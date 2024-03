Miguel Ángel Tobías presenta en Zaragoza 'Camino interior': "Estamos diseñados para cumplir el mayor número posible de sueños"

Como en tantos giros vitales y profesionales en los últimos años, la pandemia y sus efectos están detrás del proyecto de Miguel Ángel Tobías que este jueves presenta en Zaragoza. Se trata de 'Camino interior', una serie documental que puede verse en RTVE Play y Movistar +, en el que este comunicador, nutricionista de formación y un rostro que llegó a ser muy conocido en la televisión de los 90, aprovecha el potencial espiritual del Camino de Santiago para conversar con diversos protagonistas (uno por capítulo) sobre el sentido de la vida.

"Cuando se emitió la serie recibí 10.000 mensajes de espectadores, que contesté personalmente", recuerda Tobías. Un impacto que se ha traducido en una gira en la que, en torno a un montaje resumido de la serie, gentes de todas las edades reflexionan sobre ella. Este jueves hay un pase matinal en el colegio Salesianos dirigido a jóvenes entre 16 y 17 años bajo el título de 'El guion de tu vida'. Y otro por la tarde, ya para público adulto, en la sala Luis Galve del Auditorio (18.00, con invitación) en un evento que ha sido impulsado por Caja Rural de Teruel, en colaboración con Cámara de Comercio de Zaragoza y la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA).

Podría decirse que 'Camino interior' es el fruto del de su propio autor. Desde muy joven hizo de la televisión su mundo: "A los 19 años estaba dando consejos de salud en un programa Isabel Preysler, luego trabajé con Bartolomé Beltrán". Y así, en una carrera de ascendente exposición hasta llegar a presentar 'Noche de fiesta', que acumulaba audiencias millonarias en Telecinco. En uno de sus primeros arreones profesionales, Tobías decidió tomar las riendas creativas de su profesión con su propia productora, Acca Audiovisual que, entre otras cosas, lanzó un formato que marcaría una época: 'Españoles por el mundo'. Aquello sembró la semilla del componente social y de vocación removedora de conciencias y vidas que caracteriza la empresa.

"Cada año, y llevo 16, he emprendido un proyecto social, solidario y benéfico". En este caso, acompañado de personajes como Edurne Pasabán (alpinista, primera mujer en escalar los 14 ochomiles), Mario Alonso Puig (médico especialista en cirugía general y aparato digestivo), José María Poveda (doctor en medicina y neuropsicólogo), Cristian Sáinz de Marles (informático, cocinero y esquiador con discapacidad visual), Quico Taronjí (periodista, presentador de televisión y conferenciante), Pedro Gª Aguado (exjugador de waterpolo, presentador y escritor), Bisila Bokoko (empresaria y una de las mujeres más influyentes en los negocios), José Manuel Zapata (tenor, escritor y conferenciante), José Ramón García (emprendedor y economista) Miguel César Blanco (periodista, director y presentador), Alicia Sornosa (periodista, viajera y primera mujer en dar la vuelta al mundo en moto), David Meca (nadador de aguas abiertas de reconocido palmarés), Alejandra Vallejo Nágera (psicóloga y escritora especialista sobre comportamiento humano), Albert Bosch (aventurero, escritor y emprendedor) y Javier Benavente (empresario y emprendedor).

"Llevamos una vida automática en la que tenemos un gran sentimiento de vacío"



"No hay nada que cause más enfermedad en el ser humano que vivir una vida que no queremos vivir"

Todos ellos, cuenta Tobías, comparten cuatro requisitos que él mismo reúne: "Son gente del que transmite conocimientos, son conferenciantes internacionales, han escrito y publicado libros y han pasado momentos críticos vitales, algunos, incluso, han estado al borde la muerte". "En realidad, la pandemia nos puso a todos frente a la muerte, nos la trajo a la puerta de casa".

Tobías quiere subrayar que 'Camino interior' no es un documental sobre el Camino de Santiago ni tampoco un programa de entrevistas al uso. "El camino es la excusa, un lugar que entiendo que es ideal por su especial energía para generar el tipo de conversación profunda y reflexiva que buscaba".

El objetivo de Tobías con esas conversaciones en movimiento era salir al paso de una situación que cree que el trance de la pandemia ha venido a agudizar: "Llevamos una vida automática en la que tenemos un gran sentimiento de vacío, de que no estamos donde queremos. Lo que pretendía era articular un espacio de parada para repensarnos y dar herramientas para salir fortalecidos, como convertir una situación de crisis en un trampolín para dar un salto". A estas alturas, cuenta Tobías, la serie es usada por muchos profesionales médicos de la salud mental como terapia.

"Hace tiempo que descubrí que no hay nada que cause más enfermedad en el ser humano que vivir una vida que no queremos vivir". "Los miedos, ciertos traumas infantiles, nuestro sistema de creencias hacen que vayamos acumulando piedras en la mochila y llega a pesar tanto que no podemos más. En el tipo de vida automática en la que está la mayoría hay un sentimiento de vacío". "Lo que ofrezco con jornadas como la de Zaragoza es que se salga con un sentimiento de que merece la pena trabajar para cambiar lo que creemos que no está bien en nuestra vida, que mientras estemos vivos estamos a tiempo de cambiar, que tenemos más fuerza interior de lo que pensamos para hacerlo".

"Esto no va de 'tu lo puedes hacer todo', sino de consciencia, de entender que si estamos vivos todavía no ha acabado nuestra misión aquí"

​"Mucha gente cree que sus circunstancias son inamovibles y eso no es real"

Para Tobías, "mucha gente cree que sus circunstancias son inamovibles y eso no es real". "El asunto está en que metemos en el saco de circunstancias inamovibles de la vida más cosas de las que deberían estar ahí. Una circunstancia inamovible es una discapacidad, pero la clave es cómo te lo tomes. Eso depende de nosotros. Hay más margen de maniobra de lo que creemos". "Hay que ser consciente del privilegio de estar vivo, y hay que desarrollar la vida sin excusas, todos hemos venido a esta mundo a cumplir el mayor número posible de sueños". Pero matiza: "Todos no se van a cumplir, eso sería de risa, eso sería un concepto infantil porque la vida nos sitúa ante trances terribles, la vida te hace de todo. Esto no va de 'tu lo puedes hacer todo', sino de consciencia, de entender que si estamos vivos todavía no ha acabado nuestra misión aquí y honrar eso es tratar de hacer de nuestra vida algo lo más parecido posible a lo que en nuestro corazón sentimos que queremos que sea nuestra vida".

Mientras la gira de 'Camino interior' continuará con paradas en España y, pronto, Latinoamérica, el comunicador ya prepara el siguiente proyecto en el que se ha embarcado. Literalmente. Se trata de 'Atlántico: navegantes del alma', que será otro documental aunque el formato concreto está por decidir. En él, contará la experiencia que acaba de rodar en la que ha reunido once desconocidos de todas las edades, de 17 años 80 años, en un velero donde han vivido aislados durante 30 días sin móviles, sin tablets, sin leer o escribir. "Todos -dice-, todos, han vuelto con distintos a como embarcamos, todos hemos tomado decisiones de cambios de vida". Insiste: "No se trata de que si tienes una madre a la que cuidar decidas cambiar pasando de ella, no va de eso: va de entender de que tenemos mucho más margen del que creemos para aproximar nuestra vida real a lo que nuestro corazón nos dice".