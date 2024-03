Cartel completo del Monegros Desert Festival 2024: de Chase & Status a Natos y Waor

El Monegros Desert prosigue con su imparable crecimiento y para su 31ª edición, que se celebrará el próximo 27 de julio en el desierto de Fraga, batirá su récord de escenarios (12) y de artistas contratados (más de 160). Unas cifras históricas destinadas a que la gran fiesta nacional de la música electrónica no decaiga durante 22 horas seguidas.

Este jueves ha sido un día marcado en rojo para los miles de seguidores que tiene el evento aragonés en todo el planeta ya que los organizadores han anunciado el 30% del cartel que se mantenía en secreto. Una nueva transfusión de grandes nombres que todavía hace más profundo y variado un pantagruélico cartel capaz de contentar a cualquier amante de los sonidos electrónicos y urbanos.

Una nómina que encabezan los ingleses Chase & Status. Esta banda londinense nacida en 2003 tras conocerse sus dos fundadores en la universidad de Mánchester, forman parte de la aristocracia del género, han colaborado con estrellas como Rihanna o Plan B y este mismo año han recibido el Brit Award al mejor productor.

Otra gema en el joyero del Monegros Desert es el dúo madrileño Natos y Waor, punta de lanza del rap nacional y una de las peticiones que con más fuerza han trasladado los fans del festival. Un deseo que ha sido por fin complacido.

También se han incorporado a la programación DJ Tennis, Astrix, James Hype, Hugel, Eats Everything, Traumer, Chelina Manuhutu, José Rodríguez, Fox Stevenson y Hugel.

Ambición familiar

"La apuesta que hacemos para cada nueva edición de Monegros demuestra el compromiso que tenemos con nuestro público. Para nosotros es un placer recibirles y dar lo mejor de nosotros mismos en las más de 22 horas frenéticas en las que discurre el festival", explica Juan Arnau Durán, fundador del festival.

Su hija, Cruz Arnau Lasierra, plasma la filosofía que alimenta este proyecto que cumplirá su 31ª edición. "Siempre intentamos ampliar el abanico de géneros musicales y este año nos hace especial ilusión añadir un nuevo escenario dedicado exclusivamente al género del trance psicodélico. Tanto nuestros padres, como mi hermano y yo, llevamos toda una vida viajando para descubrir nuevos géneros, artistas y festivales con esencia. Cuando descubrimos el trance psicodélico, nos enamoramos. Sin duda, es una apuesta que está teniendo muy buena acogida y el nuevo espacio no podría ser más acorde", concluye.

Todos los nombres

El cartel completo es el siguiente: Abstract Division , Adam Beyer, Adiel, Alignment, el oscense Andrés Campo, Andy C, Anfisa Letyago,Ben Klock, Brutalismus 3000 Live, Cera Khin, Chaos in The CBD, Charlie Sparks, Charlotte de Witte, Clara Cuvé, Cloudy, CLTX, Culture Shock, Daria Kolosova, Demi Riquisimo b2b Lulah Francs, Dexphase, Diøn, Dub Elements, Estella Boersma, Fadi Mohem, Fafi Abdel Nour, Freddy K, Funk Assault, Green Light Soundsystem, Hard GZ, Hector Oaks, I hate Models, Ilario Alicante, Joseph Capriati, Joyhauser, K1ZA, KI/KI, Kirollus, Klangkuenstler, Kobosil b2b Somewhen, Marrøm, Mau P, Metrik, Murdock, Nico Moreno b2b Dyen, øtta, OTTA, Paco Osuna, Patrick Mason, Pawlowski, Paula Cazenave b2b Pushmann , Regal, Reinier Zonneveld Live, Sara Landry, Seth Troxler, SHDW, Skryption, Sofia Gabanna, Patrick Mason, Paula Cazenave b2b el turiasonense Pushmann, Pawlowski, Regal, Rennier Zonneveld (formato Live), SHDW, SHLømo, Sofía Gabanna, Skryption, SFDJ b2b Salome, Stranger, Yasmin, Ling Ling_live!, Silence (Sköne & Protokseed), Suburbass_live!, El Desperado, LKN, Farfacid_live!, Fran the Breakstorm, Darkbeca, Djoy Kierewiet, Jaume Pandemia, ALVVA, Chalart58, Didubz, Jael, King Original, Mantis Powa, Morgana, OTO 140bpm, Erena; Skiat, Abra, ATBLOOM VS SMOKING Chakras, Ayni, Emok, Freedom Fighters, IAMAI vs Psygroo, Kulle, Lunatica, Psydewise, PsyNonima, Render, Rising Dust, Toxic, Bassfood, Dj Elemento, Dpr, GDS & Fri3ndship, Jarrera klubb, Loop stepwalker, Luca Syn, OTo, Shaolin Dubz, Tortu, VikBass y Zerotonine.