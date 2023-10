Historia de un bicho raro, un Tiranosaurio Rex que ama a los niños, su sonrisa y la felicidad

ZARAGOZA. Los dinosaurios siempre seducen a los niños a pesar de que han desaparecido hace algunos miles de años. Pregunta publica ‘Lex. El Tiranosaurio Rex’, firmado por Roberto Malo y Daniel Tejero, con ilustraciones de Blanca Bk. Cuenta la historia de un dinosaurio niño, que quizá sea un bicho raro: le gusta contemplar el amanecer, no le gusta rugir y sí comer carne y siempre quiere ayudar al resto. Era “sensible, generoso, y siempre estaba sonriendo. Y por ello, a veces sufría las burlas del resto”, dicen sus autores. Burlas que a veces podían revelarse como una forma de abuso y de crueldad.

Explica Roberto Malo: “El germen está en una noticia que leímos en la prensa en la que se decía que los Tiranosaurios Rex no eran tan fieros como pintaban en las películas, y que de hecho habían descubierto que transportaban a las crías entre los dientes con ternura. Esa imagen me pareció muy potente, y decidimos que el protagonista de nuestro cuento fuera un tiranosaurio muy sensible”. “Así fue -dice Daniel Tejero-. Roberto y yo pasamos muchas horas viajando en el coche. Me contó eso que había leído y hablamos de ello. Nos pareció una buena idea. Los niños, lo comprobamos en nuestros cuentacuentos, siempre se sienten atraídos por los dinosaurios. De hecho en el libro, hay algunos guiños: el Tironasaurio Rex parecía una de las especies más fieras, y aquí no es así. Y vemos que en esta historia hay humor, ternura, viaje, conocimiento, y un tema muy actual: el engaño, el abuso, algo que suele darse a menudo en las escuelas”, dice Tejero.

Dani Tejero, Blanca Bk, Roberto Malo y el editor de Pregunta David Francisco. Archivo Pregunta.

Como consecuencia de la noticia, de los viajes y de la complicidad entre ambos (suele hacer cuentacuentos juntos), surgió la idea de hacer un álbum ilustrado. Así lo refiere Malo: “La idea de hacer un libro de dinosaurios nos rondaba a Daniel y a mí desde hace unos años, ya que en los cuentacuentos preguntamos a los chavales qué tipos de libros les gusta leer, y siempre hay alguno que dice, ‘de dinosaurios’, como cuenta Daniel, así que antes o después teníamos que caer”.

"Tenía que ser un cuento divertido y tierno, perfecto para el estilo de Blanca BK. Por supuesto, el resultado final ha colmado nuestras expectativas”

El azar y las sesiones de firmas en las ferias del libro de Aragón acudieron en su ayuda. “Estando en una, firmando junto a Blanca Bk, el librero nos comentó que por qué no escribíamos uno de dinosaurios, y le comentamos a Blanca: ‘¿Te animarías a dibujarlo?’. Y ella contestó que sí sin dudar, ya que nunca había dibujado dinosaurios y sería algo nuevo para ella. De ese modo lo escribimos con ella en mente, tenía que ser un cuento divertido y tierno, perfecto para su estilo. Por supuesto, el resultado final ha colmado nuestras expectativas”

Una de las páginas del volumen de Malo, Tejero y Blanca Bk. Blanca Bk.

Daniel Tejero confiesa que admira mucho el trabajo de Blanca Bk, por su trazo para todos los públicos, por su colorido, por su tono humorístico y por esa mirada de suavidad y ternura que posee. “En cuanto tuvimos el proyecto, contactamos con Pregunta, de David Francisco y Reyes Guillén, y lo acogieron de inmediato”.

¿Cómo se escribe a cuatro manos? Roberto Malo señala: “Con Daniel es muy fácil escribir a cuatro a manos, ya que pasamos muchas horas viajando por pueblos y tenemos mucho tiempo para confrontar ideas y proyectos. Ya es nuestro libro número doce en común. ¡Una docena ya! Madre mía. Daniel es un escritor muy generoso y disciplinado, es el compañero perfecto para pergeñar aventuras”.

Daniel y Roberto creen que los libros para los pequeños deben tener magia, color, emoción, humor... “En este salen un montón de dinosaurios, y eso les chifla a los chiquillos. Y Blanca les ha dado una dimensión fantástica. Creo que en este libro Blanca Bk es el ingrediente perfecto”. Es infalible. Daniel matiza: “Para los niños se escribe como para los mayores. Con honestidad y verdad. Hay que cuidar el lenguaje, quizá rebajarlo un poco, pero hay que dar lo mejor de uno mismo. Los niños son muy inteligentes y este es un libro para los más pequeños. Para primeros lectores”, y, en el fondo, para todos los públicos.

La ilustradora Blanca BK, con casi un centenar de libros a sus espaldas, se ha sentido cómoda y muy implicada en el proyecto: “‘Lex, el Tiranosaurio Rex’ es un libro muy especial. Es una historia muy tierna y dulce con el poso amargo del ‘bulling’ y los cánones marcados por la sociedad. Ha sido muy gratificante poder ilustrar este texto escrito por Roberto y Daniel. Adaptar los dinosaurios a mi estilo, llenándolos de color y dulzura. Me he divertido mucho ilustrando para los más peques de la casa”. Y no ha esquivado el humor: “Está ahí. He ido metiendo pequeños guiños como el pijama de Lex, basado en el pijama del protagonista del cuento ‘Donde viven los monstruos’ de Maurice Sendak”, revela la ilustradora.