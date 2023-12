Los premios Empresa Monzón-Cinca Medio reconocen el “potencial empresarial de la comarca”

La Asociación de Empresarios Monzón-Cinca Medio ha entregado este mediodía sus II Premios Empresa con los que se reconoce el potencial de una comarca, pulmón industrial de la provincia. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Monzón y presidente de la DPH, Isaac Claver, el presidente de los empresarios mediocinqueños, Ángel Mas, el presidente de CEOS Cepyme Huesca, Fernando Luna, y dos directores generales del Gobierno de Aragón, el de Política Económica, Javier Martínez y el del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey. El colofón a esta entrega lo ha puesto el campeón del mundo de natación de larga distancia y medallista olímpico David Meca cuya historia de superación ha conmovido el salón de actos del Hotel Mas Monzón.

Realizando un paralelismo entre la natación y la actividad empresarial, Meca ha lanzado algunas ideas motivacionales como “amar lo que haces para tener éxito”. “Un buen empresario, un buen padre no nace se hace con constancia, esfuerzo, sacrificio y sobre todo lo que nos llevará a ser campeones del mundo en cualquier ámbito siempre será la ilusión y la pasión que le pongáis a las cosas”, ha afirmado tras contar cómo logró sobreponerse a la injusta sanción por dopaje que le puso el Comité Olímpico Internacional tras su concurso en las Olimpiadas de Brasil, para luego tres años después rectificar.

Esa injusta decisión llevo a Meca a vivir una segunda historia de superación personal –la primera la inició a los cinco años cuando acudía a las 5.00 de la mañana a natación para tratar de subsanar varias deformidades en sus piernas y cuerpo -. Descalificado por el COI siguió su nivel de entrenamiento y optó por afrontar retos como nadar desde la cárcel de Alcatraz hasta tierra firme, cruzar el estrecho de Gibraltar o unir la península ibérica y las Baleares nadando 30 horas. “Mi mayor reto ha sido luchar contra la adversidad y me siento orgulloso de no haberme dado por vencido. Soy alguien que se marcó un objetivo, luchó por conseguirlo y lo consiguió. Conseguí demostrar mi valía como deportista y no por que era el más rápido en el agua o más fuerte si no porque la vida te pone trabas y cuando uno está motivado y tiene ilusión no hay nada que te pare”.

Asimismo ha asegurado que “los tiburones más peligrosos no están en el mar están si no en nuestras mentes y hay que seguir braceando. Seguid nadando para salir del mar de problemas y enfermedades, la mente es lo más fuerte que tenemos”.

Durante el encuentro, el Instituto Aragonés de Fomento ha reconocido al despacho de abogados Vilarubí que fue fundado en Monzón hace 30 años por Jorge Vilarrubí y que recientemente acaba de ser reconocido como uno de los mejores bufetes de Europa en la gala de los European Legal Awards celebrada en París. Vilarrubí Abogados tiene despachos en Monzón, Zaragoza, Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.

Por su parte la asociación empresarial mediocinqueña ha concedido los siguientes galardones: Innovación – Veos Ibérica; Internacionalización- Grupo Casmar; Logística- Coctramo; Servicios- Grupo Revenga; Emprendimiento- Daniel Gracia; Pyme -50 trabajadores- Prefabricados Agustín; Trayectoria Empresarial- Vicente Canales.

En su intervención, el director general de Política Económica ha querido reconocer la importancia económica de las empresas de la comarca. “Son un polo de desarrollo de la Comunidad. Tienen un gran potencial industrial. Este sector supone uno de cada tres empleos de la comarca y eso es algo que hay que cuidar”, ha indicado.

Martínez ha explicado a los empresarios las medidas planteadas en el presupuesto para paliar la ralentización económica “como la apuesta por coordinar todo lo relacionado con la internacionalización del territorio, facilitar la financiación a proyectos viables y atraer empresas en todo el territorio aragonés”.

Por su parte, Daniel Rey, ha animado a las empresas a utilizar “todo lo que el IAF puede ofrecerles. Tenemos múltiples programas que ayudan al desarrollo empresarial y muchas veces son grandes desconocidos. Queremos acercarnos al territorio con actos como el de hoy que nos ayudan a conocer a las empresas de la comarca”.

Visita a Ercros y Veos Iberia

La jornada en Monzón ha incluido la visita a dos de las empresas más importantes de la localidad. En primer lugar, ambos directores han conocido las instalaciones de Ercros que en 2024 cumple 40 años en la ciudad. La compañía centra su actividad en la producción de compuestos de PVC, con múltiples aplicaciones como cables, láminas impermeabilizantes o tuberías. Tras visitar las instalaciones de esta multinacional han sido recibidos en Veos Iberia. Una multinacional situada en el polígono de La Armentera desde noviembre de 2021 y trabaja con sangre animal. Además, tiene nuevos proyectos en cartera relacionadas con el colágeno y el plasma, derivado de subproductos de la matanza y el huevo. El presidente de los empresarios, Ángel Mas, se ha sentido orgulloso de poder entregar estos galardones y ha destacado los logros conseguidos por las asociación, reflotada hace tres años, como son promover la creación de una depuradora en el polígono La Armentera, la llegada de la fibra óptica a los polígonos y ha celebrado la noticia del mantenimiento del parque de bomberos en Monzón. Pero ha pedido a la clase empresarial y política “seguir exigiendo que concluyan la autovía Huesca – Pamplona porque frente a otras comunidades a las que se les exonera de sus deudas a nosotros nos tratan como si fuéramos un equipo de fútbol de regional”.

El alcalde de Monzón, hijo de un empresario galardonado hoy, ha elogiado a la clase empresarial mediocinqueña a quienes caracteriza su “valentía y coraje para en un momento de la historia poner en marcha vuestro negocio e iniciar la aventura de emprender, que supone afrontar riesgos. Nos sentimos orgullosos de ese espíritu empresarial y queremos hacer asequible entre todos ese camino del emprendimiento para que sigan contribuyendo a nuestra sociedad y generen dinamismo en el epicentro empresarial de la provincia”.