindica la importancia de la literatura infantil y juvenil en el desarrollo de los niños y jóvenes, así como en la promoción de la lectura desde edades tempranas. La literatura infantil no solo entretiene, sino que también educa, estimula la imaginación, fomenta la empatía y enseña valores fundamentales. Es una oportunidad para destacar la importancia de los libros en la vida de los más jóvenes y para promover su acceso a una amplia variedad de obras de calidad.

2. Ahora estoy más puesto en literatura juvenil y principalmente cómics que tenía olvidados desde hace años. Estamos repasando los personajes Hellboy, Batman y Parker. Los libros: ‘Recopilatorio de Hellboy’, ‘Batman, el regreso del caballero oscuro’, ‘Tokio y yo’. Los Autores: Mike Mignola, Frank Miller y Luis Mendo.

3. En este punto me distancio un poco y me voy a Calpurnio y su ‘Gran Libro de Cuttlas’ un resumen definitivo de todas las viñetas de Calpurnio sobre Cuttlas y reflexiones filosóficas. Un homenaje particular, cada vez que leo una de sus páginas. Coincidí con el un verano en el Heraldo y me dejó muy triste su fallecimiento.

Blanca BK alterna su faceta de ilustradora con la de divulgadora de la LIJ. Jesús Aznar.

Blanca Bk.

Ilustradora y divulgadora cultural

1. Es un día muy especial, es el nacimiento de Hans Christian Andersen. El idóneo para fomentar la lectura entre peques y chavales. Aprovecho para reivindicar el lugar que corresponde a los ilustradores: somos autores al igual que los escritores. Hay mucha gente que todavía lo desconoce o lo confunde.

2. Tres personajes: Dorothy de ‘El Mago de Oz’, el Gato con Botas y la pantera Bagheera del ‘Libro de la Selva’. Tres libros: ‘El Mago de Oz’ de Frank Baum, ‘El libro de la selva’ de Rudyard Kipling y ‘La historia interminable’ de Michael Ende. 3 autores: Charles Perrault, los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen.

3. Mis dos últimos libros son ‘El gato más largo del mundo’ y ‘Lex, el Tiranosaurio Rex’, que junto con ‘Din Don’ (que está a puntito de salir) podría decir que es mi trilogía digital más exitosa y que más alegrías me está dando. Los tres son coloridos, tiernos y risueños, ideales para los más peques de la casa.

Josema Carrasco acaba de ilustrar 'El paseo en bicicleta' para el sello Olifante. A. C./Heraldo.

Josema Carrasco

Diseñador e ilustrador.

1. Reivindico el derecho a la educación, a la cultura y a la imaginación, la fusión de imagen y texto, las bibliotecas, las tardes de lectura, a mis padres diciendo que apague la luz que ya es muy tarde, regalar libros y soñar con escribir o ilustrar uno.

2. Mis personajes favoritos son: Little Nemo in ‘Slumberland’ de Windsor Mccay; Corto Maltés de Hugo Pratt y Spiderman, el antiguo, sí, los tres viven entre viñetas. Si tuviera que recomendar tres libros serían: ‘Lo que más me gusta son los monstruos’ de Emil Ferris, cuya protagonista es una niña lobo detective; ‘Persépolis’ de Marjane Satrapi, que cuenta como es crecer en un ambiente de guerra y represión política, y ‘Zilia Quebrantahuesos’, de Laura Rubio que mezcla leyenda y fantasía en el pirineo aragonés. Tres autores imprescindibles para leer y releer siempre son Maurice Sendak, Roald Dahl y Gloria Fuertes.

3. ‘El paseo en bicicleta’ (Olifante) con textos de Antón Castro es un cómic para pasear entre pedales por las palabras y las imágenes, está repleto de referencias y confidencias para dejarse llevar sin frenos en un viaje visual y narrativo.

Alberto Gamón colabora con diversas editoriales y es asiduo de las fajas de Nórdica. Imparte muchos talleres. Oliver Duch

Alberto Gamón

Diseñador e ilustrador.

1. En este día se conmemora el nacimiento del escritor Hans Christian Andersen. Reivindico el libro ilustrado porque en este tipo de publicaciones conviven textos e imágenes, se complementan, creando una lectura más enriquecedora.

2. Seguramente podría nombrar a muchos de la literatura universal, pero voy a recomendar algunos que han sido importantes para mí: ‘El Pampinoplas’ de Consuelo Armijo, ‘Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar’ de Luis Sepúlveda y ‘El camino’ de Miguel Delibes. Me quedo con la mirada de cada uno de sus protagonistas, son muy distintas.

3. El último libro que he ilustrado es ‘La vida de la ciencia y la ciencia de la vida’ de José Manuel Sánchez Ron, un libro de divulgación científica para conocer el pasado y el futuro de nuestra especie. En este momento estoy ilustrando un libro que bien podría ser la respuesta a este cuestionario; se trata de un texto clásico de la literatura infantil universal que siempre recomiendo. En unos meses verá la luz.

Patricia Gayán tiene diversas novedades, entre ellas la exitosa 'Draculín'. Archivo P. Gayán.

Patricia Gayán

Escritora.

1. El nacimiento de Andersen y que la literatura infantil no es el “patito feo” de la literatura. Reivindico los libros que nos hacen libres. Que arriesgan y no aleccionan. La poesía, el cómic y ¡el humor! Decía Oscar Wilde “la vida es demasiado importante como para tomársela en serio”.

2. ‘La terrible Adèle’, ‘Narval y medusa’ (cómic). Juvenil: ‘Los mapas del agua’ (Ricardo Gómez), ‘El Pirata (Ana Alcolea)’. Infantil: ‘El Libro Libresco’ (Arjona), ‘Abracadabra Cole de Magia’ (Bárbara Fernández). La poesía de Pedro Mañas, el humor de Pepe Serrano o Roberto Malo, la irreverencia de Elise Gravel.

3. Tuve gemelos: ‘Draculín’ (Hola Monstruo. Ilustrado por Héctor Borlasca), con mi primera editorial aragonesa. Muy divertido, entrañable y ¡saludable! Sobre padres testarudos e hijos que deben encontrar su sitio (sin sangre).Y ‘Adrenalina’ (Volteletras-F.Noriega), mi primer poemario. Rimas, risas, ternura, conjuros, hechizos. Es un libro- juego sin edad. Con mucho humor y actividades.

Ana González Lartitegui en su estudio de Garrapinillos. Alterna la faceta de editora con sus libros ilustrados y sus talleres. Javier Belver.

Ana González Lartitegui

Ilustradora, escritora y editora.

1. Esta celebración nace de la convicción de que este tipo de libros son parte importantísima de la cultura y como tal deben promocionarse y compartirse en la primera etapa de la vida. Fue el pensamiento que animó a Jella Lepman, su promotora, en1967. Entonces el fomento lector se reivindicó en Alemania como antídoto contra las secuelas ideológicas del Tercer Reich. A día de hoy, con el avance del odio y la desinfodemia, esta reivindicación es más necesaria que nunca.

2. Entre los personajes de la literatura infantil brillan con luz propia Winnie the Pooh de A.A. Milne, la imaginativa Celia de Elena Fortún, y la genialidad de la Pequeña Genia del zaragozano Álvaro Ortiz. Tres títulos para celebrar un día como hoy: ‘La familia animal’, de Randall Jarrell y M. Sendak, un clásico de la narrativa para jóvenes; de tono oral, ‘Romances de la Rata Sabia’, de Paloma Díaz-Matas y Concha Pasamar; y un informativo recién aparecido: ‘Un ramo de malas hierbas’, de Alex Nogués y María Pascual de la Torre.

Tres autores españoles de actualidad: Berta Páramo por su obra de no-ficción, Manuel Marsol como autor de libro-álbum y Mónica Rodríguez Suárez por su prosa inspiradora.

3. Mi última obra 'La nave de los necios' (A Fin de Cuentos, 2023) es una travesía desencadenada por una broma tonta donde una planta mágica va echando tomates, uno a uno, pasando de mano en mano, temida por unos y codiciada por otros, hasta desembocar en un final rocambolesco, donde seremos invitados a pensar sobre la necedad humana.

David Guirao hace unos días en la Biblioteca Pública de Zaragoza. A. C./Heraldo.

David Guirao.

Ilustrador.

1. Los libros son para divertirse, seguro que podemos aprender con ellos, pero sobre todo leemos para pasarlo bien, escapemos de esa idea del libro infantil con una función pedagógica.

2. El genial Lobo que protege al Conejito enfermo de A toda pastilla de Josephine Mark. Fantasio, el compañero algo cínico e impetuoso de Spirou. La Trunchbull en Matilda de Roald Dahl, porque es divertido y necesario leer personajes retorcidos. Tres libros: '¿Te quiero qué?' de Sandra Araguás y Rosa Mai. 'El verano que cambió la vida' de Mihail de Carmela Trujillo y 'El mejor libro para aprender a dibujar una vaca' de Hèlene Rice y Ronal Badel. Tres autores en los que estoy pensando ahora mismo: David Fernández Sifres, diversión asegurada; Mónica Rodríguez, que es todo delicadeza, y Roberto Malo, que es muy versátil y capaz de conectar con un público muy diverso

3. 'Té de Melisa' con Andrea Iruela y que es una autora jovencísima que obtuvo el año pasado el premio Ibi, está editado por Anaya lleno de fantasía, costumbrismo, alguna pincelada de fondo social, ¡ah! Y unos cuantos personajes deliciosos.

Israel y Mariela con algunos de sus libros. Archivo Hola Monstruo.

Hola Monstruo.

Editorial. Mariela Cisneros e Israel Gómez. Autores.

1. El día 2 de abril nació el escritor danés Hans Christian Andersen, por ello se eligió esa fecha para celebrar cada año el Día Internacional del libro infantil. Nosotros, como autores e ilustrador (Israel y Mariela) cada año intentamos publicar libros para esas fechas y celebrar ese gran día. Como editores de Hola monstruo nos encantan fomentar la lectura en los mas pequeños y sobre todo recomendar leer en familia. Nos gustaría reivindicar a Aragón como una gran industria cultural. En nuestra tierra tenemos grandes escritores e ilustradores, muchos los conocemos. Hay una gran creatividad emergente de autores e ilustradores que hace un gran trabajo.

2. Mariela: Yo quiero recomendar 100% el álbum ilustrado, 'El monstruo Fiesta'p de mi hija Alexandra y mi esposo Israel Gómez. Es súper original y recomendable para los más pequeños. También 'Dola y la máquina de hacer amigos'. Pertenece a la colección de libros infantiles Dola, Dola, Tiralabola. Escrito por la inolvidable Lolo Rico. Cuesta encontrarlo, pero vale la pena buscarlo.

Como autor, recomiendo a Roberto Malo y Ana Alcolea, me parecen unos escritores muy polifacéticos. Por último, un álbum ilustrado que me parece visualmente precioso es Silvan y los árboles parlantes de Rafael Yuste y María Felices.

Israel: Me gustaría recomendar 'La mansión del acantilado' de Diego Gutiérrez, un fabuloso libro juvenil con piratas, mapas y misterios en los años 80 con cierto aire a la película 'Los Goonies'.

3. Israel: El último libro que he escrito ha sido con Mariela y es de la Colección Un mundo. 'Un mundo sin música' ficciona una Tierra donde nadie conoce el ritmo, la melodía, ni la armonía de una pieza musical. Todo ello para realizar un viaje por la historia de la música y conocer las obras, los interpretes y la fantasía de increíbles canciones.

Mariela: 'Malas pulgas', un cuento para los más pequeños que hemos publicado Israel y yo con la editorial Los libros del gato negro. Una historia que reivindica el poder de la solidaridad y la humildad.

Chus Juste es una de las grandes bibliotecarias de Aragón. Primera por la izquierda, acuclillada. Archivo B. Zuera.

Chus Juste

Bibliotecaria y dinamizadora cultural.

1. Algunas celebraciones tienen toques reivindicativos. Esta lo tiene. Recordamos que la Literatura Infantil y Juvenil existe y que tiene que ser de calidad. Celebramos el aprendizaje y los primeros pasos en el amplio y diverso mundo de la lectura. Queremos que todos los niños y niñas puedan tener un buen libro cerca que les acompañe, les sorprenda y les motive. Reivindico espacios agradables y calmados, tanto públicos como privados, para que este tipo de lectura titubeante pueda darse en las mejores condiciones.

2. Personajes: Pippi Calzaslargas, Tintín y Matilda. Libros: Juanjo Arjona, 'Amiga gallina'. Daniela Kulot, 'Una pareja diferente'. Julia Donaldson, 'El grúfalo'. Autores: Daniel Nesquens, Gonzalo Moure y Roberto Aliaga

3. No tengo libro propio. Elijo 'Retrato de casada', de Maggie O´Farrell.

Fernando Lalana, a la derecha, recoge el Premio Anaya con Chus Castejón. Archivo Anaya/Pedrola.

Fernando Lalana

Escritor. Premio Cervantes Chico.

1. El día de la LIJ pasa bastante desapercibido, quizá por la cercanía con el 23 de abril. Incluso yo, hay años que ni me acuerdo de él. Sin embargo, no habría Día del Libro sin quienes se hicieron lectores gracias a los libros juveniles. ¿Qué reivindico? Como siempre, la literatura juvenil de calidad, frente a las novelitas para adolescentes que nada aportan a la afición lectora.

2. Tres autores: Una de aquí: Ana Alcolea. Un español: César Mallorquí. Y un europeo: Roald Dahl. Tres libros para mayores que pueden leer los adolescentes: 'Una novela de Barrio', de Francisco González Ledesma. 'El corazón de las tinieblas', de Joseph Conrad y 'Cuatro corazones con freno y marcha atrás', de Jardiel Poncela (¡Más teatro, por favor!).

3. De mi último libro, ‘Un detective improbable’. Es la despedida de Fermín Escartín, mi mejor personaje del siglo XXI. Y como ahora los lectores jóvenes se aburren enseguida, en lugar de una novela, son tres relatos breves.

David Lozano publicará muy pronto 'Desconocidos'. A. C./Heraldo.

David Lozano.

Profesor y escritor.

1. Supone un reconocimiento a aquellas obras -y al esfuerzo y dedicación de sus autores/as- capaces de provocar el descubrimiento del placer de leer en los niños y jóvenes. Los lectores adultos de hoy lo somos, en buena medida, gracias a esa primera experiencia tan íntima. Por eso reivindico que se le otorgue a la LIJ la visibilidad que merece; la buena literatura infantil y juvenil no tiene menor rango que la buena literatura concebida para los adultos.

2. ¿Personajes? Matilda, que se enfrenta al mundo con la sabiduría que ha obtenido de los libros; Momo, cuya actitud nos recuerda que el tiempo que vale la pena vivir no es precisamente el que tiene un valor económico; y la Doña Problemas que creó nuestro añorado Hematocrítico, tan peculiar, especialista en resolver los problemas de losdemás en el colegio. Tres autores de calidad cuyas historias funcionan muy bien con adolescentes son César Mallorquí, Paloma González Rubio y Nando López.

Obras: ‘Marina, de Ruiz Zafón; ‘Las palabras heridas’, de Sierra i Fabra; ‘El mar’, de Patricia García Rojo.

3. ‘Desconocidos’ es una novela de suspense que aborda el modo en que se relacionan los jóvenes hoy día -aplicaciones, redes- y los riesgos que ello implica.

Roberto Malo hace unos días en la Biblioteca de Aragón. A. C./Heraldo.

Roberto Malo

Escritor y cuentacuentos.

1. El 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, ya que un 2 de abril del año 1805 nació el escritor Hans Christian Andersen, famoso por sus numerosos cuentos infantiles. Yo personalmente celebro en ese día la literatura para todos los públicos, para todo tipo de lectores, chicos y grandes, y me reivindico como cuentacuentos, ya que suelo ser muy solicitado esos días en bibliotecas y centros cívicos.

2. Recomendaría para los jóvenes lectores tres personajes de cómic que en mi infancia fueron fundamentales: Mafalda, Astérix y Superlópez. Y recomendaría tres libros clásicos: Matilda, de Roald Dahl, Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, y Universo de locos, de Fredric Brown.

3. Mi último libro infantil publicado es Lex, el Tiranosaurio Rex, escrito junto a Daniel Tejero e ilustrado primorosamente por Blanca Bk. Editado por Pregunta, es un álbum sobre un dinosaurio muy sensible y especial, un libro colorido y divertido, incluido en nuestro espectáculo Cuentos del Cretácico.

Ernesto Navarro en el Salón del Libro de Alagón, en el puesto de Pintacoda, con su compañera. A. C./Heraldo.

Ernesto Navarro

Profesor, editor e ilustrador.

1. Me gustaría reivindicar las actividades creativas y activas como la lectura y el dibujo frente a la alienación de las pantallas.

2. Yo voy a proponer cómic infantil, un género en el que se siguen haciendo verdaderas maravillas. Con 'El malvado zorro feroz' de Benjamin Renner me reí a carcajadas. 'Imbatible' de Pascal Jousselin es un artificio muy ingenioso y 'El jardín más profundo' de Izarbe Pajuelo es una de los descubrimientos del cómic aragonés. El cómic siempre ha sido un género de personajes. Destacaría a Margo Maloo de Drew Weing, Snapdragon de Kat Leyh o a Nico de Paco Sordo.

3. Tengo un par de proyectos infantiles en imprenta. Uno de ellos es 'Hotel 5 estrellas', un libro de aventuras de corte clásico. El otro es un álbum maravilloso que ha escrito Pepe Serrano y que yo he ilustrado, 'El hipnotizador de zapatos'.

Daniel Nesquens suele publicar entre tres y seis libros al año. Archivo Nesquens.

Daniel Nesquens

Delineante y escritor.

1. Da igual el día. Hay que leer más. Todos. Todas. Pequeños y grandes. Grandes y pequeños.

2. Libros recomendados: ‘Cuando el mundo era joven todavía’, de Jürg Schubiger; ‘Un ewok en el jardín’, Pedro Ramos; ‘La invención de Hugo Cabret’, Brian Selznick;

No recomendaría 'El Principito'. Autores: Jürg Schubiger, David Almond, Pepe Serrano y Diego Argoleda. Personajes: Alicia, Sapo y Sepo, y Marcos Mostaza (por este orden)

3. Último libro: ‘Son cosas que pocas veces ocurren’. Pues que está muy bien. Un libro para todas las edades. La vida en estado puro. Lo doméstico y lo mágico en poco más de cien páginas

Arancha Ortiz contó hace unos días el cuento 'El secreto de Jacinto' de Javier Hernández. A su lado, Lilia Íñigo. Archivo A. Ortiz.

Arancha Ortiz

Profesora y escritora.

1. Con el Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil celebramos y promocionamos la lectura entre los más jóvenes y los buenos libros para ellos. Yo celebro y reivindico la lectura por el puro placer de leer, como hacemos los adultos. También haría una invitación a leer más poesía, a leerles y a proporcionar a los niños más libros de poesía, desde casa y desde la escuela. La tendencia es a hacerlo en las edades más tempranas, y dejarlo de lado cuando van creciendo y llega una carga lectiva mayor.

2. En el panorama literario actual hay voces muy potentes y autorizadas en poesía para niños y jóvenes. Recomendaría tres libros que me han gustado mucho: Dice el Sol dice la Luna de Mar Benegas, Puer Poeticus, un ensayo para mediadores de Antonio Rubio, y Un hilo me liga a vos de Beatriz Giménez de Ory, los tres en cuidadísimas ediciones y con preciosas ilustraciones de Daniel Blanco, Concha Pasamar y Paloma Corral respectivamente.

3. No voy a recomendar ningún libro mío hoy, invito a leer a autores que me gustan.

Pepe Serrano

Pepe Navarro tiene varias novedades para el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil. Eva Navarro Brun

Profesor y escritor.

1. Celebramos las buenas historias, el sonido del pasar de las páginas, el poder de la imaginación. Querría reivindicar la responsabilidad que supone escribir para estas edades, su complejidad, la profesionalidad, el esfuerzo por el trabajo bien hecho.

2. Personajes: Peter Pan; Nimona y Adrenalina. Libros: ‘La pequeña genia y el monstruo del valle’, de Álvaro Ortiz; ‘La vuelta al mundo en 80 días’, ilustrado por David Guirao, y ‘Mi familia’, de Daniel Nesquens y Elisa Arguilé. Autores: Por mi gusto por el humor inteligente y surrealista, voy a ponerme clásico y decir: Gianni Rodari, Gloria Fuertes e Italo Calvino.

3. Mi último libro son dos: ‘Un viernes soleado’ promete aventuras vegetales sin fin, ilustrado magníficamente por Raquel Samitier. Y ‘El hipnotizador de zapatos’, una historia hipnótica con las fabulosas ilustraciones de Ernesto Navarro.

Retrato de Rosa Tabernero Sala, profesora de la Universidad de Zaragoza, y coordinadora del ensayo 'El objeto libro en el universo infantil', en su despacho de la Facultad de Magisterio de Huesca. Rafael Gobantes.

Rosa Tabernero

Profesora, estudiosa de Literatura Infantil y Juvenil.

1. El día 2 de abril es un volver a casa cada año y un momento para recordar uno de los motivos por los que seguir adelante, a pesar de todo. Como cualquier aniversario, constituye, además, un espacio de reivindicación, en este caso, de la importancia libro infantil en el desarrollo de una ciudadanía crítica. En la actualidad, el 2 de abril es una fecha adecuada para reivindicar una nueva aproximación a la lectura como una acto que compromete, sobre todo, al cuerpo en el espacio y el tiempo que impone la materialidad del libro. En la sociedad digital, el papel impone una lectura serena en profundidad frente al “barrido” rápido de las pantallas.

2. Para la infancia y la juventud actuales, obligado es hoy mencionar a Katsumi Komagata. Nadie mejor que él para simbolizar las posibilidades materiales del libro en la creación de intensidades. Un clásico entre los clásicos: 'Mi familia' de Daniel Nesquens y Elisa Arguilé, como manda el canon. Un álbum ineludible: 'La nave de los necios' de Ana González Lartitegui. Un libro necesario para jóvenes: 'Wangari Maathai: Plantar árboles, sembrar ideas' de Laia de Ahumada e ilustraciones de Vanina Starkoff en la colección Akiparla.

3. De lo último que he leído, destaco las obras de Isidro Ferrer porque suponen ese “algo más”, un espacio oxigenado, una evolución ineludible en la aprehensión del libro en el aquí y el ahora. Lenguaje, materia, luz, composición, silencios en la concreción experimental de las ideas. 'Enciclopedia visual de los sonidos', 'El libro del té', 'Libro de otro' son títulos que definen a un maestro, sin adjetivos. En esta misma línea, desde la materialidad en un discurso que se compromete con el entorno espacial y cultural, me interesa el trabajo de los hermanos Vayeda en 'The deep' o 'Seed' (con Gita Wolf) de editorial Tara Books.

Daniel Tejero está muy feliz de su colaboración con Bernal en un libro sobre el maltrato. A. C./Heraldo.

Daniel Tejero

Escritor y cuentacuentos.

1. Ese día (y todos los demás días) fomentamos la ingente cantidad de buenos libros de literatura infantil y juvenil, además de animar a lectura desde edades muy tempranas. Yo celebro el privilegio de acercar mis historias a todos aquellos chicos y chicas que estén dispuestos a sumergirse en mundos imaginarios cargados de realidades. No sé si la palabra es reivindicar, pero particularmente yo trato de crear una literatura infantil y juvenil que sea arriesgada, atrayente y que posea unos valores que a mi entender son esenciales. En definitiva, usar la LIJ como lo que es, una herramienta educativa.

2. Tres personajes: Hércules Poirot, Víctor Frankenstein y Hamlet. Tres libros: ‘Los pilares de la tierra’, ‘Rebeldes’ y ‘La invención de Hugo Cabret’. Tres autores: (Por amistad y admiración) Roberto Malo, José María Tamparillas y Carmela Trujillo.

3. Recomendaría el libro juvenil que va a salir en breves titulado ‘Mika. El niño fantasma’, editado por Pregunta e ilustrado maravillosamente por el gran Bernal. Estamos muy ilusionados con este libro que aborda el tema del maltrato y la violencia de género.