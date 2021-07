MaràVic Collection: la marca zaragozana que enamora con sus 'blazers'

MaràVic Collection es hija de la pandemia. De uno de los pocos aspectos luminosos que ha mostrado, el de haber cambiado el rumbo de algunos hacia su verdadera vocación. En el caso de la zaragozana Victoria Cardiel era la moda y de esa pasión ha nacido hace pocos meses esta nueva marca que tiene como tarjeta de presentación un estilo con vocación atemporal pero sin renunciar a una clara conexión con el presente. La atemporalidad en MaràVic Collection tiene que ver no solo con la durabilidad o con lo clásico, con no pasar de moda, sino, sobre todo, con que no se pasen las ganas de seguir llevando la prenda.

La escenificación de este espíritu son sus 'blazers', que mezclan las ventajas de una prenda de fondo de armario, socorrida y combinable, con algunos toques que la hacen especial. Las chaquetas están confeccionadas en tejidos ligeros, son de doble botonadura y añaden detalles como un puño camisero o hechuras 'oversize', ahora de completa tendencia gracias al regreso de los 90.

Sin salir de esa década, Victoria propone bermudas a juego para hacerse un conjunto. "La gente a veces se resiste a los bermudas, pero las nuestras estilizan un montón la figura", asegura la diseñadora, que ya tiene algunas influyentes clientas.

Paula Jaro, directora de comunicación de Loewe, ha lucido conjuntos de MaràVic en sus vacaciones en Menorca. La artista aragonesa Mercedes Bellido, así como las influencers Inés Ybarra o la zaragozana Teresa Sanz, son otras estilosas 'oficiales' -como mandan los tiempos, con miles de seguidores en Instagram- a las que se ha visto ya luciendo prendas de la firma zaragozana.

Con la llegada de verano, la marca, que se vende 'on line', ha añadido a su colección unos vestidos inspirados en las madres de los 80. Largos (aunque la largura es ajustable), con espectaculares tirantes de volantes y una pechera de un tejido más recio que recuerda al nido de abeja. Cardiel ha añadido, además a la prenda unos prácticos bolsillos.

Todo se hace a mano en Zaragoza, por lo que los modelos son prácticamente exclusivos: cuando se agota la tela, se acabó.

Los envíos incluyen además un detalle muy especial: una pequeña obra de la artista también zaragozana Adriana de la Lastra.