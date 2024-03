Esta joven es Agustina de Aragón

El momento culminante de la recreación de los Sitios es el cañonazo de Agustina de Aragón, episodio histórico que hizo a los zaragozanos famosos en todo el mundo. También a la propia Agustina, a quien Lord Byron dedicó un poema. Pero interpretar a la joven en el episodio del cañonazo no es tarea fácil. Hay que poseer licencia de armas históricas de carga delantera y artillería y entre las recreadoras aragonesas no hay quien la tenga y sea muy joven, como lo era Agustina. La elegida en esta ocasión ha sido, como ocurrió en la recreación de hace dos años, Itziar Garbayo, una joven donostiarra dulce y sonriente pero que 'de armas tomar'. Y nunca mejor dicho. Se sacó la citada licencia para las recreaciones pero al final le cogió el gusanillo y se ha aficionado al tiro deportivo, que practica.

"Empecé en el mundo de las recreaciones cuando tenía 12 años -relataba esta mañana-. Empezó en esto primero mi tío, luego mi padre y al final estamos toda la familia. Empecé haciendo de niño, luego de soldado y ahora en las recreaciones visto normalmente el uniforme de granadero de Infantería de Marina 1802, un uniforme que se usó en la batalla de Trafalgar".

Pertenece al grupo donostiarra Blas de Lezo, que incluye en sus filas a recreadores no solo del País Vasco sino de distintos puntos del país. Participa en recreaciones de época napoleónica y de las guerras carlistas. "Siempre he tenido claro que la recreación debe tener tres cosas: seguridad, rigor histórico y buen rollo entre los recreadores -asegura el padre de 'Agustina', Jorge Garbayo- Hay que disfrutar de esto y aquí hemos venido toda la familia". Del grupo han venido a Zaragoza 40 personas, 35 de ellos recreadores, 31 con licencia para usar el arma.

Itziar Garbayo tiene 25 años, ha terminado la carrera de Tecnología e Innovación Alimentaria y ha hecho el Máster de Sumiller y Marketing del Vino. No piensa en absoluto abandonar el mundo de las recreaciones. "Es una afición muy bonita que te permite disfrutar y aprender de la historia -señala-. En las recreaciones facilitas que el público aprenda también. Hace un par de años, cuando me eligieron por primera vez para hacer de Agustina, me documenté mucho sobre el personaje y descubrí muchísimas cosas que no conocía. Luego se las conté a mi grupo y también las aprendieron ellos".