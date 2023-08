Omar Fonollosa: "Roma es la ciudad que más he visitado y que más me emociona"

¿Qué significa el verano para usted, qué le sugiere?

Durante el verano uno se cree eterno e invencible, aunque no deja de ser un engaño. En ocasiones uno queda eclipsado por el verano y se aferra a él y sufre cuando llega septiembre y la rutina de la que ha intentado zafarse. No es mi caso, yo disfruto de cada estación. No lo concibo como un estado de absoluta desconexión, me gusta no desactivarme. Por cierto, disfruto mucho de las pequeñas tormentas de verano.

¿Cómo lo vivía en su infancia y adolescencia?

Todos los veranos que recuerdo de mi infancia los he pasado en la playa. Inconscientemente me han servido para guardar ciertas imágenes en la memoria, imágenes que ahora rescato y revivo en mis poemas.

¿Y en la edad adulta?

Desde luego el prisma ha cambiado pero sigo necesitando ver el mar cada verano. Sentarme frente al mar, pocos actos son más bellos… Cada uno sobrevive como puede a la edad adulta.

¿Este año tiene o ha tenido tiempo para irse de vacaciones?

Sí. Justo vengo de pasar unos días en Roma. Es la ciudad que más he visitado y que más me emociona. Es como un buen poema, cada vez que vuelves a ella te cuenta cosas nuevas. Además, mi chica no conocía la ciudad y verla emocionarse con la belleza y el arte de sus calles me ha hecho disfrutar el doble del viaje.

¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

Probablemente la primera vez que visité Roma, en el verano de 2018.

¿Cuál es su rincón de Aragón favorito para desconectar?

El Pirineo me gusta mucho no sólo para desconectar sino para huir del sofocante calor que padecemos en la ciudad, aunque este verano, por el momento, no podemos quejarnos en exceso.

¿Qué destino vacacional tiene pendiente por cumplir?

Conocer Grecia y el halo de sabiduría y blancura, sol y buen tiempo que la rodea cuando pronuncio su nombre. Seguramente la visite más antes que después.

¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión o a las vacaciones?

En mi caso todo comenzó un verano: Recuerdo ir en el coche de viaje a la playa con mis padres. Después de repostar mi padre puso un disco de Joaquín Sabina y cuando sonó la canción ‘Ruido’ algo se activó en mí, supongo que supe apreciar los buenos versos de forma inconsciente. Pasé todo el viaje escuchándola una y otra vez y cuando llegamos al destino quise escribir algo parecido. Diez años tenía. Años después, recién publicado mi libro ‘Los niños no ven féretros’, en el verano de 2022 el propio Joaquín Sabina lo leyó y me invitó a conocernos.

¿Qué tipo de lecturas u otras actividades realiza estos días (conciertos, teatro, festivales…)?

Releo ‘Oráculo manual y arte de prudencia’ de Gracián, como casi todos los veranos desde que lo descubrí. Luego aprovecho para ponerme al día con lecturas pendientes. Disfruto visitando los museos o acudiendo a los cines de verano de las ciudades o países que visito.

¿Qué planes cumple de los que se propone cada verano: descansar, desconectar, crear..?

No me gusta detenerme, así que trato de continuar con la rutina lectora y creativa del resto del año, aunque permitiéndome con gran manga ancha días de descanso si la mente así lo pide.

¿Qué película, canción y/o concierto evocan un verano inolvidable para usted?

De película diría la comedia italiana ‘Bienvenidos al sur’. De canción diría ‘Hotel California’.