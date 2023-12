David Meca: "Los tiburones de nuestra mente son más peligrosos que los del agua"

Hablar de David Meca es rememorar sus medallas en mundiales y europeos, así como las insólitas hazañas de ser el primer hombre en nadar, con grilletes, entre tiburones desde la cárcel de Alcatraz hasta la bahía de San Francisco (Estados Unidos), cruzar el estrecho de Gibraltar, el canal de la Mancha, el lago Ness o unir la península con las Baleares. Todo ello para demostrar su inocencia tras haber sido acusado injustamente de dopaje. Una acusación que fue refutada por el Comité Olímpico Internacional, el cual elogió la carrera del barcelonés. El Comité Olímpico Español le otorgó en el año 2006 la Placa de Honor y el Consejo Superior de Deportes la Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo en el año 1999.

Ha impartido recientemente una charla en Monzón durante la entrega de los Premios Empresa Cinca Medio ante un nutrido aforo de empresarios. ¿Cuál es la relación entre el mundo del deporte y el de la empresa? Yo creo que los deportistas somos empresarios precoces porque de bien pequeñito aprendes todos esos valores de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo en equipo, de fracaso y de volverte a levantar. Es muy bonito, porque ya de muy joven aprendes a luchar. A mí me encanta estar rodeado de empresarios porque son gente que lucha y tiene retos en la vida. Al final hay que tener objetivos, retos e ilusiones.

Sobre todo hay que tener una mentalidad muy fuerte, a juzgar cómo se sobrepuso y cómo salió airoso tras la injusta acusación de dopaje en las Olimpiadas de Río de Janeiro.

Todos tenemos la cabeza bien fuerte cuando hay que tenerla. No me considero una persona ni más diferente ni más fuerte que otros. Simplemente que cuando lo necesitamos, sacamos fuerzas y eso es el ser humano. Nuestros tiburones que tenemos en la mente son más peligrosos que los del agua. Pero al final sacamos fuerzas cuando más lo necesitamos, me quedaría con esta frase.