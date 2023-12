Sandra Araguás ensaya el arte de amar, entre padres e hijos, en un cuento emotivo y liberador

Sandra Araguás (Huesca, 1977) es escritora, investigadora y editora. En 2014 fundó su editorial, Sin Cabeza, que imprime en Huesca, y en ella ha publicado ya más de una veintena de títulos: novelas, cuentos y álbumes ilustrados. Y colabora siempre con ilustradores aragoneses para sus proyectos: Vicky de Sus, David Guirao (con quien firmó ‘El caballero de Loarre’, por ejemplo), Alberto Gamón, Antonio Santos o Rosa Mai, entre otros. Apasionada de la literatura de tradición oral, ha realizado un trabajo de campo para el que ha entrevistado a más de 300 personas. A veces hace versiones propias de cuentos populares como sucedía en ‘Medio pollé’ y es una consumada narradora o cuentacuentos, que va de aquí para allá embrujando a los niños, ya sea en bibliotecas o en colegios.

Ahora publica, con la artista Rosa Mai, ‘Te quiero qué’ (Sin Cabeza), un álbum ilustrado que, incluso en las guardas, como suele suceder, ofrece secretillos. “Se trata de un cuento muy emotivo y liberador para mí. Hace casi un año, nos despedimos de mi padre, pero las circunstancias no fueron las mejores y no pude decirle con calma el último ‘te quiero’. Se quedó atrapado en mi garganta, no hubo tiempo para él, así que se lo dije de otra manera. A los pocos días, esas dos palabras casi atrapadas salieron al mundo convertidas en cuento”, explica Sandra. Y lo hace de viva voz, emocionada por el premio ‘Artes & Letras’, de HERALDO, y en una de sus habituales cartas, redactadas a mano sobre folio y en tinta azul. El libro se presentaba el pasado viernes en la librería París, que cumple 60 años.

"Ojalá este cuento sirva para que estas dos palabras ayuden a muchos niños y niñas, que les digamos más te quiero sin miramientos y que les acompañen a lo largo de sus caminos"

Explica: “La historia aquí narrada no tiene nada que ver con la muerte, ni con el dolor, sino todo lo contrario. Esos días me sirvieron para reflexionar sobre qué eran esas palabras, qué queremos decir al pronunciarlas y, sobre todo, qué era lo que les llegaba a nuestros niños y niñas cuando se las decimos. A veces lo hacemos de cualquier manera: las decimos con prisa cuando salimos por la puerta para ir a trabajar, o las decimos bajitas casi para que nadie las oiga. O incluso a veces las decimos automáticamente sin reflexionar en la forma en que las entregamos”.

Una doble página de '¿Te quiero qué?'. Rosa Mai/Sin Cabeza.

En el cuento el protagonista es un padre que le va diciendo a su pequeño palabras más o menos poderosas, tan poderosas como limpias y sencillas, sobre hechos cotidianos: el avance de los caracoles en el césped quizá tras un día de lluvia, comer con sumo placer, balancearse en el columpio con su rítmico ir y venir, trepar en los árboles, contemplar las moras en el vergel. “El niño, de mirada curiosa, le pregunta cada vez a su padre: ‘¿Te quiero qué?'. Solo intento con este cuento que paremos, reflexionemos y pensemos qué es lo que queremos decirles, cómo expresar cuánto les queremos”.

Las ilustraciones son de Rosa Mai, riojana nacida en 1976, pero instalada en Ayerbe (Huesca), con la que Sandra Araguás había trabajado en varias ocasiones. “Ha sido maravilloso todo lo que nos ha regalado el cuento de ‘Aitana y la abuela’. Rosa enamora a los lectores con sus ilustraciones cálidas y cercanas. Por eso pensamos que este nuevo cuento necesitaba de esa ternura y suavidad”, dice Sandra Araguás. Confiesa que, a pesar de que escribió el cuento de manera bastante rápida, “ha sido muy pensado y cuidado. Hemos utilizado mayúsculas, que es algo que muchas familias nos piden, y como tengo la suerte de estar muy cerca de ellas y del profesorado, hemos utilizado una tipografía apta para disléxicos. Esta sugerencia nos la habían hecho varias familias y algún centro escolar. Así que, por intentar llegar a nuestros lectores, lo hemos incluido”.

Sandra Araguás ha sido galardonada este año 2023 con el premio 'Artes & Letras' de Literatura Infantil y Juvenil. Archivo Sin Cabeza/Araguás

La escritora y editora recuerda que, formalmente, intentan mantener “la calidad que nos caracteriza: imprimimos en Huesca apoyando al sector en nuestro territorio, utilizando papel de calidad y respetuoso con el medio ambiente, y una vez más apostando por ilustradores de nuestra tierra. Ojalá este cuento sirva para que estas dos palabras ayuden a muchos niños y niñas, que les digamos más te quiero sin miramientos y que les acompañen a lo largo de sus caminos”, concluye esta escritora habituada a escuchar risas y carcajadas, ver los ojos asombrados y saber que un relato, con mayor o menor acción, tiene la facultad de suspender el tiempo. “Te quiero”, dice el padre. “¿Te quiero qué?”, responde el hijo. “Te quiero contar un cuento y oír: ¡otra vez!”. Eso es lo que cualquier escritor o rapsoda querría oír de los labios de su público. Y si es infantil, mejor.