'Influencer' zaragozana: Teresa Sanz y el día a día de una "chica normal"

Aunque la transparencia en las redes sociales en ocasiones es cuestionable, también hay ‘influencers’ que, precisamente, son fuentes de inspiración gracias a su naturalidad. Teresa Sanz (1997) es una de ellas. La zaragozana, que acumula más de 200.000 seguidores en Instagram y también está presente en Tik Tok, Youtube y Twitter, utiliza sus canales para contar el día a día "de una chica normal". Moda, belleza y estilo de vida son los temas principales sobre los que gira el contenido que ofrece a sus ‘followers’.

La edición de vídeos comenzó siendo un ‘hobbie’ para ella y bajo el apodo de Teresa Macetas, por el que mucha gente todavía la identifica en la actualidad, consiguió abrirse un hueco en el mundo de Youtube cuando apenas se hablaba de influenciadores. A pesar de que sus inicios en 2015 estuvieron marcados por las críticas, la joven estudiante consiguió crear una gran comunidad en la plataforma y, casi sin darse cuenta, sus vídeos se empezaron a monetizar.

Su pasión por la moda se viralizó y comenzaron a ser miles las personas suscritas a su canal que activaban la campana del sitio web para no perderse ninguna novedad. A través de la pantalla y mediante ‘hauls’, ‘vlogs’ o ‘questions and answers’, Teresa consiguió conectar con sus seguidores y escalar posiciones en el ranquin de los más influyentes. Tras más de ocho años combinando la creación de contenido con sus estudios, quiso apostar por su trabajo y decidió mudarse a Madrid en busca de nuevas oportunidades. "Es una inversión profesional y personal", aseguró a sus seguidores hace poco más de un año. A pesar de que considera que las redes sociales están en constante evolución y de no verse como ‘influencer’ a largo plazo, la aragonesa se encuentra en uno de sus mejores momentos.

La capital, que se ha convertido en el epicentro de los principales comunicadores del país, le ha abierto las puertas a nuevos proyectos y le ha permitido consolidar los que ya tenía. Campañas publicitarias, eventos y colaboraciones forman parte de una rutina que retransmite a diario en la que también hay hueco para el bienestar físico y mental. A través de su pasión por la cocina y el 'crossfit' trata de transmitir a su comunidad los beneficios de llevar una vida sana y equilibrada, acorde a cada tipo de persona y de cuerpo.

A pesar de encontrarse a medio camino entre Madrid y Zaragoza, Teresa tiene muy presentes sus raíces. La ‘influencer’ presume en las redes con orgullo y naturalidad de su pueblo, Letux, de las lentejas de su abuela, de su familia y de la ciudad del cierzo.