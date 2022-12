David Lozano: "El lector joven se entrega con una pasión que bien haríamos en tener los adultos"

Además de ser gerente de Zaragoza Cultural, David Lozano es autor de libros tan conocidos como ‘Donde surgen las sombras’, la trilogía ‘La puerta oscura’, ‘Herejía’ o ‘Cielo rojo’. También ha creado la serie sobre Mayra Brócoli, concebida para los más pequeños, y se ha implicado en numerosas actividades de divulgación de la literatura juvenil.

"La aventura literaria supone para el autor un nivel de exposición muy serio. Cada nueva publicación genera inseguridad, dudas, la tensión que provoca el esfuerzo por estar a la altura de las expectativas de los lectores. Por eso, reconocimientos como el Premio Artes & Letras son muy valiosos. Suponen un impulso, ayudan a alimentar la confianza e implican que se valora el esfuerzo invertido durante años. Cuando, además, el premio te lo entregan en tu propia tierra, aún hace más ilusión", explica el zaragozano, triunfador en la modalidad de Literatura infantil y juvenil.

‘Donde surgen las sombras’, novela con la que ganó el Premio Gran Angular en 2006, es una obra muy especial para el autor, pues su éxito le permitió dedicarse profesionalmente a la escritura. Una creación que, además, sigue formando parte del plan lector de muchos centros educativos, no solo en España, y provocando el descubrimiento de la lectura entre los jóvenes. Por su parte, ‘La puerta oscura’ supuso su primera incursión en la literatura fantástica, un proyecto muy ambicioso en el que trabajó durante varios años y en un momento en el que en España no había tradición de fantasía gótica.

"Siempre soñé con poder dedicarme a la escritura y, en ese sentido, me siento muy afortunado, puesto que estos años he podido desarrollar esa pasión y con una gratificante respuesta de los lectores. Además, la apuesta firme por parte de las editoriales con las que trabajo me ha permitido abordar proyectos muy ambiciosos y hoy, cuando vuelvo la vista atrás y analizo el camino recorrido, me siento muy satisfecho y agradecido", explica Lozano.

Asimismo, califica como "un juez muy severo" al lector joven, añadiendo no obstante que "cuando una historia le convence, se entrega con una pasión que haríamos bien en recuperar los lectores más adultos". "En ese sentido, el ‘feedback’ que más me emociona, y que sigue dando sentido al esfuerzo que supone para mí la escritura, es cuando un adolescente se dirige a mí para decirme que gracias a uno de mis libros ha descubierto el placer de la lectura. No hay nada que me haga más ilusión", finaliza el escritor.