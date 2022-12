Ciro Altabás: "En Navidad hasta las películas parecen más divertidas"

Su primera novela lleva por título ‘Spoiler’ (Baker Street, 2022). ¿No es una palabra muy manoseada en los últimos tiempos?

La trama se me ocurrió a partir del título. Trata de alguien que descubre que está en una película y esa película se puede ver ‘online’. Puede comprobar el principio, descubrir el final o no hacer nada al respecto. La concebí como un guion de cine pero la película no salió adelante.

¿Eso sucede a menudo?

Es el undécimo guion que escribía, estaba cansado de que acabaran en un cajón y quería que viera la luz. Es un texto con acotaciones de novela y diálogos de guion. Un género raro. Un formato de metalenguaje... Como crítica me han dicho que se lee muy rápido, cosa que no veo terrible.

¿No estará usted llamado a las mieles del Olimpo literario?

Se publicó en mayo y la acogida está siendo buena, pero Pérez Reverte puede dormir tranquilo. Juan Gómez Jurado, también. Que descanse a pierna suelta.

En su último cortometraje, ‘Federico’, presenta a un Goya racializado. ¿Es provocación?

Es un corto del ciclo ‘La Aljafería, un lugar de cine’. Cuando Vicky Calavia me propuso participar, salió el tráiler de ‘El señor de los anillos’ acompañado de la polémica de turno porque había un elfo negro. Pensé que se podía trasladar el asunto e ideé dos guías turísticos de Zaragoza: un Goya negro y un Fernando el Católico blanco.

Le gusta meterse en jardines...

No especialmente. Vivo muy tranquilo en mi parcelita sin meterme en ‘fregaos’. En este caso me pareció interesante hablar de cosas que aún no había tratado: mezclar temas como la frustración laboral o los sueños con otros nuevos como el racismo. El actor David Arada coescribió el guion y la asociación Black View me asesoró.

¿Es la frustración un tema habitual en sus cortos?

Creo que siempre giro en torno a las mismas ideas: la inmadurez, el miedo al fracaso, hacer daño a los seres queridos, la infantilización de la sociedad...

Dígame qué películas le han dejado huella últimamente.

Me ha encantado ‘El menú’, que ahora está en cartel, con Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy. También ‘Mantícora’, de Carlos Vermut, y ‘La maternal’, de Pilar Palomero, me parecen grandes películas. Y tengo muchas ganas el ‘Pinocho’ de Guillermo del Toro.

Cíteme también tres referentes en el mundo de la dirección.

Steven Spielberg, David Mamet y Mariano Ozores.

¿Es más fácil hacer hoy que cuando lo hacía Ozores?

Ahora, con la tecnología, se prima la inmediatez y la espontaneidad, pero no hay que dejar de lado la paciencia y el perfeccionismo. Estuve cuatro años de profesor y para los chavales ‘Matrix’ es cine clásico. Me da la impresión de que antes te especializabas más en un aspecto pero los cineastas que vendrán son ‘hombres orquesta’.

Es época de balances, ¿cómo le ha ido 2022 a la industria?

Según con quien hables te dará una versión de renacimiento o de apocalipsis. Yo soy muy de hacer balances –y eso a lo mejor lo tendría que hablar con el terapeuta– pero no solo en fin de año, sino también en mi cumpleaños, cuando empieza el curso en septiembre, a mitad de temporada… Siempre me parece que no hago nada, pero este año no ha ido mal.

¿Qué tiene la Navidad de cinematográfico? ¿Es usted más ‘grinch’ o más ‘ayudante de Santa Claus’?

Yo siempre a tope con la Navidad desde mis primeros recuerdos de infancia. Analice: se está fresquito, comes y bebes mucho, te hacen regalos, no hay colegio… ¡Hasta las películas en Navidad parecen más divertidas! Nunca entendí a quienes eran anti-Navidad.

¿Qué tiene ahora entre manos?

Sigo intentando levantar un largometraje, que se llama ‘Un millón de amigos’, y estoy escribiendo otro guion junto a Ángela Armero. También tengo un proyecto de ‘pódcast’ sobre rutinas de escritores, cuyo piloto con Jimina Sabadú ya está grabado.