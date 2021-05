Vicky Calavia: "Elvira de Hidalgo fue una diva de alto nivel e hizo de Callas, la mejor"

¿Cuál es su compromiso con el rescate de mujeres: ahí están María Domínguez, María Moliner, Nati Zaro, inédita, ‘La ciudad de las mujeres’ y ahora Elvira de Hidalgo?

Es, por un lado, una convicción íntima y fuerte, y, por otro lado, algo que me fluye de manera natural. Siento que es lógico, justo y bueno traerlas al primer plano de la memoria, saber quiénes han sido, qué han hecho y mostrar su contribución a una sociedad más culta y más libre, más inteligente y con perspectiva de igualdad.

¿Por qué Elvira de Hidalgo?

Elvira fue una mujer de gran carácter y determinación, que siguió el camino que le marcó su vocación, con tenacidad, en una época en la que la mujer no hacía lo que quería, que entendió que tenía un don y que lo debía desarrollar para donarlo a su público primero y después a sus alumnos.

¿Cómo se planteó el documental? ¿Cómo se le ocurrió animarlo con la presencia de Ana Zurita y el piano de Clara Gil?

El documental tenía la dificultad de mostrar la voz de Elvira de Hidalgo sin mostrar su interpretación en escena, pues no hay imágenes registradas de ella, ya que son de comienzos de siglo XX fundamentalmente. También quería que se oyeran sus temas lo más completos posible, para el deleite de todos, y aposté porque se escucharan sobre imágenes de espacios relacionados con la ópera y/o la arquitectura modernista.

La cantante Ana Zurita es 'personaje-huella' que da vida a Elvira de Hidalgo. Al fondo, Clara Gil. Caladoc.

¿Y entonces, cómo lo solucionó?

Introduje a un personaje-huella que no solo paseara esos lugares sino que nos llevara de la mano hacia los diferentes entrevistados, a modo de presentación poética, y que cantara. Tenía claro que la cantante Ana Zurita era la adecuada para el papel, tanto por sus dotes como cantante como por su fotogenia y presencia ante las cámaras, además de un cierto parecido a Elvira de joven. Para acompañar los temas que canta, que son de canción española, quería a una pianista que, finalmente, fue Clara Gil, una gran profesional.

¿Qué ha descubierto en casi cuatro años de documentación, grabación y edición?

A una mujer de personalidad arrebatadora, divertida, encantadora, arriesgada, valiente, segura. Sin complejos. También a una maravillosa voz que me embriaga, y además algo muy importante para mí: a una estupenda y entusiasta profesora, que no solo sabía cantar, sino enseñar a cantar, y ser capaz de transmitir sus secretas técnicas vocales sobre el ‘bel canto’.

¿Qué supuso, de verdad, Valderrobres en la vida de Elvira de Hidalgo?

Ella nació allí algo casi por casualidad, pues sus padres estaban visitando a la familia. La Fundación Valderrobres Patrimonial, de la mano de su director Manuel Siurana, que aporta sus conocimientos, ha rescatado su figura y ha creado un museo con piezas de su vestuario, objetos personales, cartas, etc. También hay algo fundamental: sus restos descansan ya allí.

¿Cuál es su lugar, a la luz de testimonios y estudios, en el mundo de la ópera?

Un lugar fundamental para comprender la ópera de comienzos del siglo XX y el ‘bel canto’, en particular. Una diva al nivel de las más conocidas y famosas, pero muy desconocida en España. También, y por supuesto, la maestra de la Callas, un mérito fundamental teniendo en cuenta que ‘creó’ al personaje de Callas moldeando su voz, su puesta en escena, su emoción, su contención... En suma que hizo de Callas lo que llegó a ser: la mejor. De todos los personajes a los que he dedicado un documental es sin duda la más internacional, cosmopolita, viajera y glamourosa.

Elvira de Hidalgo fue la maestra de canto y confidente de Maria Callas. Archivo Caladoc.

En la película hay una primera parte que es su faceta de cantante. La segunda es la de su relación con Maria Callas.

Son dos facetas de la misma personalidad, en la primera ella brilla en los escenarios, en la segunda hace brillar a otra, a la Callas. Es la sorpresa: el filme de pronto nos descubre a esa Elvira de Hidalgo que fuma y habla con gran dominio... esa mujer que automáticamente nos hace empatizar con ella, nos hace sonreír y nos cae bien. Y nos causa gran respeto, pero a la vez cercanía. En la búsqueda de documentación me encontré con este material de la televisión francesa, el único que hay en vídeo sobre su figura (al menos que sepamos).

Es deslumbrante la cantidad de materiales inéditos que ha conseguido: fotos, actuaciones, grabaciones, etc.

La Fundación Valderrobres, la familia y la autora de la tesis sobre ella, Zoila Martínez, quien me ayudó especialmente a lo largo del proceso, me facilitaron y cedieron buena parte de este material. El resto supone, como siempre en estos documentales, búsquedas y averiguaciones que hice en archivos, filmotecas, hemerotecas, etc., lo que es casi un trabajo detectivesco. Me apasiona la investigación y la documentación. Tanto tiempo y trabajo, creo que redundan positivamente en el resultado final del documental. También es fundamental la colaboración de Plácido Serrano, gracias a él di con las grabaciones de Elvira, y de Juan Villalba, Anna Feu y Lola Campos, cuyas entrevistas y datos fueron completando el mosaico. Todos han sido rigurosos, amenos, extensos, divertidos por momentos, divulgativos e instructivos. Es revelador el testimonio de la sobrina, Elvira Salas, firme y sincero.

Una pregunta escolar. ¿Cómo se hacen los documentales, cómo los hace usted? ¿Cuál es su poética?

Creo que hay tantas maneras de abordarlos como directores existan, los procesos de creación son siempre algo muy personal. En mi caso me interesa mucho bucear en el personaje y la época, en su contexto y relaciones con el entorno, para poder dibujarlo desde muchas ópticas diferentes e intentar reflejar así su personalidad, algo clave en su trabajo. También me gusta describir sus rasgos físicos, hacerlos cercanos al público, y su voz, su timbre, sus gestos y movimientos. Tanto si existen grabaciones como a través de testimonios.

¿Algo más?

La poesía y la música tienen para mí una importancia fundamental, tanta que procuro plasmarlas en cada trabajo, adecuándolos a la esencia del personaje.

Elvira de Hidalgo con su museo en Valderrobres, con el retorno de sus restos y con el documental retorna a sus orígenes. ¿Qué más se puede hacer por ella?

Está pendiente de lectura de la tesis doctoral de Zoila Martínez, y no tengo la menor duda de que será estupenda, rigurosa y documentada, así como la biografía sobre ella de Juan Villalba. Por otro lado espero y deseo que el documental se vea y difunda en el mayor número de lugares, cadenas y plataformas posibles, para que el gran público sepa quien fue.

