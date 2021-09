David Guirao, ilustrador: "Pienso en Goya como en un genuino artista multimedia"

Va a reinterpretar, en solo 24 horas y en plena plaza del Pilar, una pintura de Goya. ¡Vaya reto!

Es una iniciativa interesante y complicada, un verdadero desafío. No soy lento, pero necesito mi tiempo para abordar las ilustraciones, así que he elegido una herramienta como el rotulador, que es rápido e intuitivo.

Dejará su impronta en una de sus obras más célebres, el retrato de cuerpo entero de Fernando VII. ¿Qué le sugiere su figura?

No me fascina. Fue absolutista y contrario a la libertad de prensa. Mi intención es ser fiel a Goya, recurriré a elementos de varios de sus cuadros y trataré de plasmar su espíritu crítico. Me deslumbra cómo manejaba y disfrutaba de la libertad que tenía, todo lo contrario que Fernando VII. Durante ese retrato se enfrentaron la razón y el monstruo.

¿Alguna faceta del fuendetodino le atrae sobre las demás?

Me interesa mucho su ámbito grabador, pero cuando vi sus pinturas negras por primera vez me sobrecogieron. En realidad, Goya fue brillante en todos los formatos: en lienzo, grabados, pintura al fresco... Me gusta pensar en él como en un genuino artista multimedia, un comunicador que se adaptaba a cualquier soporte.

Sus obras fueron un reflejo de la época. ¿Puede un artista contemporáneo escapar de la realidad, de la crisis de los refugiados o de la crispación política?

La realidad es inevitable y un artista siempre es permeable y tiene su punto de compromiso. Goya, también. Estuvo muy pegado a su tiempo, aunque tenía unas ideas muy avanzadas. Era muy consciente de las injusticias.

Como compartió usted en sus redes sociales, Goya se enfundaría su sombrero con velas para denunciar la escalada del precio de la luz.

¡Así es! No tengo duda de que, si viviera hoy, Goya sería el primero en posicionarse ante los desequilibrios sociales.

Usted plasmó la crudeza del confinamiento en una exposición coral en la Gran Vía.

Acompañé un texto sobre la ausencia de abrazos. Es, como hablábamos, una crónica sobre la realidad que vivieron muchas personas.

El grueso de su trabajo consiste en la ilustración de cuentos y novelas juveniles. ¿Es un público agradecido o exigente?

Los niños tienen una falta de conocimiento que se corrige con los años. Sin embargo, son extraordinarios observadores, se fijan en detalles y matices que escapan al ojo adulto. Y su cultura visual, debido a los continuos estímulos a los que se exponen, es vastísima. Considero importante que nos dirijamos a ellos con el máximo respeto, el mismo que merece un lector adulto.

A ese público juvenil iba dirigido un corto sobre la vida de Goya que recientemente ilustró.

Fue un proyecto muy bonito de la Fundación Goya en el que tratamos de explicar su biografía y las claves de su obra en solo diez minutos, de forma que los niños se acerquen a él.

¿Y David Guirao supo de Goya cuando era un niño?

Cuando era un chico tenía en casa unos pocos libros sobre arte. El que más me llamaba la atención no era el de Leonardo da Vinci ni el de Miguel Ángel, sino el de Goya. No sé si porque era paisano, pero era el que yo me empeñaba en copiar. Y viendo e imitando sus trazos es como empecé a coger soltura con el rotulador. Siempre he tenido muy presente su legado y una de las experiencias más fantásticas que he vivido fue subir hasta la cúpula Regina Martyrum de la Basílica del Pilar durante su restauración, donde él mismo trabajó y se enfrentó a las críticas cerriles.

También a usted le han encargado pinturas murales. ¿Es una técnica compleja?

La escala tiene su dificultad, pero te permite explorar otras formas de plasmar ideas.

¿En qué proyectos anda?

En varios. No me puedo quejar, y eso que durante el confinamiento nos temimos lo peor. Ahora mismo he podido ilustrar por primera vez un cómic, un formato que me encanta, y estoy inmerso también en una adaptación juvenil de ‘Arsène Lupin’.