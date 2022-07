Andrés Campo: "Lo mejor en el Monegros Desert Festival es perderse y sorprenderse, ir explorando escenarios y artistas"

Andrés Campo juega en casa este fin de semana. ¿Lo echaba de menos?

Bastante, sí. Como público he estado en casi todas las ediciones, desde muy crío, y las que me perdí fue por trabajo; si no, era fijo y quiero seguir siéndolo. Como artista será la quinta vez, y espero que haya muchas más.

Está acostumbrado a llevar el estandarte aragonés en la cita, aunque esta vez tiene compañía.

Creo que soy el único oscense, pero de Aragón está la gente de Fokin Massive y también Pushmann, que es Víctor, viene de Zaragoza. Cada uno en lo suyo trataremos de que la gente salga contenta.

Le toca el Techno Cathedral. Hay coherencia en la ubicación.

La verdad es que sí, suelo moverme en esa línea y además la Florida es la catedral del techno, así la conocen todos. El escenario es muy bonito; ya sabes que hay 11 este año, me parece increíble, por cierto. El de techno es abierto, cero paredes, pero juega con una serie de telas para crear sombras y un ambiente muy especial. Tengo unas ganas tremendas de subirme a esa tarima. El sonido es 360, te llega igual en cualquier punto del espacio, no es lo que se conoce como surround pero tampoco se trata de meros altavoces adelante. Me toca cerrar el escenario, por cierto: actúo el domingo de 8.30 a 10.00, así que vengo a ser el desayuno del festival (ríe).

Aunque tenga que guardar fuerzas para su turno, supongo que se dejará caer por diferentes escenarios como espectador.

¡Claro! Hay gente tremenda, es difícil elegir, así que quizá prefiero no hacerlo. Lo mejor en el Monegros Desert Festival es perderse y sorprenderse, ir explorando escenarios y artistas. Como seguidor me encanta que esté Vitalic, un ‘live’ suyo siempre es grande. Somos 125 artistas: también trataré de ver a Garnier, Avalon Emerson es impresionante, Regal… espero caminar hacia algún sitio, llegar a otro que no había previsto y descubrir gente, sonidos, disfrutar.

Como parte de la familia Elrow y de la armada Arnau, motores del festival, ¿cómo ha gestionado el parón pandémico?

La vuelta a la actividad de la Florida era mi gran necesidad como profesional, también se trataba de algo vital. La reapertura simbolizó el ‘final’ de la pandemia para mí, la vuelta a casa. Y me hace ilusión el regreso de los festivales masivos, es una buena señal… sabemos que la pandemia no ha acabado del todo, pero estos festivales simbolizan el final de lo peor que hemos vivido todos estos dos años y medio.

Además de sus bolos en casa, ¿en qué lugar del mundo ha disfrutado más como DJ?

Tendría que elegir Medellín, probablemente. Me encanta América Latina, siempre estoy dispuesto a ir para allá. También me ilusiona la fiesta Elrow que tenemos el próximo 20 de agosto en Londres. Desde que se abrió el mercado español hemos recorrido los clubes por aquí, ha sido intenso, y ahora llega el momento de volver a girar por fuera, descubrir sitios nuevos y revisitar los conocidos en los que lo hemos pasado bien. En Australia estuve hace poco, nunca había pensado en ir allá; actué en Sídney, Melbourne y Gold Coast.

El festival de este fin de semana está casi vendido al completo.

Hay un cartelazo, es la vuelta hace ocho años, se había aplazado por la pandemia… son muchas cosas. Además, la organización se ha volcado en los detalles, es un montaje increíble: ¡hasta tenemos un avión! Viene mucha gente de fuerza, además. Es un Monegros vitaminado; para mí, el festival del verano en España.