No todos los abanicos refrescan igual: cómo elegir el mejor

Un trozo de tela y varillas unidas por un clavo. No puede ser más sencillo el mecanismo del españolísimo abanico al que, sin embargo, acompañan aún algunos mitos y cierto desconocimiento sobre cómo sacarle el mejor partido.

Para saber algo más sobre los intríngulis detrás de este método de ventilación manual acudimos a Redondo (Blancas, 8), ‘sancta santorum’ de este objeto del que este céntrico comercio es referente, no solo en Zaragoza sino en toda España.

"El abanico se sigue vendiendo muchísimo, y no digamos estos días de tanto calor", dice Patricia Redondo, una de las responsables de la tienda familiar.

No hace ni media hora que ha abierto y ya ha atendido a dos clientas que querían un abanico. Una de ellas es Marie Uriarte (foto superior), una francesa de paso por la capital aragonesa, enamorada de los abanicos y que aprovecha su visita a España para llevarse uno: "En Francia no hay", dice mientras duda entre varios colores. "Me gusta que haga juego con la vestimenta". La otra, zaragozana, trata de sustituir a un querido abanico que se le ha perdido. No le es fácil: el abanico está rodeado a veces de muchas "manías", explica Redondo. También de algunas ideas erróneas. Por ejemplo, entre las más comunes está que se tiene que abrir de un golpe con el gesto de la mano. "Pero eso no hace que sea de mejor o peor calidad, simplemente es una costumbre o algo para hacerte el interesante", bromea Patricia.

El aspecto del abanico, su color o sus decoraciones pintadas, son, según cuenta Patricia Redondo, el principal criterio por el que se suele elegir un abanico. Pero desde su experiencia de años, son también otros los aspectos que conviene tener en cuenta a la hora de elegir uno bueno y que, en general, tiene que ver con las calidades de los materiales que lo componen.

El mejor abanico por excelencia es que el que está fabricado a base de madera de peral español (de ningún otro país). Es esta la más flexible, un característica del material que es, junto al pulido de la misma, la que más contribuye a generar aire con el movimiento de la mano.

Así, cuanta más proporción de madera de esta calidad en detrimento de la tela tenga el abanico, más aire dará al moverlo con la mano. Si embargo, encontrar hoy en día un abanico de madera de peral español no es tarea fácil, entre otras cosas por cuestiones de rentabilidad. Hasta el punto de que las existencias que tienen en la tienda zaragozana son finitas. Muchas fábricas ya no los sirven estos modelos. Patricia dice que esta calidad de abanico es insustituible, lo que se puede hacer es tratar de buscar el que esté hecho de la madera más flexible posible. Basta con comprobarlo abriendo el abanico y empujando con la mano suavemente hacia bajo para observar cuánto se curva.

Precios y calidades

En cuanto a los precios, un buen abanico se sitúa en torno a los 35 euros de media, según explican en la tienda, donde lo más económico que se puede encontrar es un modelo de 16 euros. Las diferencias de precio se fundamentan en varios aspectos. Además del tipo de madera, el abanico se encarece cuando se trata de uno pintado a mano, y, además, del tipo de trabajo en pintura que lleve. También sube el precio que la madera esté calada o troquelada. Y el acabado, más barato si es barniz corriente y más caro si es lacado, que supone varias capas y pulidos de madera que le otorgan más suavidad y brillo.

Si bien estos días de potente canícula disparan las ventas de abanicos, en Redondo los venden todo el año por motivos bien variados. Uno de los principales es de índole caprichosa: “Mucha gente los colecciona o los regala. Mucha, extranjera. Hay por ejemplo unos estadounidenses que vienen a la tienda todos los años. Son como familia”. Otra razón de la venta de abanicos pasado el calor es pura necesidad: los sofocos de la menopausia.

Abanicos en el escaparate de la tienda Redondo. Guillermo Mestre

Y, ojo, porque los hombres se han incorporado con fuerza al mundo del abanico. “En realidad es un invento que históricamente han usado los hombres, y hay abanicos específicamente de hombres. Son un poco más pequeños y se distingue por tener las varillas anchas de los extremos de color negro”. En cualquier caso, sigue explicando Patri Redondo, "ctualmente para hombre se venden una barbaridad y de todo tipo".

A la hora de conservarlos, igual que a casi nadie se le ocurriría meter unas gafas en el bolso sin su funda, lo mismo sucede con los abanicos. Una de piel donde proteger varillas y tela aseguran una vida mucho más longeva.