Doce libros infantiles y juveniles de sellos y autores aragoneses para Navidad de 2022

Uno de los regalos más perfectos que existen y que más entretienen, divierten e invitan a viajar, sin duda, son los libros. Los hya para todas las edades y sirven para todo. Hasta para soñar, que es una de las formas más redondas de estar en el mundo y, a la vez, una propuesta constante de odisea, de aventura, de conocimiento y de reencuentro con uno mismo. Recomendamos, en vísperas de Nochebuena algunos títulos para todas las edades: cuentos, álbumes, volúmenes ilustrados, poemarios, novelas y algunos tebeos.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

1. ‘Por qué llora la princesa’. Texto: Jesús Aznar. Ilustraciones: Blanca BK. Los Libros del Gato Negro. 2022.

Hace casi una década, Jesús Aznar y Blanca BK publicaron una primera versión de este cuento sencillo pero muy atractivo: la historia de la princesa que no podía dejar de llorar. Sus padres, preocupados, le traen de todo: un jarabe, un circo con leones, caballos y monos con tambor… No hay manera: su llanto es tan desmesurado que el castillo corre serio peligro de inundación. Y hasta aquí se puede contar. Lo demás es imaginación, sueño, quizá despiste, y a todo ello, contado en verso, le da vida y color y alegría Blanca BK, autora de más de medio centenar de libros ilustrados.

Portada del poemario infantil de Almudena Vidorreta, que ilustra Josema Carrasco. Josema Carrasco/Olifante.

2. ‘Un safari en casa’. Poemas: Almudena Vidorreta. Ilustraciones: Josema Carrasco. Olifante, Zaragoza, 2022.

La zaragozana Almudena Vidorreta es poeta y profesora que ha ejercido durante años en Estados Unidos. Es madre de una niña a la que le inventa poemas y relatitos con gracia. Por lo regular son historias de animales: la araña Amalia, que es cocinera; una flor deseosa “que siempre quiso ser rosa”; un rascacielos de Nueva York; el erizo don Eduardo; el poni Lalito o el ratoncito Miguel. El libro fluye deliciosamente con los dibujos a línea de Josema Carrasco y quiere ser un carta a los lectores con amistad, aprendizaje, maternidad y algunas enfermedades.

Portada de 'Pasitos cortos' de Lourdes Fajón publicado por Olifante. Ana B. Marcos Fajó/Olifante.

3. ‘Pasitos cortos’. Poemas de Lourdes Fajó Barrio. Dibujos de Ana B. Marcos Fajó. Olifante.

Lourdes Fajó había publicado poemarios para adultos, pero aquí da un salto hacia la infancia para componer un libro lírico, ideal para recitar o cantar, de aromas lorquianos y emparentado con la poesía popular. En el libro, el poeta parece dirigirse a su público y a su familia, especialmente la yaya. Y les habla del caballito, ¿será el soñado?, del cuco, del apasionado lector de biblioteca, de los Monegros o de la primavera que llega. Un libro sencillo en el que la autora habla hasta de su casa de la niñez.

Los Titiriteros de Binéfar cuentan y cantan La Tarara con sus comediantes. Saúl Irigaray/Los Titiriteros de Binéfar.

4. ‘El beso de la Tarara’. Textos: Los Titiriteros de Binéfar. Ilustraciones: Saúl Irigaray. Titiriteros de Binéfar. Binéfar, 2022.

Los Titiriteros de Binéfar, Paco y Pilar y sus dos hijas, suelen publicar cuentos para los más pequeños, donde resumen sus funciones o cuentan otras peripecias. Los niños Marieta y Joaquiné, el nombre de los abuelos de Paco, asisten a una función de comediantes que llegan al pueblo, Albalate de Cinca, y que representan la pieza que da título al libro. Pasan muchas cosas. Al final, el álbum, bellamente ilustrado por Saúl Irigaray, incorpora siete canciones, entre ellas la famosa de la Tarara que recuperó Lorca, y tocó al piano y a la guitarra.

Los editores de Apila han convertido la segunda edición del libro en un musical. Canizales/Apila.

5. ‘Guapa canta’. Texto y dibujos: Canizales. Apila. Zaragoza, 2022.

Nueva edición de este exitoso libro de Canizales, autor del texto y de la ilustración, que gusta mucho a los niños y que incluye una banda sonora con voces e instrumentos. La bruja Verna va a tener una cita con el otro Prutt, que la invita a la merienda. Y ella decide arreglarse: pide consejo a la ardilla, al zorro, al conejo y al ratón, y se hace tantos afeites que pierde su identidad. “¡Anda, usa tu varita! / Llena todo de chispitas.. / ¡Estarás guapa en tu cita / con la nariz chiquitita!”. No se debe adelantar mucho más, ni siquiera las recetas que han preparado. Eso sí, conviene recordar que hace unos días la gente de Apila la representaron en el I Salón del libro Infantil de Alagón.

Israel Gómez ilustra con su característica energía este libro de brujas y animales. Isra/Hola Monstruo.

6. ‘La bruja Anacleta’. Texto: Roberto Malo y Daniel Tejero. Ilustraciones: Israel Gómez. Hola Monstruo, Zaragoza, 2022.

Seguimos con las brujas. Roberto Malo y Daniel Tejero son hiperactivos tanto en sus publicaciones como en sus cuentacuentos. Y aquí inventan la narración de la bruja Anacleta, que en realidad se llamaba Agustina, y está predestinada para el mal, el egoísmo, el robo (“Robo las cosechas / y las dejo deshechas”), sobre todo de las hortalizas del jorobado Miguelón, que le advierte que “causará más tristeza a gente humilde y honrada”. En sus viajes en la escoba deja un rastro de humos negros. El peligro es inminente… ¿Qué sucederá?

Portada del libro de cuentos de historias exóticas con dibujos de David Guirao. David Guirao/Los libros del gato negro.

7. ‘Con los cinco sentidos’. Texto: Fernando Malo y Daniel Tejero. Ilustraciones: David Guirao. Los Libros del Gato Negro. Zaragoza, 2022.

Este es un libro distinto de los autores anteriores, con espléndidas y muy reconocibles ilustraciones de David Guirao, que recoge cinco piezas muy distintas, que transcurren en lugares muy diferentes: ‘Angelito’, un ángel ciego llamado a hacer grandes cosas; la aviadora Nell, objeto de burlas por su sordera, que sobrevuela el Misuri, entre los pájaros del cielo; ‘Robot’, una historia de medicina, amor y amistad; el gigante Chomolugma, que ha perdido el olfato, y es una narración de ecos orientales, y el crítico gastronómico Ageusia, que come la mar de bien. El trasfondo del conjunto es el amor, como se avanjza un poco en el primer diálogo del texto donde aparece Cupido con las flechas del amor.

Una perturbadora historia que sucede en un castillo y en un reino que completa la imaginación del lector. Paula Veintimiglia/Hola Monstruo

8. ‘Otro’. Paula Ventimiglia. Hola Monstruo. Zaragoza, 2022.

No es fácil saber para qué edad es este libro. Podría haber sido un libro mudo, pero, no, empieza así, “Una noche, la luna se llenó y el rey, desapareció”. Y a partir de ahí empezaron a suceder cosas extrañas: un desorden general, el abandono, se oye el aullar de los lobos. Pero algo más grave y turbador está pasando. Y no se sabe qué es. Algún adulto podría pensar en ‘Casa tomada’ de Cortázar. Hay sombras, fantasmas, cosas extraordinarias, y debe ser el lector, el niño, quien desentrañe esta pesadilla y complete el relato. Paula Ventimiglia sobre lo que se trae entre manos.

César Ordóñez posee un gran talento visual y literario para el humor. César Ordóñez/Pintacoda.

9. ‘Chistes malos para niños buenos’ 3. Texto y dibujo: César Ordóñez. Pintacoda Ediciones. Zaragoza, 2022.

No es nada fácil contar chistes ilustrados para niños. Y César Ordóñez, en la tercera entrega de su serie, lo hace de diversas maneras: con juegos de palabras, con las paradojas que suscitan dos imágenes, con dibujos meticulosos pero a la vez un tanto desmesurados, con las apariencias; por ejemplo, una sirena está en la boca de un tiburón y alguien piensa que su llanto y su horror es su propio canto. El temido canto de la sirena. “¿Dónde veranean las ranas? En Croac-cia. ¡Y nos encantan los croacsanes!”, escribe el autor. De ahí, en broma y en serio, aquello de chistes malos.

Ana Alcolea y David Guirao firman un libro muy sugerente para el aficionado a la literatura. David Guirao/Anaya.

10. ‘El maravilloso mundo de los libros’. Texto: Ana Alcolea. Ilustraciones: David Guirao. Anaya. Madrid, 2022.

Ana Alcolea, aficionada al arte, a la música y a la ópera, ofrece aquí uno de sus mejores libros divulgativos. Divide su propuesta en nueve partes -el libro, los alfabetos, los personajes, los lugares literarios, los escritores, mitos y sagas, bibliotecas y librerías, los libros prohibidos y misteriosos, los libros y las películas – y compone un volumen entretenido, sorprendente, lleno de curiosidades, que se puede leer de un tirón o entrando al azar por cualquier sitio. El trabajo de David Guirao facilita la lectura, y se abordan numerosos asuntos: desde los Buendía hasta la agresión de Vargas Llosa a García Márquez, el 'Libro de los Muertos', la Biblioteca de Alejandría o la Biblioteca Sumergida de Félix Romeo en Lechago.

Calpurnio Pisón enriquece con su fantástica obra esta nueva edición de 'La Ilíada'. Blackie Books.

11. ‘La Ilíada’. Homero. Ilustraciones de Calpurnio Pisón. Blackie Books. Barcelona, 2022.

He aquí uno de los libros más famosos y fantásticos de todos los tiempos: la historia del enfrentamiento entre Troya y Grecia, con motivo del secuestro de Helena por Paris, hijo de Príamo, hermano del gran Héctor, que librará un batalla épica y mortal con Aquiles. La edición, versión de Miguel Temprano, lleva muchos dibujos de Calpurnio Pisón -el padre de Cuttlass-, recién fallecido, con su personal trazo y su portentosa imaginación minimalista. El volumen se completa con textos de Alberto Conejero, Alessandro Baricco y Marina Garcés. Un formidable regalo de Papá Noel para cualquier edad.

Petronila, hija de Ramiro II el Monje, fue una reina capital del Reino de Aragón. Xcar Malavida/Caballeros de Exea.

-12. ‘Petronila. La continuidad del Reino’. Texto: Caballeros de Exea y Sergio Miguel Longás. Ilustraciones: XCAR Malavida. Caballeros de Exea. Ejea (Zaragoza), 2022.

Sergio Miguel Longás, desde Ejea de los Caballeros y con la supervisión de Agustín Ubieto y aquí de Caballeros de Exea, ha asumido un reto: contar la historia de Aragón. Lo ha hecho con Pedro, Alfonso I el Batallador y Ramiro II el Monje , y ahora lo hace con Petronila, hija del monje, que salió de su monasterio para ser padre tras casarse con Inés de Poitiers. Petronila nació en agosto de 1136, al año siguiente se firmarían los esponsales. El relato analiza la formación de la joven, la boda en 1150 y la rica personalidad de esta soberana que moriría joven en 1173. La historia está contada en capítulos breves, ilustrados con lujo cromático a página completa por Carlos Xcar Malavida.