‘La estrella azul’ del aragonés Javier Macipe emociona y cautiva al público en San Sebastián

‘La estrella azul’, película de cocción lenta ideada y dirigida por el zaragozano Javier Macipe, recogió el cariño y la admiración del público que asistió a verla en los dos pases del día de ayer en el Festival de Cine de San Sebastián. El primero, madrugador, emocionó hasta la lágrima a muchos espectadores, que comentaban sin rubor a la salida del Teatro Principal donostiarra su sorpresa ante lo visto en pantalla. Por la tarde, en el estreno oficial del Kursaal 2, el propio Macipe y buena parte del elenco nacional de la película (la parte argentina no pudo asistir) manifestaron su gratitud hacia el germen de la historia: Mauricio Aznar, líder de Golden Zippers y Más Birras, miembro de Almagato hasta su temprana muerte y protagonista absoluto de esta historia, que compite aquí en la sección New Directors.

La diseñadora guipuzcoana Ane Valverde resumía el sentir de quienes acudieron al cine movidos solamente por la curiosidad, sin que mediase conocimiento previo de la historia. "Tras ver la película me sorprende no haber sabido antes de Mauricio Aznar y su obra. Me da rabia, de hecho. ¡Cuántas cosas nos perdemos por correr demasiado en la vida! La película está contada sin prisa y todo cobra sentido poco a poco, incluso lo que sorprende en un principio. También tiene su toque de realismo mágico, y la música es maravillosa".

Por su parte, Fernando Rojano, fan de largo recorrido de Más Birras y zaragozano de pro, tuvo problemas para evitar las lágrimas de emoción, tras agradecer al equipo que hubiesen reflejado con tanto respeto y fidelidad la forma de ser de Mauricio, aunque la película no sea exactamente un ‘biopic’ sino una ficción asentada en hechos reales.

Un largo proceso

Javier Macipe quiso agradecer el trabajo de todo el equipo, la asistencia de un buen montón de familiares y amigos y el apoyo incondicional de Inge Müller, la madre de Mauricio Aznar. El joven realizador zaragozano recibió igualmente felicitaciones de diferentes personalidades del séptimo arte español como la actriz Marta Nieto, el guionista y director David Trueba o la presentadora del espacio ‘Días de cine’, Elena Sánchez. Macipe también recordó que terminar la película había sido una aventura tortuosa, y se mostró curioso por saber si se trataba de la película española que más tiempo había tardado en concluir su rodaje: más de tres años de proceso estricto y una década desde su concepción. Los músicos Gabriel Sopeña y Jorge Gascón, ambos integrados en el equipo de la película, también se dejaron ver por el Kursaal en la tarde de ayer.

Los dos pases de ayer se saldaron con ovaciones, y se habla de la película como la sorpresa del festival

Tras la proyección, el equipo y un reducido número de allegados se dieron cita en el Victoria Café (situado en la terraza del Teatro Victoria Eugenia, justo al otro lado del Urumea) para celebrar a conciencia todas las emociones y aplausos que recabó la película. Allá se pudo ver, totalmente felices, a Pepe Lorente (encargado de encarnar a Mauricio Aznar), Bruna Cusí, Catalina Sopelana y Marc Rodríguez, intérpretes principales del filme. Hoy hay todavía un cóctel que ofrece el festival en honor del director aragonés, antes de que la mayoría de los involucrados abandonen San Sebastián. No lo hará Macipe, que planea permanecer hasta el sábado a orillas del Cantábrico para ver "todo el cine que pueda", independientemente de que haya o no espaldarazo final en forma de estatuilla durante la gala de cierre.

¿Habrá premio?

En las quinielas para un posible vencedor dentro del segmento New Directions, empero, la lucha se adivina compleja: Macipe figura en la terna de favoritos para ‘Variety’ junto a Xiao Yao You’s y su ‘Carefree Days’ o, sobre todo, la sueca ‘Mother, Couch’, de Niclas Larrson, que cuenta en el reparto con Ewan McGregor, Rhys Ifans, Ellen Burstyn o el renacido F. Murray Abraham, ganador del Óscar al mejor actor por su Salieri en ‘Amadeus’.

‘La estrella azul’ viaja dentro de dos semanas a Varsovia para participar en el festival de cine de la capital polaca, uno de los más veteranos de Europa, y todavía le queda tránsito por otros certámenes, incluyendo algún salto hasta América Latina, en el que parte de los intérpretes argentinos del filme (Cuti y Mariela Carabajal, probablemente) se sumarán a la promoción. El estreno comercial, para el que aún no hay fecha concreta, apunta a la primavera.