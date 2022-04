Tesoros, espías, aventuras, arte: una selección de libros para el Día de San Jorge

Más de 200 autores son los que firmarán el sábado en el Día del Libro en Zaragoza y algunos menos en Huesca y Teruel. Es imposible recordar aquí los más de 300 títulos que se firmarán en las tres provincias, por ello elegimos una selección para todos los públicos.

–‘El maravilloso mundo de los libros’. Ana Alcolea y David Guirao. Anaya. Irene Vallejo ya le ha dedicado hermosas palabras a este volumen que habla de los alfabetos, de los personajes, de los escenarios (reales o inventados), de los escritores, de mitos y sagas, de bibliotecas (entre ellas la sumergida de Lechago, en honor de Félix Romeo), de libros prohibidos y de adaptaciones como ‘Harry Potter’. El libro se presentó ayer en el museo Pablo Serrano, se puede abrir por cualquier página y descubrir esa química narrativa y visual de Alcolea y Guirao, que es pura magia.

–‘Peregrinas’. Joaquín Berges. Tusquets. Al narrador y humorista Berges nada se le resiste, ni siquiera el camino de Santiago, aquí fingido o equivocado, ni el peso del pasado ni los secretos de nuestra vida. En esta ‘road movie’ puede pasar de todo, y de hecho pasa. Alguien tiene muy claro cuál es su viaje y que busca.

–‘El niño barroco’. José Luis Cano. Media Vaca. Cano, como es sabido, llega a todo con su ingenio, su sentido del humor, su erudición y su pasión por la pintura. Aquí cuenta cómo le marcó el arte desde niño, sus miedos, y aborda la fama y el olvido de algunos pintores con particular mirada. A este libro se suma, claro, ‘Constanza y yo’, en GP ediciones.

-‘Matar al rey’. José Luis Corral. Ediciones B. El novelista, que reeditará en breve ‘El salón dorado’, se traslada a las cortes castellanas y se centra en los Trastámara, que serán capitales en la unión de Aragón y Castilla. Abundan las traiciones, el sexo, la ambición y el crimen entre hermanos.

–‘Sostika’. Patricia de Blas. Rasmia. Este joven sello que se ha instalado en Aragón hace algunos años posee olfato y apuesta por voces nuevas. Un ejemplo es ‘Sostika’, una novela breve, muy personal y rica en matices y búsquedas, basada en un hecho real: una fotógrafa retorna a Nepal para hallar a una niña que retrató hace algunos años. El texto deslumbró a los editores y seduce a los lectores.

–‘Ordesa, álbum ilustrado’. Luismi Bajén y Chema Agustín. Prames. Un libro que se ha hecho de rogar y que puede ser un buen regalo: se mezclan los trabajos de investigación, con matices antropológicos, musicales y poéticos de Luismi Bajén y la obra del pintor e ilustrador Chema Agustín.

–‘El naufragio de tus ojos’. Margarita Barbáchano. Mira. La escritora da un salto hacia la novela negra, algo que había ensayado en otros momentos: todo empieza cuando un pintor aparece muerto en su estudio. Barbáchano asume un riesgo: le cuenta al lector quién es el asesino e intenta mantener su atención con otros métodos: con pasión, psicología y secretos de familia.

–‘Benjamín Jarnés, en su río fiel’. Juan Domínguez Lasierra. Erial ediciones. Juan Domínguez es un trabajador incansable, como demostró en estas páginas, y lo sigue haciendo ahora en sus libros, en la revista ‘Erial’ o en la edición de sus cuentos en las PUZ: ‘Ayer conocí al chófer de Robert Maxwell y otros cuentos con nombre propio’, que le edita Calvo Carilla. Este libro nos aproxima a Jarnés con conocimiento, entusiasmo y admiración.

–‘Ya somos quince’. Sergio Vílchez y Edu Flores. Apila. El sello que ha surgido en la Escuela Superior de Diseño de Aragón cumple quince años y lo celebra por todo lo alto: con un álbum divertido de Sergio Vílchez, que vive en Dublín y es cuentista y novelista, y del ilustrador Edu Flores. Hay ingenio, humor y sorpresa.

–‘Loto rojo’. Clara Mendívil. La Esfera de los libros. Esta joven escritora, enamorada de las mujeres piratas, debutó en Pregunta con ‘De viento y sal’. Y ahora da un paso más: publica la biografía de Ching Shih, la pirata china que fue la más poderosa del mundo y pudo tener más de 1000 navíos. Cuenta su vida en un prostíbulo, su historia de amor con un pirata, la muerte de este, la alianza y nueva boda con el hijo del finado y sus peleas con el mismísimo emperador de China.

–‘Ansó’. Elena Gusano, Dabí Latas y Carmelo Esteban. Gara d’Edizions. Chusé Aragüés, galardonado hace poco por los editores, publica un libro muy peculiar sobre el traje y la fiesta de Ansó, que inspiró a Galdós, Sorolla o Compairé. Esteban lleva media vida buscando el último matiz del vestuario popular.

–‘Contra la España vacía’. Sergio del Molino. Alfaguara. Del Molino tiene un gran capacidad para darle la vuelta a las cosas como a un calcetín, incluso a las suyas. Se veía en su novela ‘La piel’ (Alfaguara), y aquí retoma su gran éxito, ‘La España vacía’, una historia cultural de España en cierto modo, y reflexiona a la luz de su libro, sus exégetas, sus detractores, y de su propia invención, que rara vez se detiene. Parece estar siempre inspirado.

–‘La casa de los dioses de alabastro’. Magdalena Lasala. Pregunta. Pregunta. La poeta y narradora ha iniciado en el sello Pregunta, que avanza hacia su primera década, la reedición de algunas de sus novelas. Tras ‘Jimena’, le toca ‘La casa de los dioses de alabastro’, un libro que nos toca muy de cerca porque habla de Zaragoza la Harta, del palacio de los Zaporta y de la historia de una mujer fascinante como Sabina de Santángel con esa pasión que la escritora suele poner en los retratos de mujer.

–‘Lecturas y pasiones'. José Luis Melero. Xordica. José Luis Melero publicaba en el sello de Chusé Raúl Usón en el último trimestre de 2021 su libro más largo de artículos publicados en estas páginas. Hay bromas, pequeñas aventuras, gran conocimiento del libro y un respeto máximo por los autores olvidados, y una cierta inclinación a reírse de sí mismo y de sus manías de letraherido irreductible.

–‘Manual para espías’. Daniel Nesquens y Oyemtahias. Flamboyant. No vamos a descubrir aquí a Daniel Nesquens, tan mimado por los libreros, tan querido por los lectores, tan codiciado por los ilustradores. Si les hubiese pasado de largo, recuperen ‘Mi familia’ (Nórdica), ilustrado por Elisa Arguilé, es su momento, y es una maravilla. Pero si no, su libro es este: precioso, divertido, variado, lleno de ocurrencias y variaciones, informativo, de esos libros en los que en cuanto entras en él ya no quieres salir o sí quieres salir, sí, pero convertido en espía. Todos, gracias a los autores, están al alcance de los sueños.

–‘Zaraguayos’. Rafael Rojas. Doce Robles. El periodista Rafael Rojas se ha convertido desde hace algunos años en uno de los grandes biógrafos del Real Zaragoza. Hizo un gran trabajo con ‘Los magníficos’ y repite ahora, a lo grande y con muchos detalles, con este libro lleno de datos, anécdotas y amor a unos colores.

–‘La vida secreta de los cuadros’. Agustín Sánchez Vidal. Espasa. Un libro divertido, ameno, un libro-río: cada cuadro parece abrir una puerta al misterio, al vicio, al color, al sueño e incluso a hábitos que desconciertan. Sánchez Vidal cuenta el Prado y nos envuelve en una tela de araña de placer, conocimiento y diversión.

–‘Larga noche de las apariciones’. Ángel Gracia. DPZ: Col. Veruela. El poeta y narrador firma un libro subyugante, con autoelegías de creadores aragoneses, marcado por la contención, la belleza y el aura noble del lenguaje.

–‘El peatón sentimental’. Julio José Ordovás. Xordica. Julio José Ordovás tiende a escribir algunos de sus libros en la prensa, en concreto en HERALDO sobre todo, y ha ganado en fluidez y lirismo, y ‘El peatón sentimental’ (2022) nace de sus paseos por la ciudad. Observa, siente, registra, se fija en todos los detalles y sus libros son personalísimos; a veces de manera muy labordetiana refleja el amor y la distancia con la ciudad que son todas las ciudades, El libro, sorprendente, lleno de imágenes y sensaciones, es una declaración de amor a Zaragoza.