Diez cuentos y álbumes ilustrados infantiles de autores aragoneses para regalar en Reyes

ZARAGOZA. Seleccionamos diez títulos de autores aragoneses dentro de lo que sería Literatura Infantil, sobre todo, aunque los buenos libros son para todas las edades porque contienen personajes, acciones, argumentos, ambientaciones y esos indefinibles aires poéticos o de misterio que retratan el mundo que nos rodea o esos continentes casi infinitos que son los sueños.

1. 'El globo viajero'. Texto de Daniel Nesquens. Ilustraciones de Nastacha Rosenberg. SM.

El año 2023 ha sido uno de los más especiales de Daniel Nesquens. Publicó al menos cinco libros. Y uno de los más sugerentes ha sido para los más chicos: ‘El globo viajero’, con ilustraciones de Nastascha Rosenberg. Con su imaginación desarbolada y contenida a la vez, tan fantástica como cotidiana, cuenta la apasionante historia de un globo, hinchado en Lisboa, que se va por los aires, llega a Barcelona y al zoo, ante un tigre, nada menos, y a las montañas nevadas de los Pirineos, hace escala en París… La aventura funciona muy bien con escritura caligráfica y, como siempre en el caso de este autor imaginativo, abunda en conexiones con la realidad y la familia. El trabajo de Natascha Rosenberg es eficaz y elegante y se ajusta al marbete de ‘Mis primeros cuentos’.

2. ‘La ardilla poeta y su libro de recetas’. Texto de Pilimar Aguilar e ilustraciones de Xcar Malavida. Pregunta. 2023.

Pilimar Aguilar es profesora y poeta. Y muy juguetona. Le encanta contar historas rimadas para los más pequeños, y este libro es otro ejemplo. Pilimar demuestra que todo es susceptible de ser encerrado en un puñado de versos, sobre todo el octosílabo, con ingenio y humor. Así puede explicar cómo se hace una ensalada, un arroz a la cubana, las lentejas o hasta una tortilla de patatas del abuelo. Y tartas y bizcochos y rosquillas de la ardilla, que es aquí la gran fabuladora y gran cocinera. De la pizza se dice: “En mi casa nos encanta /cortarla en muchas porciones, / en cuartos, tercios o sextos, / para jugar a fracciones”. El salmón se prepara así: “Una vuelta de sartén / por un lado y otro lado. / ¡Que el salmón se dore bien / y no acabe mareado”. O del Arroz a la cubana se explica: “Si quieres freír un huevo, / un plátano, unas patatas, / nuestro arroz a la cubana, / exquisito, lo rematas”. Bien se ve: divertido.

3. ‘Las hormigas blancas’. Texto de Francisco José Sánchez Ainaga. Ilustraciones de Beatriz Barbero Gil. Prames. Colección Mandarinas.

Francisco José Sánchez Ainaga es un enamorado del Pirineo y de las leyendas fantásticas de Aragón. Y una de más atractivas, vinculadas con la nieve, con Formigal y con el Forau de la Foratata, es la historia de la pequeña diosa Culibillas, hija de Anayet y de Arafita, que se movía a su antojo por las montañas, bosques, valles y orillas de los ríos con una belleza sin igual y una dulzura que deslumbraba hasta a las flores. Su existencia era idílica hasta que apareció el feroz Balaitús: la vio, la contempló con asombro y se enamoró. E hizo todo lo posible para conquistarla y para casarse con ella. ¿Qué creen los niños que sucedió? La respuesta no es fácil: en ella fue decisiva la valentía de las hormigas blancas. Sánchez Ainaga y la artista Beatriz Barbero Gil -de la librería El Armadillo Ilustrado- se zambullen en la historia y nos llevan de paseo hasta las cumbres. Podemos incluso sobrevolar los cielos en el avión de color de las nubes.

4. ‘La vuelta al mundo. Una leyenda del Pirineo’. Texto de Javier Villafañe. Ilustración de Juan Ramón Alonso. Kalandraka, 2023.

Javier Villafañe era titiritero y poeta, y andariego en pos de historias de su Argentina natal o de Aragón, por donde anduvo también con su pantalón de tirantes y sus marionetas, por eso lo hemos traído aquí: adoraba Aragón y a sus amigos aragoneses: Luis Felipe Alegre, Adolfo Ayuso, Helena Millán, Carlos Grassa Toro, los Arbolé... Conoció a Lorca en Buenos Aires y recibió algún piropo de la futura suicida Alfonsina Storni. Tenía una gran imaginación y un poderoso sentido del humor, no exento nunca de lirismo. Esta historia es formidable: divertida, ingeniosa, envolvente, llena de repeticiones, de amor a los animales (los del circo, los domésticos, los de los sueños). Aquí, de manera sencilla, se cuenta la historia de un niño, Santiago, que sale un día de su casa con su triciclo, pedaleaba toda velocidad, dicen, y se le van sumando animales y animales: un conejo, una hormiga, un perro, un gato, un caballo, un elefante. A veces, tras la lluvia, se detiene a mirarse el espejo. Todo sencillo y a la vez prodigioso. Por haber, hasta hay leones. Una auténtica maravilla.

Un sencillo relato de los Reyes Magos, que tienen un invitado a cenar: 'La cena mágica' de Lucía Mojón y Dani Cruz. Hola monstruo.

5. ‘La cena mágica’. Texto de Lucía Mojón. Ilustración de Dani Cruz. Hola monstruo, 2023.

Es el cuento ideal para la noche de fin de año o para estos días que nos conducen a los Reyes. Precisamente, ‘La cena mágica’ reúne a Gaspar, Melchor y Baltasar, que están en su casa o su castillo un poco agitados. Preparan una cena muy especial, con la mejor comida y con la mejor vajilla. Pero pronto empiezan a suceder cosas y más cosas: pequeños accidentes que van cambiando los acontecimientos. ¿Qué ocurre? ¿Habrá echado alguien un maleficio? Primero se extiende un apestoso olor a quemado; luego se produce un accidente, alguien se desploma a trompicones. Y la cadena de desgracias sigue: se arruina la vajilla. Y hasta aquí podemos contar: es un cuento para los más pequeños, ideal para verlo representado o montarlo los propios niños en casa. Hay porrazos, hay ruidos, y hay también alguna que otra feliz sorpresa. Dani Cruz usa su habitual habilidad cromática y su dibujo detallista y un poco somarda.

6. ‘Animales en casa’. Texto y dibujo: Ernesto Navarro. Ediciones Pintacoda, 2023.

Ernesto Navarro tiene algo de hombre total de la Literatura Infantil y Juvenil. Escribe, edita, ilustra y promueve revistas, busca nuevos artistas. Parece ser un ejeano desvelado en Zaragoza y en la Escuela de Artes. No para. Uno de sus últimos trabajos es ‘Animales en casa’, un cuento ilustrado de línea clara, muy clara, huye del barroquismo y del exceso de detalles, y crea un mundo íntimo, casero y sorprendente que funciona muy bien. ¿Qué pasa en este relato? Que la casa, sobre toro a la hora de comer, se ha convertido casi en un zoo improvisado: en la cocina hay gansos y gallinas; en la despensa, un oso disfruta de la miel; en el recibidor, hay un gran perro labrador; en el armario ropero hay “tres conejos con tacones, / un burro con sombrero / y una pareja de ratones”. El niño que debe afrontar todo este desbarajuste es Eliseo. ¿Lo logrará?

7. ‘Te quiero qué’. Texto: Sandra Araguás. Ilustración: Rosa Mai. Sin Cabeza. 2023.

Sandrá Araguás, que lleva ya diez con su sello Sin Cabeza, publica ‘Te quiero qué’, un álbum ilustrado que ella define así para Heraldo.es: “Se trata de un cuento muy emotivo y liberador para mí. Hace casi un año, nos despedimos de mi padre, pero las circunstancias no fueron las mejores y no pude decirle con calma el último ‘te quiero’. Se quedó atrapado en mi garganta, no hubo tiempo para él, así que se lo dije de otra manera. A los pocos días, esas dos palabras casi atrapadas salieron al mundo convertidas en cuento”. En este texto, sencillo pero evocador, alejado curiosamente del duelo, un padre le dice a su hijo cuánto lo quiere, y este, un poco insatisfecho, quiere saber por qué. Rosa Mai, colaboradora asidua de Araguás, está a su buen nivel. Y el cuento funciona a las mil maravillas, aunque no sea en modo alguno un cuento de argumento o de historia.

Otro de los cuentos de Daniel Nesquens, donde lo fantástico convive con lo cotidiano. Como hacía Lewis Carroll con Alicia, el autor aragonés también explora el más allá. Heraldo.es.

8. ‘Miércoles’. Texto de Daniel Nesquens. Ilustraciones de Víctor Jaubert. Diego Pun Ediciones. 2023.

Daniel Nesquens ha publicado mucho. Acaso más que nadie este año. Otro cuento precioso es ‘Un verdadero cielo’, que publica en Edebé, con ilustraciones de Patricia Pérez Castañer, todo un homenaje sutil a las madres. Y otro que embelesa por completo es ‘Miércoles’, que empieza como un cuento fabuloso: se pone a llover como en el poema de Antonio Machado. Deja de caer agua y caen otras cosas: leche, galletas, varias magdalenas. De una de ellas saldrá una extraña figura, con paraguas, que se va a jugar con el niño asomado a la ventana. Será una gran experiencia porque los dos jugarán mucho. A todo. En esa conversación también ocurrirá algo insólito. ¿Esa magdalena, qué es, quién es, será de chocolate, no saldrá de una nave espacial, será de otro planeta? Daniel Nesquens es un 'embolicador' profesional.

9. ‘El Cid Campeador. Aventuras por tierras de Teruel’. Textos: Ramón Tena, Alberto Montaner, David Porrinas, José Soto, Ramón Pérez y Francisco J. Jaraíz. Ilustraciones de Celia Conejero. IET/PUZ, 2023.

Ya se sabe la importancia que ha tenido El Cid Campeador en la historia de Aragón, especialmente la de Teruel. Los alumnos de un colegio rural de la provincia, llamado María Moliner, van a recorrer la ruta que hizo el famoso héroe cristiano. En el último instante, a los chiquillos (Arnau, Mara, Pilar...) se les suma el sirio Antara. Entre ellos, motivados por sus profesores (uno e ellos es el poeta y experto en Heráldica y editor del ‘Poema de Mío Cid’, versión que elogió Mario Vargas Llosa: Alberto Montaner), hablan y comentan diversos aspectos: la trayectoria del guerrero, si fue noble o no, si cambió o no, sus batallas y combates, su presencia en Calamocha, Cella, El Poyo o Albarracín, el impresionante salto de su caballo y su historia de amor con Jimena. Todo ello da para contar otro sinfín de historias colaterales: la de Banu Razín y algunas leyendas, entre ellas la de Zaida, la enamorada que murió de pena.

10. ‘La leyenda de las mareas mansas’. Texto de Irene Vallejo. Ilustraciones de Lina Vila. Siruela, 2023.

Este libro lo había publicado Comuniter en formato apaisado; bastantes años después, en 2023, lo recupera Siruela con otro formato. Se trata de una versión muy libre, de prosa poética y onírica, de puro lujo verbal y sensual, de un capítulo de ‘Las Metamorfosis’ de Ovidio: el relato de Ceix, el hijo de la Estrella de la Mañana, y de Alcíone, hija del Viento. En la costa, los dos jóvenes, enamorados residen en un ambiente cómodo y gozoso: observan el oleaje, el movimiento de las nubes, el vuelo de los pájaros, pero no tardan en experimentar otras inquietudes y dudas. Ceix, dominado por el impulso de la aventura, decide embarcar y abandona a su amada. Distanciado de su hechizo, las dificultades se acrecientan: se enfrentará al turbión de las lluvias y a la fuerza iracunda de las sucesivas olas, que parecen anunciar la muerte. Lina Vila realiza unas espectaculares ilustraciones de esta historia elaborada con primor, absoluta belleza y elegancia expresiva por Irene Vallejo.