Bisila Bokoko: "La diversidad no consiste solo en que te inviten a la fiesta sino en que te saquen a bailar"

Bisila Bokoko nació en el año 1976 en Valencia. De origen guineano, en la ciudad española creció y se formó en unos tiempos sin apenas diversidad. Con sus padres trabajando fuera de casa muchas horas “los libros se convirtieron en mi niñera”, recuerda.

Ya con 35 años conoció por primera vez África. Una experiencia que, dice, "me cambió la vida". Hasta el punto de tirar de esa vivencia infantil arropada por la lectura para poner en marcha African Literacy Project, que desde el año 2010 ya ha abierto bibliotecas en comunidades rurales de Ghana, Uganda, Kenia, Zimbabue y, pronto, en Senegal.

Ahora, Bokoko se ha pasado al otro lado del mundo literario, el de la escritura, para narrar su propia experiencia en ‘Todo el mundo tiene una historia que contar’, que este viernes presentó en el Patio de la Infanta de Zaragoza. Un libro con el que le gustaría que "la gente se animara hacer lo que todavía no ha hecho pero quiere hacer, porque cuántas veces he escuchado yo: ‘Bisila, eso para ti es imposible’". Además, los fondos se destinarán a apoyar su proyecto en África.

Fue a través de los libros ("mis mejores amigos") con los que Bokoko empezó a conocer sus propios orígenes y también a encontrar sus referentes, entonces muy escasos. "El primer libro que leí de una escritora negra fue de Toni Morrison, donde contaba cómo para las mujeres de mi raza es tan complicado su pelo, qué haces con él, te duele, se te enmaraña... Por primera vez me sentí identificada porque una autora hablaba de cosas que tenían que ver conmigo".

A juicio de Bokoko, hace "mucha falta que haya escritores negros y sobre todo escritoras, y quizá eso también me ha empujado a escribir". También le ha ayudado en este sentido, añade, "una amiga mía, porque siempre digo que tenemos que tener cerca en nuestra vida ‘mujeres escalera’, que a veces ven en ti lo que tú no".

Bisila, que desde hace 23 años reside en Estados Unidos, cree que en "España las cosas han avanzado", pero todavía queda mucho por hacer en lo relativo al racismo: recuerda los recientes insultos a Vinicius en su ciudad, en Mestalla.

A la vez, subraya que la diversidad se sustancia en la verdadera presencia de otras razas o minorías en determinados lugares, como los consejos de administración de las empresas. "Yo siempre digo que la diversidad no consiste en que te inviten a la fiesta, sino en que te saquen a bailar".

África, una sorpresa

En el libro, Bisila Bokoko cuenta, por ejemplo, cómo su llegada a África fue una sorpresa para ella misma. "Hasta ese momento, era como una africana descafeinada. Tenía que justificar por qué no soy tan española, por mi aspecto, o por qué no era tan africana si no conocía mi país de origen". "Nunca había estado en un país en el que todo el mundo era negro", relata.

Vivió ese extremo como una experiencia positiva, para pasar después a detectar otras cuestiones. "Me di cuenta que mi única diferencia con las gentes de esos países era que yo había tenido acceso a una educación y que había conocido África a través de los libros". Pensé: "Ellos también pueden conocer el mundo a través de ellos".

Las páginas de ‘Todo el mundo tiene algo que contar’ han sido también para Bisila "una terapia". Una manera de superar determinados momentos de su vida y de sanar mentalmente en ocasiones. "Creo que es muy importante entender la propia vulnerabilidad y la escritura y la lectura ayudan mucho en eso".