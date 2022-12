Malo, Tejero y Guirao recrean, en historias ilustradas, el misterio de los cinco sentidos

Roberto Malo y Daniel Tejero colaboran a menudo en diversos formatos, siempre bajo la disciplina general del arte de contar y de divertir. Escriben juntos, ya sean cuentos o guiones de cómics, participan en álbumes ilustrados para niños y adultos, hacen cuentacuentos y teatro, y dan charlas. Son una auténtica ‘pareja’ de hecho de las letras y del escenario de pequeño formato. Ahora publican y presentan, en El Armadillo Ilustrado, su nuevo libro ‘Con los cinco sentidos’, ilustrado por David Guirao. Son tres creadores incansables, dinámicos, de los que siempre tienen una idea, un personaje o mogollón de trazos en la cabeza, el móvil o el ordenador.

Explica Roberto Malo que la génesis de ‘Los cinco sentidos’, publicado por el sello Los Libros del Gato Negro, de Marina Heredia, es el primer cuento, ‘Angelito’, que se publicó hace unos años en una antología con muchos escritores e ilustradores, y ya entonces ese cuento estaba ilustrado por David Guirao. “Va de un angelito que es ciego. Se lo enseñé un día a Dani Tejero y decidimos escribir cada uno dos cuentos más para completar los cinco sentidos. Dani tomó el oído y el olfato, y yo el tacto y el gusto. Luego pulimos y repasamos los cuentos entre los dos, aunque la base del cuento fuera de cada uno. Creo que ha quedado un libro muy compacto y homogéneo”, dice Roberto Malo, uno de esos escritores que no paran de imaginar situaciones y personajes, proclives a publicar dos, tres o cuatro libros al año.

“Somos un equipo de tres autores, dos escritores y un ilustrador, y todos hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Ha quedado un libro espectacular. Las ilustraciones son maravillosas, todo el arte conceptual que rodea el libro es fantástico, y la edición es preciosa. Estamos muy contentos”. Roberto Malo también es un autor feliz. Hace poco, también con Tejero publicaba ‘La bruja Anacleta’ en el sello zaragozana Hola Monstruo; las ilustraciones eran de Israel Gómez.

Le preguntamos cómo es eso de trabajar a cuatro manos, y en particular con Dani Tejero. Con el entusiasmo por bandera, señala: “Dani Tejero es una maravilla, ‘Con los cinco sentidos’ es nuestro libro número 11, lo cual dice mucho de lo bien que lo pasamos escribiendo y contando cuentos juntos. Nuestro proyecto común de unir literatura y teatro va viento en popa. Seguiremos sacando más libros y más espectáculos. Con David Guirao ya habíamos trabajado y nos apetecía mucho repetir. David Guirao es uno de los grandes de la ilustración, es una suerte contar con él. Lleva siempre los libros a otro nivel”, dice Malo.

Una imagen del cuento de la aviadora sorda. Nel. David Guirao/Los libros del gato negro.

Guirao es también asiduo colaborador de autores como Ana Alcolea (con ella, entre otros títulos, ha firmado ‘El maravilloso mundo de los libros’ en Anaya), Pepe Serrano o Daniel Nesquens, y recibió el Premio Artes & Letras de Literatura Infantil y Juvenil. Todos estos nombres y unos cuantos más -Fernando Lalana, David Lozano, Begoña Oro, Elisa Arguilé, Alberto Gamón, Isidro Ferrer, Grassa Toro, Javier Hernández, Sandra Araguás, Antonio Santos, Edu Flores, el etcétera sería bastante extenso– conforman el gran momento de las letras y la ilustración aragoneses para niños de todas las edades.

Cada cuento habla de uno de los sentidos. ‘Angelito’, como ya se ha avanzado más arriba, habla de un ángel que es ciego y tiene por delante un día trascendental. ‘Nel’, basada en una criatura real, es una niña sorda cuyo sueño es pilotar aviones. ‘Robot’ es un médico con poco tacto que debe curar a un bombero accidentado. ‘Chomolugma’ es una leyenda que nos habla del olfato y de gigantes. Y en Ageusia, un crítico gastronómico pierde el gusto y su vida se va a convertir en una pesadilla.

Quizá por todo ello, los autores han inventado un pequeño eslogan para explicar y promocionar el libro: “Se puede ver mucho con los ojos cerrados, me dijo un ciego. Se puede oír mucho con el corazón, me dijo un sordo. Nada es imposible, me dijo un mudo”.