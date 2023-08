Pilar Almalé: "Huyo de destinos turísticos, me gusta descubrir lugares desde dentro"

¿Qué significa el verano para usted, qué le sugiere?

Calor, sudor, un momento algo salvaje, de acción, no tanto de introspección sino todo lo contrario: la expresión de lo que has ido cultivando en el invierno y la primavera. Son los meses del año en los que te puedes saltar tus propias normas y horarios, ir todo el día medio desnuda y descalza por la casa, hacer viajes improvisados, oler a comino y bañarte allá donde puedas. Últimamente también me sugiere trabajo.

¿Cómo lo vivía en su infancia y adolescencia?

Soy una persona muy acuática: siempre me han encantado el mar, los lagos, los ríos… Lo que más me gusta es bucear, descubrir lo que hay bajo el agua: observar peces, cangrejos, algas, corales… me ocurría de niña y me sigue ocurriendo ahora. Tengo muchos recuerdos en pozas y rutas por el pirineo. También conservo muchos recuerdos en mi pueblo, Torre de las Arcas (Teruel), metida en el riachuelo, buscando ranas y culebrillas o jugando con los juncos.

¿Y en la edad adulta?

Sigue apasionándome el agua y en especial el mar, escapar a la montaña o a cualquier lugar fresquito. Trato de huir del calor siempre que se pueda. También implica dar muchos conciertos, por lo que viajo mucho y no siempre descanso todo lo que me gustaría. Es más fácil por mi profesión descansar de cara al invierno que en verano.

¿Este año tiene o ha tenido tiempo para irse de vacaciones? ¿Adónde?

He viajado un montón: Suiza, Francia, Sevilla… todo han sido viajes de trabajo de momento. Para descansar o estar de vacaciones suelo escapar a rincones tranquilos en la montaña o cerca del Moncayo, donde tengo ‘lugares prestados’ para quedarme. Ahora mismo estoy en uno de ellos y me he tomado esta semana de vacaciones con mis hijas. Aunque nunca consigo desconectar del todo del trabajo y siempre hay alguna tareílla suelta que hacer, descanso y disfruto muchísimo.

¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

El viaje de verano de mi vida irónicamente fue un invierno en Sudamérica en junio y julio. En 2014 recibí una beca de la Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad de Sevilla y estuve un mes en San José de Chiquitos (Bolivia) enseñando violonchelo en la escuela de música del pueblo que sigue el Sistema venezolano. Después pasé casi tres semanas viajando sola por Bolivia, Perú, Argentina, Brasil… Fue un viaje absolutamente increíble y creo que en gran parte porque viajé sola. Me encanta viajar sola.

¿Cuál es su rincón de Aragón favorito para desconectar?

Uno de mis lugares ‘prestados’ y sin duda favorito es Abella, en el valle de Benasque. Otro es mi pueblo: Torre de las Arcas en Teruel.

¿Qué destino vacacional tiene pendiente por cumplir?

En mi vida adulta pocas veces he viajado por vacaciones, sino que suelo viajar por trabajo o por algún propósito artístico. Trato de huir de destinos turísticos. Me gusta descubrir los lugares desde dentro: aprender de la cultura con las personas del mismo haciendo amigos del lugar, aprendiendo de su música y de su arte, formándome allí, etc. Dicho todo esto: lugares que me encantaría conocer son la Amazonia, Cuba y Japón.

¿Qué tipo de lecturas u otras actividades realizas estos días (conciertos, teatro, festivales...)?

Al tener un bebé de dos meses no tengo de momento muchos planes de conciertos o festivales. De lecturas sí, acabo de terminar ‘El Power Ranger rosa’ de Christo Casas. Me gusta ir picoteando ‘Mujeres que corren con los lobos’ de Clarissa Pinkola Estés. Ahora estoy leyendo ‘Una historia ridícula’ de Luis Landero.