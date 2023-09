¿Qué artistas actúan en el FIZ 2023 de Zaragoza? Horarios y precio de la entrada

La vigesimoprimera edición del Festival Independiente de Zaragoza llega este sábado 30 de septiembre a su sede tradicional, la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Ya fuera del carrusel de festivales veraniegos, el FIZ sigue siendo la antesala ideal para las Fiestas del Pilar, y se mantiene fiel a su línea de siempre: convocar artistas populares que, sin embargo, han conseguido su impacto dictando normas propias en la creación y difusión de su música.

No hay presencia internacional, algo que caracterizaba a la cita en sus primeros años, pero el producto nacional y las aportaciones locales tienen un tirón más que suficiente para atraer al público. Como cada año, hubo un primer grupo de entradas a ciegas (sin nombres aún en el cartel) con el precio muy reducido, dirigidas a las personas que año tras año confían en el acierto programador del festival.

Dónde comprar las entradas del FIZ 2023 y el precio

El precio actual para esta fiesta que comienza a las 19.00 y concluirá bien entrada la madrugada es de 38,50 euros (gastos incluidos) y los boletos se pueden conseguir en Ibercaja. Si hay disponibilidad, también se venderán en las taquillas del recinto el propio sábado 30.

El cartel y horarios de los conciertos del FIZ 2023

La primera figura en aparecer por el escenario principal será la zaragozana Elem, que en sus últimos lanzamientos ha virado hacia el pop de autor bailable saca mucho partido de sus mejores armas: una excelente voz y gran talento como teclista. Saldrá a las 19.20.

A las 20.25, el turno corresponderá a las Ginebras, jovencísima banda que lleva algo menos de un lustro en primera línea y que sigue haciendo crecer su base de fans gracias a canciones afiladas, directas, llenas de pura energía rockera. A las 21.50, unos habituales en esta fiesta: los barceloneses Sidonie, que siguen siendo sinónimo de fiesta y buen rollo un cuarto de siglo después de sus primeros bolos.

Algo menos de tiempo lleva en esto lleva Carlos Sadness (catalán de raíces oscenses), que se encargará desde las 23.25 de hacer que no queden rodillas quietas en la Multiusos con su música alegre, como de playa eterna. A las 0.55, Cupido marcará el inicio del tramo ‘trap’ en la noche, como una de las bandas más calientes en el panorama nacional actualmente. A las 2.15, el productor Alizzz regresará a un escenario zaragozano después de arrasar en el Jardín de Invierno hace un par de años. Es el actual rey midas del pop y el trap nacionales.

La noche del escenario principal se cerrará con los zaragozanos Face Down Ass Up en esquema de ‘soundsystem’ desde las 3.20. No serán los únicos especialistas en las mezclas de la noche: en el escenario FIZ Club (primera planta) habrá pleno aragonés, empezando estará una afín a este colectivo, la joven y rompedora Drizzyclare, desde las 21.00. A las 23.00 entrará Álex Curreya, y acabará Rialto a la 1.00.