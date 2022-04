Diez libros de poesía, narrativa y ensayo para leer y disfrutar en Semana Santa

En Semana Santa, con un poco de suerte y algo de tranquilidad, se pueden hacer muchas cosas. Y una de ellas, por ejemplo, es leer, reencontrarse con algunos libros que nos han podido pasar de largo y que son de calidad, sorprendentes, entretenidos o, sencillamente, citas inexcusables con auténticos maestros. He aquí una propuesta de diez títulos para estos días: José María Conget, José Luis Cano, Agustín Sánchez Vidal, Rosa Montero, Rosario Raro, Annie Ernaux, Sylvia Plath, Carlos Marzal, Carme Riera y Carmen Balcells, y Marta Vela. Hay de todo: novela, ensayo, diarios, arte, poesía y fútbol, aventura y, por supuesto, humor. Ya lo decía Luis Buñuel: ni un día sin una sonrisa.

Conget publica sus libros con el sello Pre-textos. HA.

‘Cena de amigos’. José María Conget. Pre-Textos. Valencia, 2022. 266 páginas.

José María Conget (Zaragoza, 1948): he aquí una de las voces más hondas y singulares de la literatura española, un gran contador de historias y de la vida, un cronista de la condición humana que aquí se enfrenta, en tres tiempos, a la historia de doce personajes y sus hijos. El grueso de la acción transcurre en Sevilla, donde vive desde hace algunos años el premio de las Letras Aragonesas, aunque tiene salidas a otros lugares, especialmente a Zaragoza.

Conget se divierte escribiendo y aborda los amores cruzados, los sueños rotos, el binomio éxito y fracaso, algunas de sus pasiones (las literarias, las cinéfilas y el mundo del cómic) y a la vez crea un universo que se alimenta de traiciones, de memoria, de los secretos y también de que la idea de que el mundo que viene está lleno de contradicciones y de precariedad. Y todo ello lo expresa con su estilo fluido y natural, de frase larga, gozosa y llena de matices. La novela refleja el desencanto de vivir, al menos de estos doce personajes que, instalados o erráticos, no acaban de encontrar su sitio.

Cano y su nieta proponen un libro lleno de humor y aventura. HA.

'Constanza y yo'. José Luis Cano y Constanza Cano Henn. Gp Ediciones. Zaragoza, 2022. S/n.

José Luis Cano es pintor, dibujante, humorista y escritor. Y, como ha demostrado en varios de sus libros, es teórico de la pintura. Tras nacer su primera y única nieta, Constanza, con el paso del tiempo se dio cuenta de que era ingeniosa, divertida y casi siempre sorprendente. Entre ambos se estableció una relación muy peculiar, y el artista decidió ir anotando sus ocurrencias, los diálogos entre ambos, sus excursiones, etc. Lo hizo entre el año y media de la niña y los diez años. Ahora, cuando Constanza es mayor de edad, Cano publica un libro ilustrado, o más bien un tebeo con viñetas y sus bocadillos. Y ambos, con pasmosa naturalidad, hablan de todo: de la vida, de la muerte, de la vejez, del desahucio, del humor mismo. La niña, como si intuyera que vivían en un reino cotidiano y a la vez fantástico, podía decir cosas como esta: “¿Vale que en los charcos había cocodrilos?”. La risa está asegurada. Y uno entiende que el humor frontal de los niños puede ser perfectamente somarda.

Sánchez Vidal nos enseña a mirar el Prado de otro modo. HA.

'La vida secreta de los cuadros. Un recorrido diferentes por el Museo del Prado'. Agustín Sánchez Vidal. Espasa, 2022.

Durante varios años, Agustín Sánchez Vidal, autor reciente de ‘Genealogía de la mirada’ y destinatario de un libro tan recomendable como ‘Imago mundi. Álbum del tiempo’, que ha coordinado en las PUZ Amparo Martínez, acudió al Museo del Prado a hablar de pintura y de las narraciones ocultas de la cuadros. Y de esto va este libro, que tiene algo de filandón o de cuento de casi nunca acabar: el autor elige un cuadro, de Velázquez, del Bosco, de Goya, elige distintos retratos de Felipe II, entre ellos el de Antonio Morok, e hilvana un discurso donde puede abordarlo todo: hechos, personajes, el ornato, guiños de amor, costumbres, enigmas o incluso mensajes más o menos encriptados. O distintas historias de los colores: el azul, el naranja, el negro.

El libro hace pensar, en su espíritu libre y abierto a múltiples incitaciones, en aquel ‘Sol y sombra’ que retrataba a la perfección el método Sánchez Vidal: seguir un rastro con afán de sabueso intelectual puede convertirse en una aventura detectivesca y en un divertimento, y por supuesto en una continua fuente de hallazgos y de sorpresas.

Rosa Montero cuenta su propio vértigo de vivir y crear y el de otros. HA.

‘El peligro de estar cuerda’. Rosa Montero. Seix Barral, 2022.

La primera frase es toda una invitación a seguir: “Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza”. Rosa Montero, premio Nacional de las Letras Españolas, maestra de la ficción, de la ficción y del periodismo, regresa a un lugar que le es especialmente querido y tal vez turbador y que había tratado en ‘La ridícula idea de no volver a verte’ y ‘La loca de la casa’. Se trata de una indagación en sí misma, en su niñez, en su juventud y en instantes específicos de su vida para entenderse mejor, para recordar o repasar que ha estado en muchos momentos al borde de la depresión o el desánimo.

Esa exploración de sí misma lo hace recordando situaciones, confesiones, diarios y novelas, citándose aquí y allá con muchos escritores, de los que recuerda fragmentos, declaraciones o su suicidio, uno de los capítulos más atractivos del libro (la autora conjetura que Albert Camus, de no haber muerto en un accidente de coche, quizá habría puesto fin a su existencia), igual que su visita a Doris Lessing, aquejada del síndrome de Diógenes, o el caso de Janet Frame, a la cual salvó un premio literario de cuentos. Un libro fascinante sobre la complejidad, la emoción, la ciencia y la singularidad de cada uno de nosotros.

Una novela sobre amores difíciles cuando los aliados acaban con Hitler. HA.

‘El cielo sobre Canfranc’. Rosario Raro. Planeta. 2022. 530 páginas.

Rosario Raro se sintió hechizada por Canfranc hace años, a raíz de las revelaciones e investigaciones de Ramón J. Campo sobre la estación internacional y firmó ‘Volver a Canfranc’, que tiene por ahí una adaptación para convertirla en serie. Profesora de escritura creativa, poeta y, ante todo, novelista, Rosario Raro retorna a esa zona de espionaje, de espera y esperanza, de contrastes y de personajes soñadores, pero también perversos o cuando menos ambiguos, y publica ‘El cielo sobre Canfranc’, una narración de amor imposible entre Valentina y Franz, ella espía de los aliados y él paracaidista nazi, en un contexto donde todo juega en contra, incluso el intento de liquidar a un alto cargo nazi en 1944.

Hay muchas cosas en el libro, pero sobre todo se impone una: se realizó un campaña para reconstruir Canfranc tras el incendio de abril de ese año, y todo el dinero se quedó por el camino. Raro no solo habla de la corrupción o de Franco, de las autoridades intermedias, sino que nos ofrece muchas claves del odio al amigo alemán, de la tensión que se vivía en Europa poco antes de la derrota final y de bastantes comportamientos abyectos.

La escritora francesa confiesa en este diario su locura de amor y de deseo en el pasado. HA.

‘Perderse’. Annie Ernaux. Cabaret Voltaire. Madrid, 2021. 334 páginas.

La normanda Annie Ernaux es una de las grandes escritoras francesas del siglo XX y XXI. En otras novelas ha abordado diversos temas, siempre de sesgo autobiográfico, como la maternidad (o la relación con su propia madre), la juventud, la adolescencia, el aborto; el año pasado Cabaret Voltaire publicaba ‘Perderse’, donde cuenta, tras su separación conyugal, la relación que mantuvo durante diez años con un diplomático soviético. Se trata de un diario y es la crónica de una alienación, que huye de los remilgos o del pudor. En el fondo es un libro sobre el sexo, el deseo, la locura amorosa. La escritora, obsesionada con la vuelta de su amante, que va y viene, escribe: “Me sorprende hoy que no le hiciera más preguntas. Nunca sabré tampoco qué fui para él. Su deseo de mí es lo único de lo que estoy segura. Era, en todos los sentidos del término, la amante de la sombra”. Y todo eso, y mucho más, le pasó a una mujer hecha y derecha. La carne tiene sus incógnitas y en ocasiones abre la puerta al maltrato.

Xoán Abeleira traduce y anota la lírica de Sylvia Plath. HA.

'Dime mi nombre. Poseía completa'. Sylvia Plath. Traducción de Xoán Abeleira. Navona, 220. 739 páginas.

Sylvia Plath es una de las grandes voces de la poesía norteamericana y universal del siglo XX. Nacida en 1932, se suicidó con el gas, de un modo horrible, en 1963, algún tiempo después de haberse separado del gran poeta Ted Hughes. Su lírica, de corte autobiográfica, se centra en su atormentada intimidad: su desubicación, su depresión o según algunos su bipolaridad, la complicada relación con sus padres (en concreto con su padre, al que le dedicó un famoso poema), pero también con su marido y con los constantes alaridos de la enfermedad. Poeta del dolor, del desgarro y de la belleza, Sylvia Plath fue esencialmente una visionaria. Esta edición de uno de sus grandes traductores, Xoán Abeleira, ofrece notas sobre cada poema, que ayudan a entender mejor qué sentía, qué le impulsaba a escribir, y cómo se movía como nadie entre las sombras. Las sombras de cada día, las sombras que le cercenaban el ánimo. Y también parece que siempre una flecha surrealista le salía de dentro.

Marzal sabe unir la emoción del fútbol con la pasión por la vida. HA.

'Nunca fuimos más felices'. Carlos Marzal. Tusquets, 2021. 531 páginas.

Se imaginan cuál es el once de la gloria para este espléndido poeta y narrador, aficionado al fútbol y a los toros, que es Carlos Marzal, éste: “Lope de Vega; Santa Teresa, Manrique, Quevedo, fray Luis de León; Antonio Machado, Cervantes, Clarín, Bécquer; San Juan de la Cruz y Juan Ramón Jiménez”. He aquí un delicioso libro sobre el fútbol, la amistad, la poesía, en el que Marzal recuerda sus pinitos como futbolista y su condición de forofo bígamo, ama al Valencia y al Real Madrid. Recuerda un montón de partidos, habla de las pasiones futbolísticas de los demás, de la vibración de los estadios, de la emoción y de la felicidad que no cesa.

Él mismo resume qué va a encontrar el lector en este medio millar de páginas: “Este es un libro de amor, como todos los libros que he escrito y escribiré, como todos los libros. Un libro ‘cordial’, en sentido etimológico. Solo me interesa escribir del corazón humano. De sus pasiones. De su ulceración. De su capacidad para generar odio, piedad, euforia, alegría”. Entre las páginas conmovedoras está el accidente con una pelota y la posterior muerte del gran poeta y amigo Antonio Cabrera. En estos días de tantas gestas en la Champions, esta puede ser su lectura de Semana Santa. Mírese como se mire, es delicioso.

La mamá grande de los escritores: Carmen Balcells. HA.

'Carmen Balcells, traficante de palabras'. Carme Riera. Debate, 2022. 508 páginas.

La académica y novelista Carme Riera fue una de las grandes amigas de la gran agente literaria Carme Balcells, la ‘mamá grande de las letras’, una mujer que se hizo a sí misma con inteligencia, audacia, con instinto protector y con una visión fuera de toda duda. A ella le deben mucho un montón de escritores, con García Márquez, Mario Vargas Llosa y Juan Marsé a la cabeza. Los mimó, los mantuvo, tuvo una fe ciega y les consiguió los mejores contratos. Carme Riera investigó en sus archivos, habló con sus amigos, con su familia, con sus autores y ofrece un documento de una mujer tan respetada como temida, tierna y a la vez contumaz, maternal hasta lo indecible.

A la vez, Carme Riera realiza un friso inmenso sobre la literatura (editores y editoriales, agentes, libros, premios, contratos) en castellano durante más de medio siglo y no teme poner el dedo en la llaga y perfilar los rincones oscuros de una mujer que se convirtió en mito. Juan Carlos Onetti decía: “Gracias a que entró en esta casa Carmen Balcells, podemos ir al supermercado”. Unos cuantos más, muchos, podrían haber suscrito la frase.

Marta Vela le da un poso erudito a la jota, que inspiró a Liszt, Glinka o Mahler, entre otros. HA.

‘La jota, aragonesa y cosmopolita. De San Petersburgo a Nueva York’. Marta Vela. Pregunta, 2022. 213 páginas.

Marta Vela (Madrid, 1985) es pianista, profesora y maestra de música. Ha dirigido varios programas en Radio Clásica y en el sello Fórcola ha publicado ‘La nueve sinfonías de Beethoven’. Ahora publica este libro donde explica la travesía europea, en realidad, universal, de la jota, que interesó a músicos tan diferentes como Liszt, Glinka, Mahler, Debussy, Ravel o el propio Manuel de Falla.

En este libro, muy documentado, lleno de pentagramas, de poemas y de piezas inéditas, cobra una especial importancia la soprano y compositora Pauline Viardot-García, hermana de María Malibrán, que fue una de las iniciadoras de la difusión de la jota desde París, a través de la obra de Florencio Lahoz, un compositor de Alagón. El libro, en estos tiempos donde tanto se habla de la jota como Patrimonio de la Humanidad, es muy oportuno.