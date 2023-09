Leonor Bruna: "El cine aragonés ha explotado como un volcán en los últimos años"

Zaragozana, actriz, guionista y directora y fundadora de esa factoría que es Un Perro Andaluz, que lleva 17 años alumbrando profesionales del cine y que siempre está ampliando su campo de acción y su expansión hacia pequeños y grandes pueblos de Aragón, a través de sus clases y de los festivales.

¿Qué había aprendido en Alemania, en el mundo del cine y del espectáculo, y quiso importar aquí en su regreso a casa?

Tanto Alemania como la Suiza alemana, donde también viví seis años, marcaron mi vida en muchos aspectos y no solo personales. A nivel profesional, además de haber tenido la oportunidad de poder trabajar como actriz en la televisión y el teatro alemanes y de haber estudiado guión en la Escuela de Cine de Berlín (Dffb), el simple hecho de haber llevado a cabo ese proceso jungiano de individualización durante 19 años en una cultura como la germánica me dio la valentía para convertirme en ese tipo de emprendedora que no espera a tener un apoyo institucional para crear un proyecto como la Escuela de Cine Un perro Andaluz sino que se tira a la piscina y es capaz de seguir ahí 17 años después.

Enhorabuena. ¿Cómo se atrevió a llamar a su centro Un perro Andaluz? ¿No le asustaba elegir ese nombre? ¿Era un homenaje a Buñuel, era un desafío?

Me encanta cómo ha planteado la pregunta. ¿Cómo me atreví? Ja ja ja. La verdad es que Luis Buñuel siempre me ha parecido muy inspirador como genio de la narración que era, pero creo que aquí lo que más pesó fue el concepto de ‘perro’. Lo curioso es que no fui verdaderamente consciente de por qué me atraía el concepto perro hasta que el diseñador del logo Miki González, me preguntó por el color que quería darle a dicho logo y mi respuesta me sorprendió hasta a mí: «¿Cómo me puedes preguntar eso? ¡El perro tiene que ser verde, como yo». Me salió el inconsciente por la boca.

Parece que fue un título atinado.

Creo que sí. Tras 17 años después y miles de alumnos y personas que han participado de algún modo en nuestro quehacer, me encanta haber creado este comunidad de perros verdes que hacen cine.

¿Cómo concibió la Escuela de Cine Un Perro Andaluz: qué quería hacer y qué cree que ha hecho en todo este tiempo?

En la Escuela de Cine de Berlín, como le decía, estudié guión y me especialicé en la teoría del ‘Viaje del héroe’ de Christopher Vogler, al que, además, tuve el privilegio de tener como profesor durante mis estudios en dicha escuela. Cuando descubrí esta narrativa me di cuenta de que, más allá de que sea una herramienta narrativa de primer orden, el cine es una herramienta de vida...

A ver, a ver. Explíquese un poco más.

Fue ahí donde me hice consciente de la gran conexión que podía tener utilizar el cine como herramienta para «aprender para la vida». Y eso no solo ha marcado la filosofía de nuestra escuela sino el propio eslogan de la misma ya que todo lo que se puede aprender con nosotros se puede utilizar para crear y gestionar nuestro proyecto más importante: nuestra vida. Insisto:nuestra vida.

¿Cómo se pasó de una escuela de actores a todo lo demás?

En realidad fue al revés. Empezamos con los cursos de cine en los que enseñamos todas las facetas de la creación de una película: guión, dirección, interpretación, cámara, caracterización, etc. Años después empezamos con los cursos específicos de interpretación porque los propios alumnos nos lo pedían.

Por algo sería. ¿De qué se siente especialmente feliz: en datos, en proyección, en motivos sentimentales y objetivos?

La verdad es que me siento más que feliz con el proyecto en sí, con todo lo que hemos hecho, hacemos y, espero, haremos. Haber crecido hacia los cursos en Suiza, donde hemos tenido una escuela durante siete años y donde hemos dado cursos de cine hasta en la universidad de Basilea, haber dado talleres en comarcas pueblos y ciudades de nuestra Comunidad Autónoma, haber tratado temáticas como la prevención de la violencia de género o la España vaciada en nuestros talleres en colegios o institutos, haber colaborado con muestras y festivales de cine como el Festival de cine de Calanda, el Rally de Belchite, la Muestra de Cortos de Delicias, el Festival de Fuentes de Ebro o en una pequeña muestra de cine en un pueblecito tan pequeño como es Ara, en Huesca, me hace sentir que todo este esfuerzo ha merecido la pena.

¿Cómo son sus clases?

Quizá lo que nos diferencia de otras escuelas de cine del panorama profesional es que nuestros cursos sirven muchas veces de avanzadilla para descubrir o potenciar talentos en todas las edades. Que una alumna de 80 años te llame para decirte que, como nunca es tarde si la dicha es buena, quiere apuntarse a nuestros cursos. Eso es muy gratificante. También es muy especial nuestro profesorado sin el cual no existiríamos ya: Álvaro Sancho, María de Rada, Natalia Gómara, Global Make Up, etc. Todos nuestros profesores son profesionales del medio audiovisual y, además, nos sentimos muy orgullosos de poder dar la oportunidad de «probarse como profesores» a ex alumnos.Por ejemplo Miguel Casanova, que ahora enseña en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Álvaro Baumann o Enrique Perales.

Si tuviera que definir la presencia de la Escuela en Zaragoza durante 17 años, ¿qué ha sido lo más estimulante, lo más bello?

Lo más enriquecedor de todo es que desde hace 17 años, siga sonando el teléfono o llegue un email con frases como la que nos dicen muchos padres: «Quiero inscribir a mi hija/hijo para que desarrolle su creatividad». Con una creatividad bien desarrollada, fomentas herramientas de vida muy potentes: creer en lo que haces, tener la valentía de hacerlo, probarlo y, si no funciona, tirarlo para volver a crear otra cosa. ¡Si eso no es necesario en este momento vital en el que están creciendo nuestros hijos!

¿Cómo ha sido esa expansión hacia Cuarte, y las conversaciones con el Ayuntamiento de María de Huerva?

En Cuarte de Huerva llevamos ya dos cursos impartiendo clases y estamos en conversaciones con María de Huerva para implementar allí la escuela.

Recuérdenos algunos nombres que hayan salido de Un Perro Andaluz y que estén trabajando con éxito, con ambición, etc.

En efecto. Están trabajando con ambición porque va muy ligada a no perder al ilusión de trabajar y poder vivir del cine. En este momento histórico que nos ha tocado vivir, en casi todas las profesiones cuesta llevar tu sueño al éxito y esta no iba ser diferente; la sana ambición del cine te ayuda a cargarla de ilusión y magia. Directores como Miguel Casanova, Enrique Perales, Sergio Montes, Víctor Izquierdo, Manu Durán; directores de fotografía como Álvaro Baumann y Daniel Perales, actores como Sara Vidorreta, Ana Esteban o las jóvenes promesas como Iris Angulo o Uriel Gracia, todos ellos dan muestra de esa ambición.

¿Le debe algo la explosión del cine aragonés a la Escuela Un Perro Andaluz?

El cine aragonés ha explotado como un volcán en los últimos años y creo que todos –escuelas, instituciones, festivales de cine–, el fomento de Aragón como tierra de cine y, sobre todo el creciente interés de los aragoneses, en una perfecta simbiosis, estamos contribuyendo a ello.