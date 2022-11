Luz Gabás: "De una novela histórica se puede aprender, pero yo le exijo mucho más"

Tras ‘Palmeras en la nieve’, ‘Regreso a tu piel’, ‘Como fuego en el hielo’ y ‘El latido de la tierra’, la escritora aragonesa Luz Gabás ha ganado la última edición del Premio Planeta con ‘Lejos de Luisiana’, que acaba de llegar a las librerías y de la que firmó este lunes ejemplares en Zaragoza. En las obras de Gabás el telón histórico es un personaje más, a veces protagonista. En esta ocasión el marco histórico es la Luisiana española, ese territorio de más de dos millones de kilómetros cuadrados en el corazón de América del Norte que España poseyó durante 40 años, entre 1763 y 1803. Y en ese contexto se desenvuelve la historia de amor entre un nativo indio y una colona francesa. ¿No hay novela de Luz Gabás sin un amor imposible?

"Sin un amor difícil –matiza la escritora, que junto a Cristina Campos firmó este lunes ejemplares de sus libros en Ámbito Cultural de El Corte Inglés–. Una novela sin historia de amor es mucho menos entretenida que otra que sí la tenga. De una novela histórica se puede aprender mucho, porque en el fondo lo que hace el escritor es digerir un montón de información y servirla de un modo atractivo. Pero yo, como lectora, le exijo mucho más. Por lo menos, que entretenga y conmueva. Pero también tengo claro que ‘Lejos de Luisiana’ no es una lección de historia sino una novela. Mis personajes no son de cartón piedra: tienen sus anhelos, sus miedos y sus dilemas".

Defiende Luz Gabás la evidente intención de ‘recuperar’ un episodio poco conocido de la historia de España. "Estudié un año en California y algunos aspectos de la historia norteamericana no me son desconocidos. Quería escribir una novela sobre el esfuerzo, me fijé en la mujer de Bernardo de Gálvez, el que fuera virrey de Nueva España, y en el tablero geopolítico de la época, en el que confluían franceses, ingleses y españoles... Es un momento histórico tan fascinante que me entusiasmé. Y acabé escribiendo esta novela, que es la más ambiciosa de todas las que he publicado". Y para la que ha tenido que desbrozar mucha historiografía extranjera, porque franceses e ingleses son los que más han escrito del periodo.

"He intentando leerlo todo, pero manteniendo cierta distancia. En una novela histórica los hechos deben ser veraces, y las lagunas que cubres con literatura tienen que ser verosímiles. Y resulta que los historiadores españoles no se han ocupado mucho de este periodo, como de tantos otros, seguramente porque perdimos esos territorios y no gusta hablar de lo que se ha perdido. Afortunadamente eso está cambiando en los últimos tiempos, aunque pienso, como José Luis Corral, que la leyenda negra de los españoles no fue tan negra como algunos nos quieren hacer creer, pero tampoco tan rosa como otros defienden", subraya.

‘Lejos de Luisiana’ es, también, una novela de personajes, que van entrando y saliendo de sus páginas pero, todos, dejando su particular huella: el jesuita Meurin, Fray Cirilo de Barcelona... incluso Pedro Pablo Abarca de Bolea, el conde de Aranda, que desempeñó un importante papel no solo en la España de la época, también incluso en la independencia de Estados Unidos. "El conde de Aranda merecería una novela, es fascinante –concluye Luz Gabás–. Los jóvenes aragoneses tendrían que saber quién es, más allá de alguien a quien se le ha dedicado una calle en Zaragoza".