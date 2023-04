David Guirao: "Ilustrar es comunicar, contar con imágenes"

¿Por qué se hace ilustrador? ¿Quería ser artista, le contagió alguien?

Soy ilustrador porque soy esencialmente dibujo, mi vida gira por y para el dibujo. Ya eso de ser artista, no sé, no me considero como tal, el arte para mí es una consecuencia y nuestro trabajo puede conseguir transmitir muy diferentes sensaciones y en eso trabajamos: en estimular la mente del lector, que se haga preguntas, que lea las imágenes que proyectamos y sobre todo que disfrute con la lectura. En mi casa siempre había muchos libros y creo que eso hace que ocupen un espacio importante en mi vida.

¿Cómo y dónde se formó? ¿Tiene modelos?

Me formé en la Escuela de Artes, en la de la Plaza de Los Sitios, y qué gran recuerdo guardo del lugar. En esa época daba clases Pascual Blanco y nos transmitía una profunda pasión por el dibujo, el grabado y la pintura.

¿Cómo se concretó su vocación?

Estudié diseño gráfico, pero enseguida me especialicé en Ilustración, siempre he disfrutado dibujando y creía que era el paso más cercano para ser profesional del dibujo, aunque agradezco muchísimo toda esa formación en gráfica publicitaria.

Una ilustración para un cuento y cómic sobre el castillo de Loarre con texto de Sandra Araguás. David Guirao.

Ese estilo reconocible que ya posee, ¿cómo lo redondea, qué mira, qué busca? ¿Sabe qué quiere y cómo quiere contar?

Cuando empiezo un libro, no sé por qué caminos me va a llevar el proceso, hay mucho de planificación, de documentación, y también el azar que juega un papel importante. No me obsesiono en marcar mi estilo sobre la obra, intento que todo el lenguaje gráfico que voy a verter en el proceso no se imponga sobre el literario, que más bien naveguen juntos.

¿Recuerda cuáles fueron sus primeras ilustraciones o libros ilustrados. ¿Recuerda sensaciones?

Algunos de esos primeros trabajos están en la muestra de la Biblioteca en la exposición que se puede ver ahora. Empecé colaborando con el estudio de Ana Bendicho y también con Gozarte. El primer libro que hace que me sienta verdaderamente como un ilustrador profesional es con ‘El canario de Brunéi’ de mi amigo Daniel Nesquens y que apostó por mí y convenció a la editorial Edelvives para que me diera la oportunidad de ilustrar su texto, fueron generosos porque no tenía casi experiencia.

"Siempre he dicho que el ilustrador debe ser cómplice con el texto y no con el escritor, no puedes satisfacer todo lo que el escritor tiene en su cabeza, en cambio sí puedes ser honesto y respetuoso con todo lo escrito"

Ha ido creciendo en muchas direcciones: carteles, libros ilustrados, portadas, trabajos al aire libre, talleres. ¿Cuál es su reino, el laberinto de su felicidad?

Precisamente los libros para pequeños. Por eso considero que el lugar perfecto para exponer mis ilustraciones es en una biblioteca, donde se acompañan de libros. También me gusta mucho hacer encuentros en colegios e institutos intentando propagar mi pasión por el oficio, que es el mejor del mundo.

Una imagen de 'La vuelta al mundo en 80 días' de Julio Verne. David Guirao/Anaya.

¿Qué hay en la muestra, qué ha querido meter?

25 años de dibujos, son muchos años de dibujos, he procurado seleccionar una muestra muy variada, hay muchos originales, en acuarela, a tinta, en lápiz. Hay bocetos, esquemas, cuadernos de trabajo, hay cosas que no se han mostrado nunca, creo que los espectadores se harán una idea aproximada de lo que significa nuestro oficio.

"En ‘La vuelta al mundo en 80 días’ (Anaya) me vacié, invertí muchísimo tiempo y cuando tuve el libro en las manos, y vi todo ese trabajo cristalizado"

¿Qué libro o libros le producen una especial ternura?

Guardo cariño por muchos libros y que me cuesta elegir pero hay alguno que me hizo madurar como ilustrador, por ejemplo, ‘El libro de las Narices’ (Nalvay) con Pepe Serrano o también ‘San Jorge y el dragón’ que fue mi primer álbum ilustrado y que lleva mucho tiempo agotado y ahora la editorial Pregunta acaba de recuperar.

¿Existe algún libro que tenga la sensación de que no fue entendido?

Claro que he tenido fracasos, por ejemplo, publicamos un libro con una editorial catalana y decidieron a última hora publicarlo retractilado y no se podía ver abierto en las librerías, se vendía cerrado, además de esa dificultad, le pusieron un precio disparadísimo y fuera de mercado. Sufrí una gran tristeza, porque ellos mismos condenaron el libro antes de salir.

¿Cuál serían su obra o sus obras maestras, esas donde dice, aquí estoy yo plenamente?

Intento que lo último que ilustro sea lo mejor que he dibujado. En ‘La vuelta al mundo en 80 días’ (Anaya) me vacié, invertí muchísimo tiempo y cuando tuve el libro en las manos, y vi todo ese trabajo cristalizado, me quedé ampliamente satisfecho, pero eso ya ha pasado y hay que pensar en hacerlo mejor con el siguiente.

¿Cuál ha sido Su relación con los autores, cómo se han llevado, cómo ha sido tu colaboración?

Soy un afortunado, he trabajado con los mejores autores del panorama LIJ, tengo mucha amistad con autores como Ana Alcolea, Roberto Malo, Nacho Escuín, David Lozano, Sandra Araguás… Cuando ilustras un texto de otra persona conectas y estableces un vínculo muy estrecho. Siempre he dicho que el ilustrador debe ser cómplice con el texto y no con el escritor, no puedes satisfacer todo lo que el escritor tiene en su cabeza, en cambio sí puedes ser honesto y respetuoso con todo lo escrito, pero en mi caso es cierto que la complicidad personal es una ayuda muy importante y esencial.

¿Cómo define un protagonista lo que ha pasado aquí en las dos últimas décadas en la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ)?

Bromeamos diciendo que Aragón lleva jugando muchos años la Champions LIJ. Ahora en serio, desde esta tierra se han creado libros maravillosos para público infantil y juvenil y no es ninguna sorpresa, porque en nuestra comunidad hay un importante tejido cultural, hablamos de librerías que se especializan en literatura LIJ, hablo también del esfuerzo de las bibliotecarias de toda la comunidad autónoma que trabajan por fomentar, dar a conocer y difundir nuestro trabajo, de colegios y profesorado que apuestan por un plan lector ambicioso, y también de periodistas que ponen en valor nuestros libros.

¿Qué quiere decir ser ilustrador, cómo lo ve usted? ¿Cómo se ve y cómo ve a los demás?

Muchos compañeros insistimos en que ilustrar es comunicar, es contar, contar con imágenes, nos esforzamos para que el lector entienda que nuestro trabajo no consiste en repetir lo que dice el texto, que una buena ilustración juega con lenguajes narrativos que son diferentes a los verbales y que si se combinan, la experiencia lectora es mayor. Siempre digo que todo con dibujos es mucho mejor.