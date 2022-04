Dieciocho autores aragoneses hablan del Día de San Jorge y de libros suyos y ajenos

El 23 de abril es uno de los días más especiales del año. En Aragón es el Día del Libro con libros, claveles y borrajas (un invento de librería Cálamo que ya se ha instalado entre nosotros y del que hasta el suplemento ‘La lectura’ de ‘El mundo’ da cuenta), y es el Día de los libros en la calle. Heraldo.es se ha puesto en contacto con 18 autores que van a estar firmando en Huesca, Teruel, Zaragoza y Binéfar y les ha pedido que respondiesen a tres preguntas.

-1. ¿Qué le dice el Día del Libro, qué supone, cómo lo vive?

-2. Cuéntenos qué va a firmar y denos algunas claves del libro: ¿qué es, por qué debemos leerlo, qué supone para usted?

-3. ¿Podría recomendarnos dos libros ajenos para este Día?

Y estas son las respuestas de José Antonio Adell, Chema Agustín, José Luis Cano, Patricia de Blas, Sergio del Molino, Pedro Ciria, Clara Fuertes, David Guirao, Raúl Herrero, Magdalena Lasala, Roberto Malo, Julio José Ordovás, Begoña Oro, Aloma Rodríguez, María José Sáenz, Jordi Siracusa, Marta Vela y Juan Villalba Sebastián.

José Antonio Adell en el Paseo de los Escritores de Monzón. María Jesús Lamora.

JOSÉ ANTONIO ADELL

1. Para mí ya es una tradición firmar por la mañana en Binéfar y por la tarde en el stand de Editorial Pirineo en Huesca. Es el día del año que más se firma y es, además, una jornada de gozo, alegría y reencuentro con los lectores, que te comentan sobre sus preferencias y su opinión sobre nuestros libros.

2. Ente año firmaré mi nueva novela ‘En busca de Pedro Saputo. Las aventuras de Juan Captioso’ (Pirineo). Con fascinación por el hijo de la Pupila, por la ingeniosidad de la novela, creí que podría crear un nuevo personaje que siguiera sus huellas. En lugar de Pedro se llamaría Juan y en vez de Saputo (sabio), Captioso (inteligente). En la vida de Captioso aparece la sátira, la picaresca o los adecuados o disparatados consejos, donde el humor está presente al igual que ciertas reflexiones sobre distintos aspectos de la vida.

3. Me gusta siempre recomendar autores aragoneses. En esta ocasión, ‘Catedral’, de Alfonso Carrasquer, que se acaba de publicar, y ‘Cuando el alma no tiene cerca un diccionario’, de Mariano de Meer.

Una ilustración para 'Ordesa' del artista Chema Agustín. Chema Agustín.

CHEMA AGUSTÍN

-1. El Día del Libro para mí representa un día de exaltación de la cultura, algo fundamental en una sociedad. Es en sentido último lo que nos hace evolucionar y progresar, elevando el pensamiento.

-2. Presentamos ‘Ordesa. Álbum ilustrado. Naturaleza y cultura popular’. Un libro de gran formato editado por Prames, y realizado junto al etnomusicólogo Luis Miguel Bajén. Ha sido un ejercicio plástico extenso, retratando Ordesa desde muchos puntos de vista.

-3. Aprovechando que hemos celebrado el veinte aniversario de la ampliación de nuestro mudéjar como Patrimonio Mundial, recomiendo el libro 'Guía Mudéjar en Aragón' de José Antonio Tolosa.

José Luis Cano firmará 'El niño barroco' y 'Constanza y yo'. Guillermo Mestre.

JOSÉ LUIS CANO

-1.Un día entrañable de encuentro con los colegas y los lectores. Una tradición de las buenas. Un día lluvioso.

-2. Dos libros que han salido casi a la vez por culpa de la pandemia: ‘El niño barroco’, editado primorosamente por Media Vaca, un cuento de terror autobiográfico, con muchas ilustraciones del barroco español y atrabiliarias reflexiones sobre el arte, la vida y la muerte. Y un tebeo publicado por GP Ediciones, ‘Constanza y yo’ que cuenta la infancia de mi nieta desde que empezó a hablar (hasta debajo del agua, según ella), hasta los 9 años. De las dos obras me he quedado muy satisfecho, cosa rara en mí. Para algunos son libros raros, para muchas otras, divertidos. Cualquiera de las dos opiniones me parece motivo suficiente para leerlos/mirarlos.

-3. ‘Wagnerismo’, de Alex Ross, y ‘El jardinero, el escultor y el fugitivo’, de César Aira.

La escritora Patricia de Blas con el libro de Rasmia: 'Sostika'. Javier Cebollada/Efe.

PATRICIA DE BLAS

-1. El 23 de abril siempre ha sido mi día favorito del año. Me emociona estar al otro lado, firmando mi primera novela junto a escritores y libreros que admiro.

-2. ‘Sostika’ es una historia de ficción, inspirada en un viaje real a Nepal. Habla de la dificultad para comprender otras culturas, de los límites éticos de la fotografía y de cómo construimos nuestra identidad, mirando a los otros. Es una novela ágil y muy personal, premiada en el IV Certamen de Jóvenes Creadores Aragoneses.

-3. ‘Virtudes (y misterios)’, de Xesús Fraga, un retrato familiar tierno y sorprendente, editado en castellano por Xordica.

Sergio del Molino saldrá a firmar en Zaragoza. Guillermo Mestre.

SERGIO DEL MOLINO

-1. Este Día del Libro en concreto supone reencontrarme con mi ciudad. Llevo varios años en que me tocaba firmar en Barcelona o me pillaba de viaje en el extranjero. No recuerdo la última vez que firmé en Independencia y me hace mucha ilusión. Pero, más allá de lo sentimental, este día del libro me supone encontrarme con los lectores sin necesidad de coger un Ave.

-2. Firmaré toda mi obra, ya que no sacaré libro nuevo hasta otoño. Fundamentalmente, ‘Contra la España vacía’ (Alfaguara).

-3. Dos ensayos recién publicados: ‘Vivir con nuestros muertos’, de Delphine Horvilleur, y ‘Los usos del alfabetismo’, de Richard Hoggart.

Pedro Ciria firmará 'La inocencia del cruasán'. Heraldo.es

PEDRO CIRIA

-1. Es el día de la seducción. Cuando los libros salen a la calle seducen a quienes no tienen el sano hábito de visitar las librerías. Cuando los autores salimos a la calle, nos seduce la mirada de un nuevo lector mientras le dedicas tu obra con la esperanza de que disfrute con ella, o la charla con quien, habiéndola leído ya, compra otro ejemplar para regalarlo a una persona querida. Son sensaciones preciosas.

-2. ‘La inocencia del cruasán’ (Doce Robles) es una novela ambientada en el Aragón de 1923 que sumerge al lector en una trama trepidante y le permitirá saborear la sensibilidad de aquella época. Una forma muy bonita de acercarse a nuestra historia, tan cercana pero tan desconocida. Poder firmar ejemplares en el mismo escenario donde se desarrolla el libro es un lujo.

-3. ‘Zaragoza’ (Doce Robles), de Santiago Morata. ‘Manual de arte precolombino’ (PUZ), de José Luis Pano.

Clara Fuertes cuenta la vida de María Casares y su amor por Albert Camus. Archivo Clara Fuertes.

CLARA FUERTES

-1. Un día: libros, flores, un cielo cargado de primavera, de ilusiones. El Día del Libro, San Jorge, es muy especial, callejero y alegre. Emocionante. Yo, al menos, lo vivo así, con la intensidad de los encuentros únicos. Está lleno detalles.

-2. Este año firmo mi última novela editada por Plaza Janés, ‘Todas las horas del día’, y es que ese era el tiempo que la gran actriz María Casares le dedicaba al teatro. Al amor. Nostálgica e intimista, María, nos descubre, en esta novela, su lado más personal. Una vida marcada por el triunfo, el exilio y la pérdida. Una vida inolvidable.

-3. Recomendaría leer: ‘Por amor al arte’ de Tania Juste. Y ‘Bajamar’, de Aroa Moreno. Estupendos los dos.

La doble página de Bibliotecas del libro de Ana Alcolea y David Guirao. David Guirao.

DAVID GUIRAO

-1. Lo vivo con mucha intensidad, creo que este día es para los lectores, los libreros, los bibliotecarios y los autores el día más especial del año.

-2. Firmaré en compañía de Ana Alcolea, ‘La noche de la luna roja’ con Edebé, una novela de misterio para lectores de 10 años en adelante y ‘El maravilloso mundo de los libros’ con Anaya, que es una enciclopedia sobre libros, autores, personajes, bibliotecas. Y espero firmar algún ejemplar de ‘San Juan de la Peña’, mi cómic con Pepe Serrano.

-3. Me gustaría recomendar ‘Manual para espías’ de Daniel Nesquens y Oyemathias de Flamboyant y ‘La vida de la ciencia y la ciencia de la vida’ de J. M. Sánchez Ron con Alberto Gamón de Nórdica.

El escritor de estirpe surealista y editor Raúl Herrero. Archivo L. del Innombrable.

RAÚL HERRERO

-1. Para mí todos los días son del libro, vivo entre ellos, forman parte esencial de mí. Pero el día del libro, en mi caso, tiene algo de festivo y también de tortura china, por eso en esa mañana mientras monto mi stand siempre me encomiendo a la figura de San Jorge de la catedral de Estocolmo.

-2. Mientras espero a que salga mi nuevo libro, firmaré algunos de los ya publicados y el volumen 'Leyendas aragonesas inéditas' (Prensa Diaria), donde tengo un relato.

-3. Para estas fechas recomendaría las novedades de mi sello ‘Pétalos de confinamiento’, de Fernando Arrabal, y ‘Vulváfora’, de Esther Lapeña. También ‘Teatro Sagrado’, de Carlos Alcolea. La cosa, en fin, es que el personal se acerque a la lectura, que, por ahora, en sus diferentes encarnaciones es el mejor sistema de conocimiento del mundo ajeno y, también, del personal.

Magdalena Lasala reedita su novela de los Santángel. Oliver Duch.

MAGDALENA LASALA

-1. El Día del Libro es la expresión de la victoria de los libros sobre los muchos pretextos que se tejen para hacer que sean despreciados por la sociedad actual.

-2. Firmo ‘La Casa de los Dioses de Alabastro’ (Pregunta), una novela muy hermosa que rinde homenaje a la belleza y el gozo del esplendor, tal como se vivía en la Zaragoza renacentista, donde se entremezclan distintas pasiones y misterios.

-3. 'Gallinas', una novela de Jackie Polzin, y ‘Siempre estuve aquí. Vida en el exilio de María Zambrano’, de Nadia Terranova.

Roberto Malo. Archivo Roberto Malo.

ROBERTO MALO

-1. El Día del Libro lo vivo intensamente, es una jornada en la que no paras ni un segundo desde el punto de la mañana hasta la noche. Vives en Independencia, literalmente, por un día, y para los autores supone nuestra mayor fiesta anual; una gozada encontrarte arropado por tantos compañeros de letras y amigos lectores.

-2. Tengo de novedad, recién salido, ‘La casa de las pesadillas’ (Apache), libro juvenil escrito en colaboración con Daniel Tejero e ilustrado magistralmente por Antonio J. Rojo. Es un “elige tu propia aventura” en el que las decisiones del lector son muy importantes y condicionan el resultado final.

Asimismo, también he sacado hace poco ‘Mala temporada’ (Interludio), crónica pandémica llena de ingenio y humor.

-3. Recomiendo el tebeazo ‘Becario’ (Cornoque, Malavida), de Luis Orús, que acaba de salir de imprenta esta misma semana. Va a ser un bombazo.

La escritora y editora Begoña Oro. Begoña Oro.

BEGOÑA ORO

-1. El Día del Libro es un día de calor, haga el tiempo que haga, el calor de mis pequeños grandes lectores. Es un día absolutamente feliz.

-2. Firmaré libros de la ardilla ‘Rasi’, de ‘Misterios a domicilio’, ‘Monstruos en el baño’, el doble diario de ‘Instrucciones para dominar el mundo’... Pero me hace especial ilusión firmar ‘El dragón con corona’, una historia rimada en la que San Jorge hace frente a cierto dragón altamente contagioso.

-3. Recomendaría el libro que me quiero comprar ese día (sé que puedo hacerlo a ciegas, ante de leerlo): ‘El maravilloso mundo de los libros’, de Ana Alcolea y David Guirao, y el libro que compré el Día del Libro del año pasado, ‘Todos mis anhelos’, un libro que me conmovió profundamente.

Julio José Ordovás publica 'El peatón sentimental' (Xordica). Oliver Duch.

JULIO JOSÉ ORDOVÁS

-1. Me gusta que el Día del Libro y el Día de Aragón sean el mismo día. Aunque la verdad es que yo siento más simpatía por el dragón que por el santo.

-2. 'El peatón sentimental' es el libro de un detective que recorre Zaragoza día tras y día y noche tras noche persiguiendo fantasmas e intentando encontrar y atrapar el alma de la ciudad. Yo diría que es un poco una mezcla de álbum de fotos, de cuaderno de dibujos y de diario personal.

-3. ‘Días en Nueva York y otras noches’, de Fernando Sanmartín, y ‘Mi familia’, de Daniel Nesquens.

Aloma Rodríguez firmará sus cuentos de Milenio en Cálamo. José Miguel Marco.

ALOMA RODRÍGUEZ

-1. El día del libro es para mí una fiesta: tomar el paseo Independencia, que se te siente el sol levemente en la cara o pasar frío, depende del lado que te toque. Tomar cervezas con amigos y comer en el buffet libre del paseo de Independencia bromeando sobre la cantidad de ejemplares firmados. Es mi día de Reyes.

-2. Este año firmo 'Siempre quiero ser lo que no soy' (Milenio), un libro de relatos que, creo, captura el paso del tiempo y cómo eso afecta a las relaciones.

-3. Recomiendo hacerse con 'El peatón sentimental' (Xordica), de Julio José Ordovás, y ponerse a leerlo allí mismo. Y 'Perderse' de Annie Ernaux, en Cabaret Voltaire, porque es un ejemplo de fe en la propia escritura, además del diario de una pasión.

María José Sáenz debuta en la poesía en Olifante. Mariano Castro.

MARÍA JOSÉ SÁENZ

-1. El día 23 de abril está, en mi caso, indisolublemente unido a una circunstancia feliz: la celebración de mi cumpleaños acompañada por amigos y libros. La afición a la lectura y la alegría de la fiesta se abrazan por completo. Siempre me he sentido orgullosa de llegar a este mundo en día tan señalado.

-2. Firmaré ejemplares de ‘Afuera hay sol’ (Olifante. Ediciones de Poesía). Es un canto de afirmación vital que nace de mi experiencia como médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y que atraviesa el dolor, el sufrimiento, el desasosiego, entendidos como algo universal que a todos nos alcanza. El dolor es también una escuela de vida; sólo duele lo que está vivo.

-3. ‘Cantares y presagios’ (Pregunta, 2020), de José Verón Gormaz; ‘El arrojo de vivir’ (Olifante, 2022), de Ángel Guinda; ‘La canción balbuciente’ (Olifante, 2022), de Léon Deubel, edición bilingüe, versión de Mariano Castro.

Jordi Siracusa publica 'Tierra de Teruel'. Archivo Siracusa.

JORDI SIRACUSA

-1. La de hoy es una jornada especial, llena de ambiente literario, de contacto de autoras y autores con su público y de búsqueda extraordinaria para el lector. El día se convierte en espacio lúdico; se llena de flores, de ojeadas discretas a las portadas y contraportadas a lo largo de la Avenida de los Libros encontrados. ¿Quién no sonríe ante la compra del texto anhelado, la del comic sorprendente, la de la poesía seductora… la de la novela emocionante? ¿Os habéis parado a contemplar la mirada de un niño ante el universo mágico de los cuentos?

-2. En esta nueva jornada me encontraréis en la primera arcada, la de Editorial Comuniter, con mi nueva novela. 'Tierra de Teruel' es la historia de un chiquillo turolense que vivió aquella batalla de fríos y miserias y cuya diáspora fue tristemente similar a las que estos días. Además, para amantes de la acción, podéis descubrir mi saga de Jordi Brotons, un director de hotel metido en aficiones detectivescas. 'Manila Hotel', 'Los infinitos nombres del diablo' y 'La calva de Shakespeare' os conducirán por el misterio y la intriga por encima de los cadáveres de los asesinados.

-3. Muchos autores estarán presentes. Yo ya he reservado dos títulos: 'La hija del italiano' de Elena Laseca y 'El último deseo de Marcial Longares' de Pilar Aguarón.

Marta Vela estudia la jota en el sello Pregunta. Archivo Marta Vela/UNIR.

MARTA VELA

-1. En estos tiempos inciertos debemos aprovechar para reivindicar el hábito de la lectura y el pensamiento crítico. Ante el progresivo desguace del sistema educativo que sufrimos, la lectura, el libro, siempre.

-2. Firmaré 'La jota, aragonesa y cosmopolita: de San Petersburgo a Nueva York' (Pregunta, 2022), un libro inesperado incluso para mí, donde explico la trayectoria mundial de la jota durante el siglo XIX, que es, en realidad, una pequeña historia cultural de la Europa de la época, cuna del cosmopolitismo.

-3. 'La vida secreta de los cuadros', de Agustín Sánchez Vidal (Espasa, 2022), un libro fascinante sobre diversas obras del Museo del Prado, y 'John Dowland: la música inglesa en tiempos de melancolía', de Alberto Álvarez Calero (Fórcola, 2022), un exquisito ensayo basado en la música isabelina.

Juan Villalba publica un Fórcola una biografía de Elvira de Hidalgo. Diego Hernández Estopiñán.

JUAN VILLALBA SEBASTIÁN

-1. Para mí supone una vivencia doble: como lector es un día de pasear por la plaza del Torico y h/ojear los libros, tocarlos, olerlos, conversar con sus autores, con los libreros, con otros lectores; como escritor, supone tener la posibilidad de contactar con el lector, agradecerle personalmente su interés y aclararle o explicarle lo que pudiera interesarle sobre el mismo, comprobar que el esfuerzo de muchos días ha merecido la pena porque hay una recepción.

-2. Voy a firmar mi último libro, 'Elvira de Hidalgo, de prima donna a maestra de María Callas' (Fórcola, 2021). Se trata de una biografía de la soprano turolense, de Valderrobres, Elvira de Hidalgo, conocida casi exclusivamente por ser la maestra de la diva Maria Callas, pero desconocida como cantante de ópera. De manera que en la primera parte repaso su trayectoria profesional como 'prima donna' que actuó con las mejores voces de la historia de la ópera del primer tercio del siglo XX y en los mejores teatros del mundo. Demuestro que no solo fue su maestra, sino que también fue su amiga, su confidente y casi una segunda madre.

-3. Acabo de leer la novela de Clara Járboles, 'La fugitiva' (Pregunta), una narración fresca, desenfadada, ágil, divertida, identitaria y generacional, sinceramente la he disfrutado y la recomiendo. Igual que ‘La mujer y los sueños en el romancero’ (Mira) de Susana Díez de Cortina. En poesía recomiendo los tres libros iniciales editados por el Instituto de Estudios Turolenses de Antologías Poéticas de José Antonio Labordeta, 'Teruel en la mirada y en el alma'; Ildefonso-Manuel Gil, 'Teruel, campanas que doblan a lo lejos' y de Enrique Villagrasa, 'Arpegios y mudanzas'.