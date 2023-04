Olga de Dios: “Mis libros son fruto de mucho trabajo y formación, y de mucha honestidad”

Ya está aquí un nuevo título, en el sello aragonés Apila, que coordinan Raquel Garrido y Eduardo Flores: ‘Bicho pelota’, de la colección Monstruo Rosa, cuya autora es la pintora, ilustradora y escritora Olga de Dios (San Sebastián, 1979), todo un fenómeno no solo editorial, por sus ventas y su interés, sino también por su conexión y empatía con los más chicos.

Los editores explican que se trata “de un libro muy esperado por los niños y niñas. De hecho antes de la presentación y, tras una primera tirada, ya hemos tenido que reeditarlo. ‘Bicho pelota’ es un cuento muy especial, no solo por sus potentes ilustraciones, sino, también, porque habla de una forma divertida de temas difíciles de abordar en la infancia como la diversidad. Un libro-álbum dedicado a aquellas personas que deciden quiénes son y cómo quieren ser nombradas”.

Raquel y Edu recuerdan que esta ilustradora afincada en Madrid, que ha estado en varias ocasiones en Zaragoza, lleva un tiempo dedicada a la obra artística de gran formato y está alcanzando un enorme éxito tanto en España como en el mercado del arte asiático, en China y Corea. “A pesar de eso, no ha querido dejar del todo su faceta de ilustradora y, de hecho, su pintura guarda un estrecho vínculo con sus personajes. Entre esas horas que dedica ahora en su taller a la pintura ha reservado tiempo para encontrarse de nuevo con la literatura y la ilustración infantil”.

Se cumplen ahora 10 años de la publicación del primer título de esta colección, ‘Monstruo rosa’, con el logró el Premio Apila Primera Impresión, que supuso su lanzamiento como ilustradora en el mundo profesional, y luego obtuvo otro galardón, el Golden Pinwheel de la Shanghai International Children's Book Fair. Tras estos diez años este álbum, ‘Monstruo rosa’, se ha convertido en un ‘long-seller’ del libro infantil con 23 ediciones en español y traducción a quince idiomas. En Apila, ha publicado otros títulos: ‘Pájaro amarillo’ (2015), ‘Leotolda’ (2019), ‘Rana de tres ojos’ (Apila, 2017) y ‘Monstruo azul’ (2020).

La autora, que presentará su libro el sábado en el Centro de Historias, a las 12.30, y vendrá a firmar libros el 23 de abril en el Día del Libro, responde a un puñado de preguntas de HERALDO.ES sobre su trabajo, un quehacer de rasgos primitivos, desenfado, segundas intenciones y, por supuesto, bastante humor.

¿Qué busca en sus cuentos?

Soy una persona crítica, consciente de la sociedad en la que vivo y sin duda en mis obras planteo las cuestiones que me preocupan. Mis libros tienen un objetivo transformador y mi trabajo pretende transmitir la importancia y el valor de la diversidad, de la igualdad de oportunidades entre las personas, de la cultura libre, el cuidado del medio ambiente y el consumo responsable. Me preocupa cuestionar las relaciones de género y a través de mis personajes intento sumar referentes de identidades diversas. En mi último libro ‘Bicho pelota’ hablo del libre desarrollo de nuestra identidad.

¿Cuál es la relación entre texto, dibujo y humor?

Mis libros son álbumes ilustrados y al ser autora del texto y de la ilustración intento siempre que se complementen, concibo mis libros como una experiencia. Al crearlos pienso mucho en lo que se encontrarán en cada página, en los ritmos, juegos visuales y acostumbro a imaginar cómo los leerá la infancia, especialmente quienes todavía no leen los textos. Que la experiencia resulte divertida es también uno de mis objetivos.

¿Cómo consigue esa conexión inmediata con los niños?

Considero que para que un libro conecte con la infancia tienen que sumarse muchos factores y no es algo sencillo. El tema del que trata el libro, el personaje que lo protagonice, la calidad artística de la propuesta, todos son aspectos importantes a la hora de conectar con la infancia o con cualquier persona que se acerque a un libro.

Insisto un poco más, porque lo suyo no es frecuente. Divierte mucho a los jóvenes. ¿Cuál sería el secreto de su éxito, qué piensa, con qué tecla sospecha que acierta?

El éxito es algo muy subjetivo y considero complicado hablar de claves o teclas acertadas en torno al éxito, especialmente trabajando para la infancia. Me parece importante no transmitir valores irreales y ficticios sobre fórmulas mágicas de éxito. Creo que es más positivo hablar de mantener la ilusión, intentar hacer cosas que nos interesen y que mejoren el lugar en el que vivimos, que hagan nuestra vida y las vidas que nos rodean más felices. Mis libros son fruto de mucho trabajo y formación, también de mucha honestidad para tratar cuestiones que afectan a nuestro día a día. Creo que actualmente la infancia y la juventud se enfrentan a muchos obstáculos e incertidumbres. En mi opinión, y es lo que hago con mi trabajo, me esfuerzo por transmitir valores positivos y solidarios, para que imaginen las posibles soluciones comunes y que no les invada la soledad individualista, que puede inmovilizarnos y hacernos sentir que no podemos hacer nada ante las grandes dificultades que afrontamos.

¿Qué ha supuesto para Olga de Dios publicar en Apila?

Obtener el premio Apila Primera Impresión, convocado por la Editorial Apila, fue para mí la oportunidad de publicar mi primer libro ‘Monstruo rosa’. Diez años después, seguimos trabajando juntas y publicando libros que han sido traducidos a quince idiomas y que se distribuyen en muchos países del mundo.