Música, alegría y gusto: la buena mezcla de las zaragozanas The Cigarettes

Mar Martínez trabaja en el laboratorio y el servicio de rayos X en el Hospital Provincial de Zaragoza; Beatriz Gariburo es la fundadora y dueña de la tienda BGB (Fernando el Católico, 4), que celebra sus 25 años de actividad este mes de abril, y Cuca Tena es abogada y campeona de Aragón de pádel en distintas ocasiones. Forman desde 2013 The Cigarettes, trío en las principales cabinas de la capital zaragozana y ha actuado dos veces en el Festival Independiente de Zaragoza (FIZ): en 2013 compartieron cartel con Chelis y Galimatías y en 2016 (solo Mar y Bea), con Sweet Drinkz, Ms Von Disko, Fleki Flex e Illogical Response.

"Nos enredó Cuca –apuntan Mar y Bea– porque ya pinchaba y sigue haciéndolo a día de hoy por su cuenta. Éramos vecinas, nos encontrábamos muchas veces en los bares y no siempre disfrutábamos de la música. Pensamos que sería interesante poder cambiar esto nosotras mismas; Dani, un amigo –continúa Bea– era socio del Jane Birkin y recogió el guante, proponiéndonos pinchar un jueves, a ver como iba".

El venenillo de las cabinas

Lo que parecía un experimento funcionó: los amigos, además, respondieron a la convocatoria. "Tras esa noche nos empezaron a llamar de otros sitios, y ese mismo año acabamos en el FIZ Club. Ahora las he vuelto a liar –apunta Cuca– porque tras el confinamiento habíamos parado un poco como The Cigarettes. Yo he seguido, y me apetecía volver a hacer una fiesta entre las tres".

Bea, Mar y Cuca eran fijas en el Bacharach, y van mucho a La Lata de Bombillas y La Casa Magnética, atraídas por la música. Cuando toca estar del otro lado, además de manejarse de maravilla con la controladora y afinar la selección musical, The Cigarettes sabe cómo armar una buena fiesta. "Hacemos pegatinas, camisetas, llevamos gafas luminosas… lo pasaremos bien. Es importante para nosotras combinar la música que nos llena con el factor diversión".

En cuanto a gustos, andamos por caminos diferentes –detalla Cuca– pero tenemos puntos de encuentro. Nos movemos entre el ‘indie’ más melódico, el de hace un tiempo con Franz Ferdinand o Kasabian, a una electrónica algo más dura y también momentos más suaves. A las tres nos encantan Vitalic, Moderat o los Invaders, por ejemplo".

Desde el FIZ al Social

El festival zaragozano es un doble hito relevante para el trío. Mar y Cuca lo recuerdan. "En el primer año pinchaba Fatboy Slim, fue una gozada verle. El segundo año, Bea tocó el bajo encima de un bafle mientras sonaba una de las canciones, causó sensación. Ella y yo tocábamos en Facundo. También han sido divertidas las nocheviejas en la López, la sesiones de Marchica en Formigal y actuar una vez con Fangoria: Nacho Canut fue majísimo".

Este sábado toca poner patas arriba el Social, sucursal del Tony Wilson. "Ha abierto hace poco; la decoración es muy interesante, pósters de Joy Division, New Order o Stone Roses. Pincha gente más adulta y pensamos que sería un buen sitio para esta reunión".

El tirón del trío sigue intacto. "La verdad es que solemos llenar los sitios en los que tocamos: tenemos el tesoro de contar con muchos amigos fieles y mucha gente que recuerda lo bien que se lo ha pasado en nuestras fiestas. No vamos a poner té con pastas".

‘31 canciones’ y More Than Disc, en el retrovisor

Cuca Tena está involucrada en otras dos iniciativas relacionadas con la música:el blog ‘31 canciones’ (con Fernando López Mateo, Ana Lahuerta y Sergio Morán) y el sello discográfico More Than Disc, iniciativa que comparte con Mariano Bazco y Nuria Pequerul. El blog es un guiño al escritor Nick Hornby y se nutre de listas con ese número de temas y un hilo conductor, que parte de alguno de los cuatro responsables o de voluntarios que proponen sus propios listados.

En cuanto al sello (el nombre es otro homenaje fónico, estético y conceptual, en este caso al ‘More than this’ de Roxy Music), se centra en plasmar en vinilo canciones que solamente tenían vida digital: ha comenzado hace apenas tres meses con la edición artesana del ‘Cuento de Navidad’ del grupo zaragozano Las Novias, con portada de Coco Escribano.