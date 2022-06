La reina Letizia vuelve a confiar en el diseñador aragonés Antonio Burillo

La cumbre de la OTAN que arrancará este miércoles en Madrid, tuvo algunos actos previos a su inauguración, entre ellos una cena celebrada en el Palacio Real a la que asistieron los líderes de los países miembros de la Alianza Atlántica, así como los Reyes de España como anfitriones. Solo seis mujeres acudieron a esta cita, entre ellas la reina Letizia que repitió vestido del diseñador aragonés Antonio Burillo.

La Reina ha optado por un vestido de tafetán negro, elegante y sencillo de 'The 2nd Skin Co', la firma del modisto aragonés, y el cordobés Juan Carlos Fernández, que ya llevó durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias el pasado mes de octubre.

Se trata de un look que destaca por su sencillez en la parte superior, sin mangas y de corte minimalista, que contrasta con la falda midi de marcado volumen y casi hasta los tobillos, adornada con unos lazos en su parte delantera. Esta prenda, de estilo 'New Look' por ser entallada de cuerpo y con falda acampanada, pertenece a la colección Primavera/Verano 2022 de la firma, denominada Magna Magnolia.

La reina Letizia hizo uso de complementos que aportaron, más si cabe, elegancia al vestido seleccionado. Entre ellos destaca el brazalete de diamantes con el que también adorno el look la vez anterior, y diferentes pero muy similares fueron los pendientes que eligió. Una vestimenta que completó con unos zapatos de salón negro con transparencias.

No obstante, no es la primera ocasión que la Reina acude a la aguja del aragonés, puesto que ya lució un modelo de la marca. durante el concierto en Oviedo previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias en el año 2019. Se trataba de un modelo adornado con plumas de avestruz, en tono rosa nude y que lleva como adorno una larga cinta de 'gros grain'.