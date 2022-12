Libros especiales para regalar: cómics, ilustrados, de arte, música y fotos, clásicos

Seleccionamos hoy quince libros para regalar estos días: libros variados para sentir, para ver y para leer, que tienen algo especial por sus autores, por sus temas, por su dimensión y por sus ilustraciones o fotografías. Seguro que quien reciba uno de ellos no queda indiferente. Y siempre cabe otra posibilidad estimulante: el autorregalo.

Ahí van estos títulos donde hay de todo: grandes clásicos de la literatura como Jorge Luis Borges, Bioy Casares, Virginia Woolf o Louisa May Alcott; dos cómics de personajes tan distintos como Leonard Cohen y Arthur Rimbaud, que en el fondo fueron buscadores; libros de arte como Bansky, el arte aragonés de 1939 a 1957, el volumen 'Océanos' o las fotos de 'Una sola mujer'; dos poetas presentados de manera original como García Lorca y José Hierro; historias legendarias como la del Rey Arturo, las canciones que le gustan y que marcaron a Bob Dylan o ese manual de numerosos textos sobre el placer de viajar y pasear en bicicleta.

Portada del libro de colaboraciones de Borges y Bioy. Archivo Lumen.

1. ‘Alias. Obra en completa en colaboración’. Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Lumen. Barcelona, 2022.

Borges y Bioy son dos de los autores más importantes de las letras en español. Se veían a diario durante 50 años y no solo eso: colaboraron en una decena de libros y crearon varios personajes: Bustos Domecq y Suáez Lynch (que según el prologuista Alan Pauls puede que fueran “hijos de la locura, el juego y el descuido”), y personajes inolvidables como Isidro Parodi, el protagonista de una de sus colaboraciones más famosas: ‘Seis problemas para don Isidro Parodi’, donde se acercaron a la novela de detective y un caso. Les gustaba experimentar, divertirse e incluso desmadrarse. Aquí en este volumen de 600 páginas, el regalo son ellos, Borges y Bioy, maestros absolutos de la seriedad, del talento, del ironía y del humor. Y, por supuesto, de una perfecta escritura.

Portada del libro de Lorca, ilustrado con pintura de Javier de Juan. Javier de Juan/Reino de Cordelia.

2. ‘Sonetos del amor oscuro / Diván del Tamarit’. Federico García Lorca. Pinturas de Javier de Juan. Edición de Luis Alberto de Cuenca. Reino de Cordelia, Madrid, 2022.

Aunque Borges lo llamó “un andaluz profesional”, Federico García Lorca es uno de los grandes poetas españoles de todos los tiempos. Y dos de sus libros, el primero nunca fue tal, más hermosos y torrenciales, son estos dos: la colección de los sonetos, que se recuperaron muy tarde, en 1983, once piezas magistrales a las que puso música Amancio Prada y se acompañó durante mucho tiempo con el pianista zaragozano Agustín Serrano (estrenaron el disco en el Rincón de Goya), y esa delicia de gacelas y casidas que es ‘Diván del Tamarit’, su mayor homenaje a la poesía árabe. Si la poesía de Lorca brilla a gran altura, y explica la inspiración, el lenguaje y la condición del poeta, esta edición es primorosa, para conservar, porque está enriquecida por la obra de Javier de Juan: pura plasticidad, hermosa sensualidad, un canto constante a la pasión, la belleza y la juventud.

Portada de la 'Trilogía rural' de García Lorca, ilustrada por Ilu Ros. Ilu Ros/Lumen.

3. ‘Una tragedia rural. Bodas de sangre. Yerma. La casa de Bernarda Alba’. Ilustrado por Ilu Ros. Lumen. Barcelona, 2022.

No es obsesión por Lorca ni deseos de desafiar a Borges, pero esta edición de las tres grandes tragedias rurales del poeta y dramaturgo granadino es primorosa. ‘Bodas de sangre’ inspiró la película ‘La novia’ de Paula Ortiz y está basada en un hecho real, igual que ‘La casa de Bernarda Alba’: dicen que su redacción podría ser uno de los motivos del asesinato del escritor. Y ‘Yerma’ explora la imposibilidad del amor y el erotismo, y en consecuencia la maternidad que no puede darse, el drama de la incomunicación, que en el fondo es el auténtico tema capital de Lorca. El trabajo de Ilu Ros es soberbio; atiende a todos los detalles: la puesta en página, el retrato de personajes, las estampas corales, los pequeños detalles, el uso de tipografías, etc. El conjunto matiza estas piezas que corresponden a la madurez de Lorca: en el teatro también era poeta, pero hacía hablar a la mujer y expresar su falta de libertad, su vigor amoroso y su insoportable enclaustramiento social.

Portada del libro de Nórdica de José Hierro: una breve biografía y una antología. Archivo Nórdica.

4. ‘Biografía y antología de José Hierro’. Textos de Jesús Marchamalo y antología de Lorenzo Oliván. Nórdica. Madrid, 1922.

“Lo recuerdan quienes le conocieron caminando deprisa, enérgico, apurado, con una premura que resultaba a veces impostada. Iba y venía, eléctrico, nervioso. Hacía muebles, pintaba, cocinada...”. Así empieza Jesús Marchamalo su biografía del poeta Pepe Hierro, premio Cervantes, el autor de ‘Cuanto sé de mí’, ‘Agenda’, ‘Alegría’, ‘Libro de las alucinaciones’ y ‘Cuadernos de Nueva York’, algunos de los títulos de sus libros que lo dicen todo. Marchamalo cuenta su paso por la cárcel, sus años en Santander, sus años de radio, su pasión por la vida campesina y el mar, y sus éxitos al final. Y Lorenzo Oliván, santanderino, hace una selección de su lírica donde hay un poco de todo: ecos de la Guerra Civil, el amor y el mar, la búsqueda del ser, la pasión de la música, el prolongado silencio, Nueva York, etc. El libro es una pequeña maravilla porque lleva fotos, manuscritos, dibujos y acuarelas, recuerdos.

La portada de esta nueva edición de Alianza con esta cuidada portada. Alicia Coboblanco/Alianza Editorial.

5. ‘Orlando’. Virginia Woolf. Traducción de María Luisa Balseiro. Ilustraciones de Alicia Caboblanco. Alianza. Madrid. 2022.

Recomendamos este libro, uno de los mejores de Virginia Woolf, y ya es decir, porque este año se ha recordado mucho que la escritora estuvo de luna de miel en Zaragoza, y la imaginación de algunos les ha llevado a contar que había dado una charla en el Casino Mercantil. Pasó inadvertida y sufrió una tormenta de verano. Y una tormenta de otro tipo sufre este personaje, el cortesano predilecto de Isabel, que tras enamorarse de Sasha, la hija del embajador ruso, es abandonado. Desolado, vivirá muchas aventuras tras su traslado a Constantinopla. Un día, tras un sueño intranquilo, se despierta mujer y se enfrenta a una nueva vida que puede prolongarse varios siglos. El libro también está de moda por la agitación y mudanzas del universo trans; al final Virginia reflexiona sobre la situación de la mujer en la sociedad y Alicia Caboblanco redondea la publicación con sus cuidadas ilustraciones.

Un libro sumamente atractivo y variado para los enamorados de las bicicletas. Archivo Blackie Bookis.

6. ‘El Gran Libro de las Bicicletas’. Edición de Lucía Barahona Lorenzo. Ilustrado por Conxita Herrero. Blackie Books. Barcelona, 2022.

“Una de las cosas que más me gustan de las bicicletas es que te permiten descubrir una ciudad de una manera única”, dice la compiladora de este fascinante y variado libro, donde hay un poco de todo: bicicletas campestres, carreras, bicis propias, bicis fantásticas, viajes, recuerdos, y eso también quiere decir que en el volumen hay cuentos, fragmentos de memorias, aforismos, impresiones, poemas, piezas de teatro. etc. Dice Jack London: “¿Habéis montado alguna vez en bicicleta? ¡Es algo que hace que valga la pena vivir!”. “Cuando voy en bicicleta, repito un mantra de las sensaciones del día: sol brillante, cielo azul, brisa cálida, llamada del pájaro azul, derretimiento del hielo y así sucesivamente”, escribe Diane Ackerman. Iris Murdoch anotó: “Solo la bicicleta sigue siendo pura de corazón”. Simone de Beauvoir dijo: "Solo quería devorar kilómetros en mi bicicleta. Es una nueva alegría de vivir que he descubierto”.

Bob Dylan recrea a los letristas de canciones y a sus intérpretes. Archivo Anagrama.

7. ‘Filosofía de la canción moderna’. Bob Dylan. Traducción de Miquel Izquierdo. Anagrama. Barcelona, 2022.

Bob Dylan, unos de los grandes cantantes y letristas de la música popular, es Premio Nobel de Literatura. Ahí es nada. Y también es un personaje tan controvertido y genial como misterioso. En 2020 publicaba este libro que puede leerse como un ejercicio de humildad, un manual de la formación propia a lo largo de los años y un libro de análisis, de gustos y de pasión por las canciones y los intérpretes ajenos. A Dylan le interesa todo: los letristas, los intérpretes, los discos donde se incorporaros, quiénes hicieron versiones y hasta las grabaciones, la entonación o el trabajo de escribir canciones. Por el libro, muy recomendable, pasan Jackson Browne, Elvis Costello, Nina Simone, Elvis Presley, Johnny Cash (“las verdad es que es un artista y un hombre mucho más completo” dice), así hasta 60. La iconografía del libro es apabullante en fotos, carteles, portadas de discos, actuaciones e historia social de Estados Unidos.

Este libro es el catálogo de la exposición homónima que se exhibe en el museo Pablo Serrano. Archivo DGA.

8. ‘Aragón y las artes. 1939-1957’. Varios autores. Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2022.

Sí, es un catálogo de la muestra homónima que puede verse en las plantas 3 y 4 del museo Pablo Serrano. Aquí se analizan 18 años del arte aragonés de la inmediata posguerra: la huella arquitectónica y las ruinas de la Guerra Civil en Teruel, Belchite y otros lugares, a través de Regiones Devastadas, los ecos del urbanismo en Zaragoza, las aportaciones del Instituto de Colonización, el panorama artístico de mediados del siglo XX, la huella de autores como Bayo Marín, Alberto Duce, el impacto del grupo Pórtico, el diseño gráfico y el humor o el cine, con varios de sus grandes nombres: Florián Rey, Luis Buñuel o Carlos Saura, entre otros. Hay mucho que leer y que ver. Firman los textos Eva Alquézar y Marisa Grau, que son las laboriosas comisarias del proyecto, Juan Ramón López, Ramón Betrán, Alberto Castán y Ascensión Hernández, José María Alagón, Isabel Sepúlveda, Manuel García Guatas, Concha Lomba, Francisco Javier Lázaro, Chus Tudelilla, Josefina Clavería y Frernando Sanz Herreruela. Un libro muy recomendable.

La sobria portada de Bansky, el artista más enigmático y más valorado del mundo. Cátedra.

9. ‘Todo Bansky’. Carol Diehl. Traducción de José Pablo Barragán. Cátedra. Madrid, 2022.

Este libro empieza con una paradoja, “Bansky es la última persona sobre la que pensé que escribiría un libro”, dice la autora, y sigue con una certeza: “Entonces, ¿quién es Bansky? Posiblemente es el artista vivo más conocido del mundo (lo siento, David Hockney) y sin duda alguna el que tiene peor fama”. Y a partir de ahí el volumen es un análisis minucioso de la obra de este artista enigmático, un paseo por sus instalaciones y por su presencia en diversas ciudades. Bansky dice en su web: “Ninguno de los cuadros que se pintan dentro, en el taller, será jamás tan bueno como los que se crean fuera”. El libro analiza la formación del artista, la persecución por la policía, el misterio que le envuelve y también el impresionante eco social que tienen sus grafitis, la violencia o el encono que a veces suscitan sus trabajos. Bansky dice: “Nadie me hacía caso hasta que no pudieron saber quién era”. E insiste: “No tengo ningún interés en revelar mi identidad”.

En el cómic se explican cómo escribió Cohen algunas canciones, entre ellas la extensa 'Hallelujah', que llegó a tener 30 estrofas. Girard/Norma.

10. ‘Leonard Cohen. On the wire’. Philippe Girard. Norma editorial. Barcelona, 2022.

En el prólogo de este cómic dedicado al cantante, compositor y escritor Leonard Cohen -un gran admirador de España y especialmente de García Lorca, al que musicó– se dice que siempre “fue viejo”. Y también un ser profundamente insatisfecho. Aquí se recorre su existencia, su vocación por la poesía (muchas veces lo llaman ‘El Poeta’), su temor al fracaso y su inclinación permanente a la buena vida, al amor y al sexo. Era enamoradizo y, además de algunas amantes que inmortalizó como Marianne, con la que vivió en Hidra, tuvo escarceos con Janis Joplin, en el hotel Chelsea, con Joni Mitchell, con la que reflexionaba sobre el amor, con Nico (la vio y se quedó fascinado), y vivió con Dominique Issermann y Rebecca de Mornay. Aquí, en un cómic ameno y también existencialista, se analizan su evolución, sus temas (se cuenta como nacieron bastantes de sus canciones), su interés por el budismo y el robo del que fue objeto por parte de sus representantes. El cómic se lee muy bien. A Leonard, el cantante ideal para las medianoches de tertulia e intimidad, le costó llegar. Y aún más, parece, le costó hallar la paz.

La portada de este espectacular libro que prueba la soledad de la mujer en muchas circunstancias históricas. Phaidon.

11. ‘Una sola mujer’. Immy Humes. Phaidon. Barcelona, 2022.

He aquí un libro deslumbrante que explica mejor la desigualdad femenina que ninguna tesis doctoral o un movimiento social. La autora de esta selección ha hecho una minuciosa y desesperada búsqueda de esos momentos importantes, cotidianos o singulares donde se ve a una mujer, célebre o anónima, rodeada de hombres. Vemos a Hedda Sterne sola entre muchos artistas, a Madame Curie y la física Leona Woods con sus compañeros científicos, a muchachas estudiantes, solas entre chicos, a la escritora Colette, única autora entre autores célebres como Paul Valery, Maurois o Mauriac, a la poeta Ana de Noailles con Albert Einstein y otros hombres, a la cantante y pianista Lil Hardin, a Bessie Smith, a Frida Kahlo, etc. La autora cuenta pequeñas historias de la foto que son muy interesantes, desde la órbita histórica y sociológica. Un libro muy entretenido y sugerente, de pequeño formato. En la foto de la mascota de unos militares se dice: “No estaría muy contenta”.

Una versión muy atractiva de la denominada materia de Bretaña. Chris Ridell/Edelvives.

12. ‘Arturo. La leyenda del rey eterno’. Texto: Kevin Crosley-Holland. Ilustraciones de Chris Ridell. Zaragoza, 2022.

La historia del rey Arturo de Bretaña es ampliamente conocida. Ha sido contada por muchos autores, algunos tan famosos como John Steinbeck, y entre los españoles por poner algún ejemplo figuran Méndez Ferrín y Carlos Reigosa. Todos conocemos, más o menos, la historia de la espada Excalibur, al mago Merlín, los amores del monarca con Ginebra, la pasión clandestina de la reina y Lanzarote, las aventuras de sus nobles caballeros, Galván, Tristán, etc. Aquí está todo eso, contado con amenidad, pero seleccionamos este libro por la calidad del conjunto, por la cuidada edición y por los estupendos dibujos en color y blanco y negro que adornan todos las páginas. Dice el autor: “Estas impresionantes historias, a veces revoltosas, a veces líricas, a veces estimulantes y a menudo ingeniosas, tratan sobre nosotros”.

Arthur Rimbaud fue un auténtico perseguidor de sí mismo y de los otros. Xavier Coste/Alianza.

13. ‘Rimbaud el indeseable’. Xavier Coste. Alianza Editorial. Madrid, 2022.

Arthur Rimbaud es uno de los grandes genios de la poesía universal. Fue un poeta incipiente: entre los 16 y los 20 años escribió sus dos obras maestras, ‘Una temporada en el infierno’ e ‘Iluminaciones’. Luego se dedicó a muchas cosas, entre ellas al contrabando de armas, y murió, una vez que le amputaron una pierna, a los 37 años. Tenía una relación de amor-odio con su madre, y fue lo que se llama un muchacho incorregible, irascible y desafiante. En su vida no encontró instantes de calma: era tosco y parecía estar enfurruñado siempre.. Aquí se narran sus fugas, sus problemas con la policía, sus encierros y, sobre todo, su relación atormentada con Paul Verlaine, que pasó por episodios grotescos y violentos, y de elevada temperatura erótica. Casi no se ve al poeta, pero sí a un joven iluminado y talentoso, que buscaba la gloria literaria y la encontró. Eso sí, su existencia fue poco ejemplar. El cómic cuenta una época con amenidad y calidad.

La sugerente portada de Antonio Lorente. Muchas jóvenes han querido ser Jo March. Antonio Lorente/Edelvives.

14. ‘Mujercitas’. Louisa May Alcott. Traducción de Axel Alonso Valle. Ilustraciones de Antonio Lorente. Edelvives. Zaragoza, 2022.

Muchas adolescentes o mujeres han querido reencarnarse en Jo March, la joven que asume los vaivenes de la vida, que cuida de sus hermanas y de su familia y que cultiva en secreto el deseo de ser escritora. Espido Freire prologa esta nueva edición, ilustrada, de ‘Mujercitas’, que descubre los misterios de la familia y del hogar, del amor, de la búsqueda de la felicidad y de esa amistad tan honda entre todas. Esta edición es de las de leer, cuidar con mimo y volver a ella de cuando en cuando, como volvemos a las diferentes películas que se han hecho de esta novela sobre las cuatro jóvenes, trabajadoras y talentosas, con sus quimeras. Antonio Lorente, que es un gran artista e ilustrador, ha hecho un formidable trabajo, mágico, personalísimo, de gran fuerza expresiva. Ver la edición y desear tenerla es lo mismo.

Un libro excepcional sobre el universo marino desde la óptica artística. Phaidon.

15. ‘Océanos. Una exploración del mundo marino’. VV. AA. Phaidon. Barcelona, 2022.

Es grande y pesado, físicamente, pero luego resulta fascinante y variado. No es necesario recordar que el mar es lo que es: un cofre líquido e infinito de tesoros cuyo huella se ha expandido en todas las direcciones, la biología, la ciencia, la pintura, la escultura, la literatura... Y este volumen ofrece sorpresa tras sorpresa. Lleva una imagen por página de una calidad incontestable. Hay de todo: plancton, peces, navegaciones, barcos, animales, esculturas, cuadros (desde Van Gogh a Barceló), fotos increíbles (en una de ellas, de Emory Kristof, se ve el Titanic hundido y oxidado en 1985). Todo ello presentado con elegancia y con una calidad increíble en las reproducciones. Cada página la firma un autor (fotógrafos, pintores, escultores, dibujantes), y el resultado final es asombroso.