La DJ zaragozana Drizzyclare, con Sidonie, Bomba Estéreo y Arde Bogotá en el Warm Up

La joven DJ zaragozana Drizzyclare sigue anotando hitos de relumbrón en su todavía corta trayectoria artística. Este jueves 14 de marzo ha anunciado su presencia en el WarmUp Estrella Levante de Murcia, una de las citas clave en la escena alternativa de esta próxima primavera en España, con un buen número de nombres habituales en los neones de mayor tamaño.

El cartel lo encabezan Bomba Estéreo (estrella a su vez del próximo Vive Latino España en Zaragoza), Arde Bogotá, Sleaford Mods o Johnny Marr, el célebre guitarrista de The Smiths; también figuran Black Lips, Ginebras, Delaporte, La La Love You, Sen Senra, Sidonie, Shinova, Jimena Amarillo, Ladilla Rusa (todos imanes de multitudes), The Blaze, Editors, Crystal Murray, Kiddy Smile, María Blaya o Chica Gang, entre otros.

El festival murciano se celebra en el recinto para eventos de La Fica, situado en la capital autonómica los próximos 3 y 4 de mayo, y las entradas y abonos están volando. Justo un mes más tarde, este mismo emplazamiento recibirá el Animal Sound Festival, más enfocado a los sonidos urbanos y que tiene en su cartel a gente como Fernandocosta, Fátima Hajji, Quevedo, Borgore o Soge Culebra, entre otros.

Ascensión imparable

Drizzyclare (nombre artístico de Clara Becerril: 'drizzy' alude en argot a un estado alterado de la consciencia) empezó a asomar por las cabinas hace ahora dos años, con el impulso de su mentora Candela Von Disko. Además de pasar por las mejores cabinas de la ciudad, tiene presencia regular en clubes como Antídoto (Madrid, donde pinchó por última vez hace una semana) o la Razz barcelonesa.

Drizzyclare también se ha prodigado en las mezclas de estudio los últimos meses, con tres sesiones Drizzy Mix disponibles en Sound Cloud. Este próximo 22 de marzo estará además en la sala López de Zaragoza en la fiesta Raks junto a Katana y Suso.