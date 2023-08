De Eugenia Silva a Tamara Falcó: la marca zaragozana que enamora a las famosas con vestidos hechos en la Comarca del Aranda

"El verano está siendo una pasada y ahora trabajando duro para lo que se viene en octubre", dice la zaragozana Victoria Cardiel, aún sorprendida de un éxito meteórico de su marca, convertida en una de las favoritas de algunas de las famosas más estilosas de España.

Cardiel es una de esas personas a las que el trance del confinamiento durante la pandemia la hizo cambiar de rumbo en la vida. Amante de la moda, la joven puso en marcha hace ahora poco más de dos años una firma de moda, MaráVic, que a estas alturas, además de a través de su web, se vende en algunos de los Corte Inglés más exclusivos de España, como los de Madrid y Marbella, y es la favorita de muchos rostros conocidos.

Solo este verano se han vestido de MaràVic, que se fabrica en la Comarca del Aranda, desde la supermodelo Eugenia Silva a Lourdes Montes, mujer del torero Fran Rivera a la actriz estadounidense Kelly Rutherford, o las 'influencers' Lucía Barcena, Marta Carriedo, Teresa Andrés o Melissa Villareal, algunas de las cuales superan el millón de seguidores en Instagram. Y la famosa más reciente, una capaz de elevar a la estratosfera la popularidad de una marca ha sido Tamara Falcó.

La recién casada vive con Iñigo Onieva una luna de miel que parece no tener fin. Tras su boda celebrada el pasado asas de julio, la pareja ha dado señales de vida a través de las redes sociales desde Sudáfrica, París y, ahora la exótica isla de Bora Bora. Es ahí donde la hija de Isabel Preysler y el Marqués de Griñón ha lucido un vestido de creación aragonesa, en concreto de la marca zaragozana MaràVic.

Se trata del modelo Açai, que ejemplifica muy bien el espíritu y el estilo de la marca: vestidos túnica, muy femeninos, algunos de cierto aire étnico.

En este caso se trata de uno con estampado' tie-dye' en tonalidades azules y moradas y con unas mangas francesas abullonadas, que también identifican mucho a Marávic.

Con 'showroom' en el paseo de Pamplona de Zaragoza, la marca ha presentado muy recientemente su nueva colección en el Hotel Avenida.

Según explicaba a HERALDO Victoria Cardiel,MaràVic tiene que ver "no solo con la durabilidad o con lo clásico, con no pasar de moda, sino, sobre todo, con que no se pasen las ganas de seguir llevando la prenda".

Tamara Falcó es ahora una más de las fans de MaràVic, pero desde los inicios ha sido del gusto de mujeres casi siempre entendidas en moda. Es el caso de Paula Jaro, directora de comunicación de Loewe, que lució conjuntos de MaràVic en sus vacaciones en Menorca. También de la artista aragonesa Mercedes Bellido, así como de las 'influencers' Inés Ybarra o la zaragozana Teresa Sanz.

El vestido de Tamara Falcó costaba 129 euros y decimos costaba porque está agotado en todas las tallas.

No es la primera vez que luce moda aragonesa. Ella misma y su madre han lucido prendas de The 2nd Skin Co., firma de la que ella misma formó parte en sus inicios y cuyos creadores son el zaragozano Antonio Burillo y Juan Carlos Hernández.