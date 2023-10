¿Cuáles son las películas de terror preferidas de los cineastas aragoneses?

Más del susto que del gore. Más del terror psicológico que de la sangre brotando a borbotones. Varios cineastas aragoneses lanzan sus propuestas fílmicas de cara a la terrorífica noche de Halloween, con un amplio catálogo de títulos que mantienen al espectador con las uñas clavadas a la butaca y no son difíciles de encontrar en las distintas plataformas. Unos se decantan por clásicos del ‘thriller’ en blanco y negro, y otros por producciones de novísima factura, que acaban de pasar por festivales del género en Cannes o San Sebastián.

Es el caso de ‘Cuando los amos duermen’, la tercera película de Santiago Alvarado Ilarri, que tiene impronta aragonesa: de su edición y su montaje se han hecho cargo los zaragozanos Iván Castell y Jorge Nebra.

Este último explica que "puede ser un tópico, pero la película de terror por antonomasia tiene que ser ‘El exorcista’, la versión extendida". Nebra lamenta ser "tan clásico", pero añade que también le fascinó ‘Cube’ en su momento. "La primera me enganchó muchísimo, la segunda es bastante más floja. De hecho, dejé de seguir la saga y ni siquiera sé si hay tercera parte", comenta Nebra. ‘El exorcista’, por cierto, fue también el título que de algún modo 'traumó' al actor Pepe Lorente (‘Todo lo otro’, ‘La estrella azul’), después de ver el filme "con 8 o 9 años, en mi casa saltándome los dos rombos y yendo a la boca del lobo". "Ahora es un género que siempre tengo que ver en compañía porque si no lo paso mal", dice.

Dos carteles para el estreno de 'Cuando los amos duermen'. Heraldo

Sin abandonar los festivales, hay que apuntar que Aragón ha estado habitualmente bien representado en el de cine fantástico de Sitges y que ha contado también durante dos décadas con un ‘rara avis’ como era el certamen de terror de Obuxo Fest, en Javierrelatre. Su ideólogo y fundador, Ángel Martínez sugiere varios títulos para los que "tengan estómagos fuertes y deseen meter la cabeza bajo la almohada" estos días de calabazas y telarañas.

"Para mí lo ideal para un menú de noche de Halloween –con la correspondiente hamburguesa– sería ver ‘It Follows’, me parece un peliculón y no ha perdido nada de vigencia a pesar de sus nueve años". Martínez dice que acto seguido, en una suerte de ‘spooky’ maratón, se pondría "otra maravilla del género como es ‘La autopsia de Jane Doe’", al tiempo que recomienda también los tres primeros capítulos de la serie ‘Marianne’ de Netflix, que "comienza de forma terrorífica, aunque a la larga se vaya deshinchando".

Fotograma de la película 'El resplandor'.

Niños poseídos y demonios

Quizá el autor que más bagaje de muertos vivientes e inframundos de Pazuzu tenga en Aragón sea el cineasta Miguel Ángel Lamata, por aquello de que hizo su debut con ‘Una de zombies’. Lamata recomienda pasar miedo con un imprescindible como es ‘La profecía’: "Es aterradora y, a la vez, funciona como comedia de enredo satánico. En serio, yo me río mucho con ‘La profecía’, al igual que con ‘El exorcista’", dice el también autor de ‘Nuestros amantes’. Lamata aún añade otro título como es ‘Insidious’, porque "reúne todo lo que me apasiona en una peli de terror: niños poseídos, espiritismo, demonios locos, saltos dimensionales, fantasmas cachondos, médiums, sustos aterradores... Ay, ¡cómo mola el mal! No olvidemos que M.A.L. son las siglas de mi nombre...", afirma con unas risas con reverb de fondo.

¿Más propuestas? El crítico y director Dani Calavera, cuyo reciente cortometraje ‘Dativa’ obtuvo tres premios Simón, abunda en que "como película de terror siempre habría que recurrir a ‘El exorcista’, pero es como decir que tu grupo favorito son los Beatles o que te gusta respirar, algo muy evidente". Así, Calavera menciona otro filme como es ‘Al final de la escalera’, de Peter Medak: "Es maravillosa y un montón de pelis posteriores han bebido de ella. ‘El sexto sentido’ o ‘Los otros’ no existirían sin ‘Al final de la escalera’", apunta el experto, que añade: "Está muy bien dirigida, aunque con los tics clásicos del cine de finales de los 70, y es la mejor de casas encantadas que nunca se ha hecho".

Dani Calavera, en el rodaje de 'Dativa'. P. J.

Jorge Brusau ('Mundo espejo') rememora las cicatrices y los trajes de cuero de ‘Eduardo Manostijeras’. "En mi juventud, siempre me dio miedo. Pasé muchas horas sin dormir pensando en que me cortaría en trozos al cerrar los ojos", dice sobre el personaje de Tim Burton. "El mayor miedo, no obstante, lo descubrí años después al verla de nuevo y darme cuenta que el filme también habla sobre la aceptación de uno mismo", añade el responsable de Brusau Films. "De más mayor, me impactó mucho ‘El proyecto de la bruja de Blair’, que revolucionó el formato ‘found footage’, con su experimento de márquetin que hacía creer que mostraba imágenes reales".

La directora Paula Ortiz, que estos días se encuentra inmersa en la vorágine del estreno de ‘Teresa’, también saca un ratito para recomendar una dos de las películas que más inquietud y ‘mal cuerpo’ le dejaron en su infancia. "Las que me remueven son las películas de terror psicológico. A mí me sigue provocando pánico ‘Psicosis’ y también ‘Vértigo’. Esos abismos, ese otro que en realidad son dos personalidades, ese doble que al girar la esquina te puede acuchillar… Creo que la tensión es insuperable".

Stanley Kubrick, en 1980, un momento del rodaje de 'El resplandor'. Heraldo

Pasillos oscuros

"La película de terror que más veces he visto (incluso te diría que la película que más veces he visto, en general) es ‘El silencio de los corderos’. Recuerdo que se inventaron lo de 'thriller psicológico' porque les daba vergüenza la etiqueta del horror y así optar a los Óscar, pero evidentemente es terror", dice el cineasta Ciro Altabás. "Qué montaje. Qué música. Qué títulos de crédito más feos. Anthony Hopkins solo sale 16 minutos y parece que está 160. Incluso me gusta mucho ‘Hannibal’. El resto de la saga, ya menos...", concluye el autor de ‘DVD’ o ‘Bono’.

La cineasta Vicky Calavia, que está ultimando la próxima edición de ‘La mirada tabú, se decanta por ‘El resplandor’, de Kubrick. "La vi de pequeña en casa, con mi hermana, en La 2, y lo recuerdo como uno de los momentos más terroríficos de mi vida. Cuando acabó la emisión, me costó muchísimo volver a la cama por el pasillo oscuro, que se me antojaba larguísimo, y durante un tiempo tuve pavor a los pasillos", afirma la especialista en documentales sobre personalidades aragonesas. Calavia explica que, con el tiempo, ha descubierto en ‘El resplandor’ muchísimos símbolos y una metáfora de la condición del ser humano, "pero ese Jack Torrance que va entrando en paranoia" es de lo más inquietante que nunca se ha filmado.