Diez profesionales aragoneses analizan la jornada universal del joven lector

Hoy, jueves 2 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Literatura Infantil y Juvenil en todo el mundo en recuerdo del nacimiento de un gran escritor para chicos en 1805: Hans Christian Andersen. Diez profesionales -escritores, ilustradores, editores, libreros…- de la LIJ en Aragón responden a dos preguntas: 1. ¿Qué significa un día como el de hoy y qué debemos celebrar? 2. ¿Qué libro recomendaría parar hoy? Estas son las respuestas.

ANA ALCOLEA. Escritora

1. Todos los días debería celebrarse la LIJ porque es la que va creando, no solo lectores, sino la capacidad de tener un pensamiento reflexivo, crítico y libre. Se siembra en la infancia lo que se recoge en la edad adulta. Los que consideran que la LIJ es un género menor es que no se han enterado de nada.

1. Recomiendo ‘La dama en llamas’ (Los Libros del Gato Negro) de Nacho Escuín y David Guirao.

Autorretrato, en Huesca, de Sandra Araguás. Sandra Araguás.

SANDRA ARAGUÁS. Escritora y editora

1. Hoy es para mí la fiesta de todos aquellos lectores que nos emocionamos con las aventuras de Pippi Calzaslargas, de Babar, de lobos y Caperucitas, de gigantes bonachones, de poemas de hadas caramelo, de Alicias en mundos mágicos, de cuentos de los hermanos Grimm o Perrault, de principitos en planetas lejanos o de amistades forjadas en escuelas de magia. Es el día de celebrar el amor a los libros, sembrando desde pequeños.

2. ‘Los incursores’ (Blackie Books) de Mary Norton. Un libro lleno de imaginación y aventuras, unidas a los anhelos de libertad y cielos azules de su pequeña protagonista.

Autorretrato de Edu Flores, en su estudio de Alagón. Edu Flores.

EDU FLORES. Ilustrador y editor de Apila

1. Es muy especial para mí. Apila Ediciones nació ese día del ya lejano 2007. Así que, además de ser el Día Mundial de la LIJ, es nuestro cumpleaños. Es un día que pone en valor aquellas primeras lecturas que son los cimientos de lo que ahora mismo somos. Conforme pasa el tiempo nuestro ‘árbol literario’ va creciendo adaptándose a nuestros gustos y pasiones. Un día florece y fructifica en la biblioteca que dejamos a siguiente generación. Somos la biblioteca que dejamos. La mía está llena de cómics, álbumes ilustrados y libros relacionados con el arte, el diseño y la ilustracióm. A veces pienso en que no sería la misma si de niño no hubiera leído la coleccción ‘Joyas Literarias Juveniles’, en cómic. Por eso es tan importante este día: los cimientos de lo que seremos.

2. ‘El libro más genial que he leído’ (Océano Travesía), de Christian Voltz; ‘¡No!’ (Thule Ediciones) de Marta Altés. Thule Ediciones. Y ‘El día que los crayones renunciaron’ (Fondo de Cultura Económica), de Oliver Jeffers, Fondo de Cultura Económica.

Autorretrato de David Guirao dibujando. David Guirao.

DAVID GUIRAO. Ilustrador

1. El 2 de abril se celebra el día del libro infantil y juvenil y para mí es un día muy especial, me gusta que al menos ese día se guarde espacio en muchos medios para recordar la importancia que tiene la lectura desde pequeños. Y también para reivindicar que no es solo para pequeños, que todos podemos disfrutar de esta literatura. Pero este año será muy extraño, ya que lo íbamos a celebrar a lo grande porque teníamos previsto aprovechar ese día para presentar el nuevo libro que hemos hecho juntos Ana Alcolea y yo, ‘El abrazo de las amapolas’, tendremos que guardar todas esas ganas para cuando despertemos de esta pesadilla.

2. Como estamos encerrados y no podemos salir a comprar nuevos libros he pensado en uno que es muy posible que tengamos todos en nuestras casas, se trata de ‘La isla del tesoro’ de R. L. Stevenson. Nosotros en casa lo estamos leyendo en familia estos días y no deja de sorprenderme su ritmo narrativo tan trepidante, esos personajes algunos terribles pero llenos de carisma y toda esa sensación de estar viajando con el libro a lugares muy remotos. Stevenson creó un libro formidable y eterno.

Autorretrato en su estudio de Siétamo de Javier Hernández. Javier Hernández

JAVIER HERNÁNDEZ. Editor e ilustrador

1. Hoy celebramos un año más el Día del libro, esta vez con tristeza por no poder compartir en la calle nuestro mes más preciado ‘abril’ pero más que nunca valorando lo que significa un libro para todos y especialmente los niños y niñas. La posibilidad de volar ybser libres. Un libro es primera necesidad.

2. Mi libro elegido es ‘El sonido de los colores’ (Bárbara Fiore) de Jimmy Liao, gran maestro de contar con imágenes. Creo que este libro resume la esencia de lo que significa explorar una aventura, entrar en un libro y no saber dónde vas a salir , todos los sentidos reunidos para sentirse.

David Lozano, escritor y ahora gestor cultural. David Lozano.

DAVID LOZANO. Escritor

1. El Día del Libro Infantil y Juvenil es un acto de justicia, de reconocimiento. Supone para mí el momento de reivindicar la calidad de esa literatura frente a tradicionales prejuicios y de visibilizar el esfuerzo de tantos profesionales a quienes impulsa una enorme responsabilidad: la de provocar en los niños y adolescentes el descubrimiento de esa experiencia tan íntima e insustituible como es la lectura, la de despertar en ellos la capacidad de soñar a través de las páginas. En definitiva, la de permitir el nacimiento del adulto lector.

2. ‘La isla de Bowen’ (SM), de César Mallorquí. Se trata de un magnífica novela que recupera -es casi un homenaje- el sabor del género de aventuras clásico, con sugerentes dosis de misterio, un viaje más allá del Círculo Polar Ártico, un buen ritmo narrativo y personajes muy bien construidos. Al cuidado estilo que caracteriza la pluma de Mallorquí se unen referencias a Conan Doyle, Julio Verne… Sin duda, “La isla de Bowen es un viaje imprescindible que se disfruta muchísimo a cualquier edad.

Julia Millán se retrata en el interior de su librería, Antígona. Julia Millán,

JULIA MILLÁN. Librera

1. Hoy se celebra el Día del Libro Infantil y quizá sea uno de los días más extraños para los niños, confinados en casa. O confitados, como dice Nesquens. Es momento más que nunca de compartir historias, de que ellos nos lean cuentos, de leer poemas a medias, de gritar canciones, de conversar sobre cualquier tema mientras bailamos. De demostrarles de que a pesar de estar prietos y a veces cansados, en el mismo barco, esto puede convertirse en una oportunidad única de disfrute, también.

2. Recomendamos un encantador y divertido poemario de la gran escritora Carson McCullers, publicado originalmente en 1964, ‘Dulce como un pepinillo, limpio como un cerdito’. Ilustrado por Rolf Gérad y recuperado ahora por Ediciones Siruela. Dice: “Cuando seas dulce como un pepinillo / y vayas limpio como un cerdito, / te daré cinco centavos / y bailaré unos pasitos”.

Autorretrato de Daniel Nesquens. Daniel Nesquens.

DANIEL NESQUENS. Escritor

1. Polvo, niebla, viento, sol y libros. Al norte, los de "mayores"; al sur esos que se vienen a llamar de "infantil y juvenil". El orden de los puntos cartesianos no altera el producto: la buena literatura. Y es que esta tierra es lo que queda de Aragón.

2. El chico que nadaba con las pirañas’ (Bambú) de David Almond. Ilustraciones de Oliver Jefrees.

X Begoña Oro.

BEGOÑA ORO. Escritora.

1. Decía Andersen, que nació el 2 de abril: "Siempre se debe llamar a cada cosa por su nombre, pero, si uno no se atreve, debe poder hacerlo en el cuento". Andersen se contó a sí mismo en un cuento, el de ‘El patito feo’, ese cuento tan infantil y tan pero que tan juvenil. Patito feo no solo lo fue Andersen, sino que a veces también lo es la propia literatura infantil y juvenil. Pero quienes estamos en esto, sabemos que somos cisnes. Si no nos damos más aires es porque, como dice Andersen, "un buen corazón jamás es orgulloso".

2. Como hay que conformarse con lo que hay "en casa" (las librerías nos esperarán cuando salgamos), animaría a los padres a rebuscar en las estanterías y compartir con sus hijos las lecturas que hicieron de jóvenes. Ojalá haya por ahí Rodaris o Gloria Fuertes... También animaría a recuperar los cuentos y cantares de tradición oral. Sería estupendo que una parte del tiempo que abuelos y nietos dedican a hablar por Skype o por teléfono sirviera para compartir toda esa riqueza narrativa ¡y poética! que puebla las cabezas de los mayores. Así me aficioné yo a la literatura, con los romances que me recitaba mi abuela.

Pepe Serrano, profesor y escritor para jóvenes. Pepe Serrano.

PEPE SERRANO. Escritor y profesor

1. Para estas semanas de confinamiento, les he pedido a mis alumnos y alumnas que lean. En voz alta o en voz interior. No me importa el idioma, ni el título. Ni el momento elegido. El lugar sí, claro: en casa. Y es que un libro es una llave que abre todas las puertas, un remedio para el aburrimiento y la soledad, y además te permite viajar con tu imaginación a cualquier lugar. Qué mejor que eso para estos días… Ni siquiera un rollo de papel higiénico. (Tampoco sé si hay un Día Internacional del papel higiénico). Por eso, hoy más que nunca, feliz Día Internacional del Libro Infantil a todas y a todos.

2. ‘La aventura formidable del hombrecillo indomable’ (Anaya) de Hans Traxler. Una historia de humor absurdo que cuenta la aventura colosal en la que se ve envuelto un hombre normal y corriente. Todo empieza al encontrarse una esponja y decidir estrujarla.

Me encanta porque partiendo de un “A ver qué pasa si…” se va llegando a situaciones increíbles que van creciendo en imaginación tras cada página. Y me gusta además porque el hombrecillo va afrontando cada situación adversa con entereza, como nos toca a todos y todas afrontar los retos de estos días. Sin desanimarse, sin rendirse.