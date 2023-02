El aragonés David Guirao ilumina 'La vuelta al mundo en 80 días' de Julio Verne

David Guirao se encuentra, como decía una novela de Juan García Hortelano, en “un gran momento”. En 2022, con textos de Ana Alcolea, publicó en Anaya ‘El maravilloso mundo de los libros’, todo un viaje por la variada, compleja y fascinante odisea en el tiempo de la literatura que gustó mucho a los lectores. Y ya entonces ensayó un nuevo colorido y ese modo suyo tan particular de “distorsionar levemente las figuras sin que dejen de reconocerse” y de realizar un dibujo de línea clara que es particularmente reconocible y muy suyo.

Tras aquel proyecto, el editor Pablo Cruz le lanzó un reto: le recordó que en 2023 se cumplían 150 años de la publicación de ‘La vuelta al mundo en 80 días’ de Julio Verne y le preguntó si se atrevería a ilustrar esa novela que se publicó por entregas en 1872. Dicho y hecho. “Entendí que era un proyecto importante y potente, y me apeteció, claro que me apeteció. Además de Pablo Cruz, trabajé con el apoyo y los ánimos de Laura Prados, que es una editora muy creativa y muy receptiva”, dice David Guirao. Antes de nada, recordó que de niño había leído la novela en una edición de Bruguera que mezclaba el texto con una página ilustrada, en forma de cómic.

“Conservaba un buen recuerdo de aquella lectura. Cogí la edición española, la completa, y luego la versión de la escritora Ana Alonso, la que sale ahora a la calle, que está muy bien hilvanada, y me familiaricé con la historia. Me gusta mucho por multitud de cosas: por la fuerza de la aventura, por los escenarios, por el carácter de los personajes, por la acción”, cuenta David Guirao, que ha intervenido no solo con una ilustración a página completa por capítulo, sino con otros detalles: cada epígrafe lleva una postal suya (de Calcuta, Suez, Bombay, San Francisco, Londres...), y ha diseñado una cenefa que envuelve cada página.

“Como suele hacerse en otras ediciones clásicas, aquí también se iba a incluir la cenefa u ornato. Les dije que además de las manecillas del reloj u otras alusiones al tiempo, me permitiesen encadenar objetos o situaciones o circunstancias, así puede haber una turbina, una copa de nieve, una torre, y en cada página se destaca un objeto que tiene importancia en la acción. De ese modo añado guiños o detalles conceptuales al libro. Ana Alonso ha hecho un gran trabajo de síntesis: ha dejado lo esencial de una aventura emocionante, la historia de dos hombres, diría yo, el papel de la chica, Auda, esa joven india educada al modo británico, es más estereotipado, de la época. Y en esta aventura es muy importante el tiempo”, revela David Guirao.

Una de las páginas completas que realiza el ilustrador aragonés. David Guirao/Anaya.

En todas las ilustraciones hay detalles sobre los relojes, lo evidente, pero también lo menos evidente: una brújula, un metrónomo, un astrolabio, para medir el tiempo en el mar, y muchas otros elementos. “A mí me gusta mucho que mis ilustraciones tengan recursos narrativos y que la gente pueda disfrutar mucho con los pequeños detalles. Sigo a muchos artistas, lo digo siempre. A los aragoneses Alberto Gamón y Elisa Arguilé, entre ellos. Y también sintonizo con Fernando Vicente, que hace de todo y ha ilustrado varios libros. Es un referente y un maestro, y domina como nadie los recursos, el lenguaje gráfico y el conceptual”, apunta.

El ilustrador ha hecho sus propias apuestas con los personajes. Phileas Fogg, el personaje algo envarado (“Nunca se le había visto ni emocionado ni turbado”) que se atreve a dar la vuelta al mundo, es algo más joven. “Pensé en un Brad Pitt de hace algunos años. En la novela tendrá unos 40 años; en mi propuesta tendrá algo más de 30. Quería hacerlo dinámico, más fresco, seguro de sí mismo, y más de nuestros días. Más contemporáneo. Y su amigo Jean Passepartout también es muy activo y un estupendo contrapunto. En cada capítulo hay un detalle en el dibujo a página completa e incluso, al final, un anacronismo histórico”, dice David.

El manuscrito se creía perdido y se encontró en los papeles de la editorial Hetzel, que lo había publicado en 1874, y se editó el facsímil en 2017. La novela pertenece a su serie de ‘Viajes extraordinarios.

El ilustrador confiesa algo más: ha trabajado mucho la documentación. “Eso ha sido clave. Vi varias series y películas; algunas ediciones ilustradas anteriores y he hecho un rastreo de vestuario, paisajes y formas de vida. En general he sido muy riguroso: si sale una postal de Calcuta de 1870, es la de la época, por decirlo así. Ahora con Internet todo es posible. Me gustaría subrayar otro aspecto: el uso del color. En ‘El maravilloso mundo de los libros’ encontré un tono narrativo y un color, y aquí lo amplío. He trabajado durante seis meses en esta obra”.

[[[HA REDACCION]]]Ilus1.jpg David Guirao/Anaya.

David Guirao explica su método: tras empaparse del texto y seleccionar lo que va a ilustrar, va dejando apuntes gráficos y notas en sus cuadernos. Dibuja y luego resuelve de manera digital, aunque intenta siempre que haya un rasgo de originalidad, de artesanía, mediante texturas, sombras y otros elementos. “La novela me sigue pareciendo emocionante y me he entregado por completo. He llegado a estar obsesionado. Parecía que estuviera viajando yo mismo. Tenía apuntado todo lo que sucedía cada día: hechos, ciudades, monumentos, lo que fuera”, declara David.

"Sigo a muchos artistas, lo digo siempre. A los aragoneses Alberto Gamón y Elisa Arguilé, entre ellos. Y también sintonizo con Fernando Vicente, que hace de todo y ha ilustrado varios libros. Es un referente y un maestro", dice David Guirao

Julio Verne (1828-1905) fue un narrador visionario: se anticipó a su época con intuiciones increíbles que luego se han materializado. Esta novela se publicó por entregas en 1872 y apareció en libro dos años después. El manuscrito se creía perdido y se encontró en los papeles de la editorial Hetzel, que lo había publicado en 1874, y se editó el facsímil en 2017. La novela pertenece a su serie de ‘Viajes extraordinarios’, que tuvieron un inmenso éxito, le permitieron ganar mucho dinero y pudo cumplir un sueño: se compró un barco con el que recorrió el Mediterráneo y fondeó en Vigo, donde es recordado a menudo. Esta novela tiene grandes aficionados, entre ellos Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, que tituló uno de sus libros híbridos: ‘La vuelta al día en ochenta mundos’.

LA FICHA

‘La vuelta al mundo en 80 días’. Julio Verne. Adaptación de Ana Alonso. Ilustraciones de David Guirao. Anaya. Madrid, 2023. 174 páginas.