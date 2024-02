¿Qué suena en clubes, discotecas y pubs en las tardes y noches de Zaragoza?

El universo de club en Aragón está vivo. Plural, además, con Zaragoza como lógica punta de lanza. El desembarco de nuevos talentos en las cabinas (combinado con selectores aficionados, que se centran en mantener alto el ánimo del personal sin incidir en mezclas efectistas) se une a la pervivencia de los veteranos y las fiestas temáticas, que separan públicos con naturalidad en algunos casos y los integran en otros. Las celebraciones nautas siguen el camino marcado hace casi tres lustros por Face Down Ass Up (FDAU), y no hay que olvidar a clubes veteranos del patio como Reset, fiel desde siempre a su programación de los sonidos más duros.

La tribu FDAU (Candela Von Disko y Alberto Sweet Drinkz al timón) ha dado vida a nuevos talentos de la tierra como Maxvll (‘soldado’ del Antídoto Club de Madrid, con el que ya ha viajado al extranjero), los poliédricos Largoofy o El Gato 500 euros, Uwu o Drizzyclare, habitual en la Razz barcelonesa; de aquellos barros han salido nuevos lodos terapéuticos como la fiesta Pangoleo.

La sala López y Las Armas siguen siendo sedes puntuales de estas fiestas a las que ahora se ha unido la pujanza recién nacida de Garra Collective, grupo de creadores jóvenes de novísima camada que se estrenaron a lo grande el pasado enero en el citado centro musical del Gancho.

Un profesional versátil

El zaragozano Eddy Charlez es uno de los DJs con el compendio justo de experiencia y juventud. Se especializa en géneros alternativos, pero no rehuye los sonidos más comerciales, desde el toque urbano a su inclinación actual hacia el hardcore.

Eddy Charlez, en su estudio personal. Guillermo Mestre

“Creo que soy versátil, pero quiero avanzar por ese camino, y también como DJ de eventos deportivos. Hago ‘crossfit’ y en los últimos tiempos han surgido oportunidades de tocar en sitios como el Campeonato de España de Parkour, los Pamplona Arena Games y El Legado del Bisonte en Santander. Y llevo dos años de residente en el Mombassa de Tarifa”.

Eddy apunta que “hay muchos sitios interesantes en Zaragoza. Hohle Club (Temple, 18) programa todo el año con buen criterio: está en el sótano del Jardín del Temple. El Inpu (Cesáreo Alierta, 135) se inclina hacia la máquina y el hardcore, y también tiran de ‘remember’, aunque su público es muy joven”.

La música urbana se impone en muchos establecimientos. Kristina Urresti

La Inpu no abre a diario: se circunscriben a fiestas y no tienen problema en cambiar el chip hacia lo comercial si la ocasión lo pide. Otros promotores activos son la gente de la Mákina del Tiempo, que este sábado tienen fiesta de carnaval en Inpu con nueve DJs. Bembé Club (Maestro Luna, 7) se declara plaza abierta. “Somos cumbia, techno, reggae, hardcore, drum & bass, afrobeat” y puntos suspensivos. Programación ecléctica al servicio del consumidor exigente dentro de los ritmos populares. Este fin de semana tienen a Fokin Massive (este viernes 16) y la tribu Eterno Miusik con su capitán, Rapsusklei, y secuaces habituales como Sr. Wilson o Fleki Flex.

Las fiestas Erasmus

No se trata precisamente de un público cautivo. Al revés: siempre va suelto, y se renueva anualmente. Los estudiantes extranjeros en Zaragoza tienen fiestas propias, entre las que destacan las gestionadas por Tarik con Erasmus Touch. Se mueven por GBN Gabana Lounge Club (César Augusto, 16), Mamanucca (Azoque, 64); o el restaurante Lateral (en el Meliá Innside; César Augusto, 13) y suelen ser eventos privados.

Las fiestas temáticas sin sede fija son cada vez más frecuentes. Kristina Urresti

Las parrandas Erasmus suelen traer DJs franceses e italianos, con remate de gente como Álex Pardos (actualmente en una residencia en Dubai), Erik Romero o el propio Charlez. Tienen elementos curiosos: repartos de pizza por parte de patrocinadores, fotos analógicas de tono ‘vintage’, testeo de perfumes…

En la sala López (Sixto Celorrio, 2) hay una deriva curiosa: las fiestas Píxel, centradas en el colectivo Otaku, con referencias de manga y animé nipón. En cuanto al colectivo LGTBI+, la Mango Party y la Bollo Party también suelen cambiar de sede, con alternancia de electrónica cañera, ‘vogue’ y derivas tropicales.

Oasis Club (Boggiero, 28) es otro clásico que suele programar fiestas temáticas y DJs tras los conciertos. Este fin de semana tienen la French Party (este viernes 16) y tras el concierto de Elyella del próximo sábado pincharán Javi Huéscar (una ‘musicoteca’, Charlez dixit) y Javi de Jota.

La sala Reset (Luis Bermejo, 9) es un icono de La Romareda un clásico nacional del techno que no baja el pistón. Este sábado se celebra allá la fiesta Cronología con Oskar 41, Xino DJ, Livio & Noise e Isidro Trueba. El sábado 24 de febrero tienen un plato fuerte: la DJ y productora ucraniana Nastia, que gestiona su carrera y la de otros desde su propio sello.

Hay otros locales con DJ tras los conciertos, como La Casa del Loco (Mayor, 10) o Gorila (Ciprés, 4). El Parros (Temple, 7-9) tiene público muy joven, y las fiestas Plasma también se van moviendo, con Lux Vimdor (cantante, compositora y productora local) como promotora y DJ ; este viernes 16 (20.00) tienen Swag Party en Las Armas (de 5 a 15 euros en Ticketrona).

La polifacética Lux Vimdor, de las fiestas Plasma. Oliver Duch

La fiebre del tardeo no baja

Llevan algo más de un lustro de actividad en Zaragoza, y siguen encontrando nuevos adeptos. Las fiestas de tarde con aroma de noche ponen de bote en bote los clubes y bares que los programan entre 16.00 y 22.00, aproximadamente, hasta que se abre paso a las huestes de la noche. El Tardeo Canalla se mueve actualmente entre el Tony Wilson (Temple, 12) y el Café Bar Mombasa (Cuatro de Agosto, 7-9). Música de la primera década del siglo XXI, hits poperos y revivalismo ochentero.

El tardeo sigue gozando de buena salud. Kristina Urresti

Tardeo Zaragoza es el pionero en la ciudad y tendrá su Big Show por el séptimo aniversario) en la Multiusos el 23 de marzo, con Carlos Sadness y Marc de Dorian como cabezas de cartel. Suelen programar en 9 Bis de Bez (Estébanes, 2), Chilimango (Santa Cruz, 11), Daluxe (plaza del Pilar, 12), Jane Birkin (Méndez Núñez, 18), Mantis (Mayor, 14), Superhits (Manifestación, 38) o Fox (Cesáreo Alierta, 12), entre otros. Hay más tardeos en Zaragoza, como Bilindo o Tardeo de Locos. Allá se oye desde ‘tech-house’ a ‘indie’ noventero o éxitos comerciales.

Tal y Cual (Francisco de Vitoria, 27) opta por el pop y tiene un público de gustos clásicos, como Inopia (Héroes del Silencio, 1: la antigua En Bruto) o Jarana (María Lostal, 25)… En Marengo (Francisco de Vitoria, 5) hay DJs de acompañamiento para el disfrute culinario o la copa tranquila, como en Garbo (plaza de los Sitios, 18) o el Ginger Fizz (Costa, 16).

Huesca y Teruel

Las escenas en las otras dos capitales aragonesas y algunas localidades de ambas provincias también están en un momento interesante. En Huesca no baja la pujanza de El Veintiuno (Padre Huesca, 52), que sigue la fiesta tras sus conciertos con figuras del pop independiente nacional. También está El Palmar (Travesía Mozárabes, 4), de ambiente universitario, con programación de DJs jueves y sábados.

La Cantina (plaza Fueros de Aragón, 5), con Carlos Bordonaba al frente, combina excelentes cócteles con música de baile muy variada, y muy cerca, Tararí (Fueros de Aragón, 1) atrae a un público más adulto y de gustos convencionales. La discoteca Level (Argensolas, 5) combina el tardeo con el rollo ‘after’ cuando cierran los bares de Padre Huesca. abre tarde y after por excelencia cuando cierra el casco.

En Formigal, además de la marcha ‘apreski’ de Marchica, destacan Dogtown (ambiente informal, música variada) y Secret Club, más conservador. Big Room, similar al rollo de Marchica y las veladas de electrónica suave del restaurante Roto completan la oferta. En estos meses de nieve también destaca la programación de conciertos y sesiones del veterano café Solanet de Graus (plaza Coreche, 1). En Benasque destaca la programación alternativa del Bombardino (Los Huertos, s/n), y en Sabiñánigo sigue activa la veteranísima sala Corleone (Camino Aurín).

En Teruel, Scream enarbola el doble perfil de tardeo y ‘after’. Este viernes 16 se abre a las 19.00 y se cierra a las 7.00. Hay ‘remember’ con Raúl Soto, y le acompañan en el cartel el valenciano Néstor García y el castellonense Jaime Martínez, junto al contingente local encabezado por Jano. Las sesiones Scream Classic mezclan sonido de los 2000 con la pachanga.