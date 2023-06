El universo onírico y surreal de Roberto Fabelo, de visita en el Museo Goya

Una exposición de Roberto Fabelo es una lección de historia del arte. El visitante aprecia nada más entrar elementos que evocan a El Bosco o Goya, muy evidentes, pero poco a poco, queriendo explicarse a sí mismo lo que ve, le acaban asaltando más imágenes. De Miguel Ángel a Dalí, de Max Ernst a Remedios Varo. Incluso, quién lo diría, comparte con Wilfredo Lam el dignificar el papel de estraza como soporte pictórico. Pero en ningún momento deja de ser Roberto Fabelo.

El Museo Goya de la Fundación Ibercaja inauguró ayer una exposición de la obra reciente del artista cubano. La muestra es en parte complementaria con otra que se está celebrando en el centro Conde Duque de Madrid, también a instancias de la Fundación Ibercaja, y en la que dialoga con Francisco de Goya.

Pero el conjunto que se exhibe en Zaragoza también es homogéneo y tiene voz propia. Precisamente goyesca es la obra que da la bienvenida en la exposición, ‘Sueño de Goya’, una pintura monumental realizada sobre seda bordada y concebida específicamente para esta cita. En ella afloran algunas de las imágenes icónicas del artista aragonés, como ‘El perro’ o ‘La maja desnuda’. A partir de esa obra, otras 56 pinturas, esculturas y dibujos.

María Oropesa y Mario Hernández han realizado las labores de comisariado de esta muestra, que lleva por título ‘Divertimentos’ y puede visitarse hasta el próximo 24 de septiembre. Y divertimentos son, aunque algunos, especialmente las esculturas, posean enorme complejidad técnica.

"Uno no se debe detener ante la dificultad –señalaba ayer el artista en la inauguración de la muestra–. La idea es lo más importante: imagínate lo que quieres hacer y luego vendrá lo demás. El que se detiene ante una dificultad técnica no aparecerá en el friso del juicio final de la historia del arte".

Maite Ciriza, Rosario Añaños, Roberto Fabelo, José Luis Rodrigo, Marisa Oropesa y Mario Hernández, en la presentación de la muestra. Guillermo Mestre

Todas las obras han sido realizadas entre 2012 y 2023. Roberto Fabelo (Camagüey, Cuba, 1950) realzaba ayer su faceta como dibujante. "He dibujado durante toda mi vida –dijo–, como un vicioso, como un grafomaniaco, con todo tipo de materiales y en todo tipo de superficies. En estos tiempos de auge de la tecnología, sigo dibujando como lo haría un niño, que casi nunca se plantea previamente qué quiere representar. Cuando dibujo, me aparecen imágenes que no pensaba ni que existían».

En ese mundo tan particular suyo, de amazonas empoderadas en medio de un bestiario marino y avícola, está también, en un primer plano, Goya. "Después de que me regalaran un libro en el que aparecían algunos de sus grabados, una noche tuve un sueño muy vívido, muy real. En él, yo era un niño y Goya me llevaba de la mano por las calles de La Habana y me enseñaba gente. Pero mis verdaderos lazos con Goya me vienen del dibujo, cuando descubrí que era un referente fantásticamente natural. Y quedé flechado". Sobre la influencia de otros creadores no quiso especular. "Hay conexiones que prefiero no identificar; no me gusta intenta describirlas. Lo que intento con mis obras es poner en la mirada de todos ustedes aquello que el mundo ha puesto en la mía".

La exposición fue inaugurada este jueves, en un acto que contó, además de con los dos comisarios y el propio artista, con José Luis Rodrigo Escrig, director general de la Fundación Ibercaja, y Rosario Añaños, directora del Museo Goya. Oropesa destacó que "Fabelo no es un pintor clasificable", y Rodrigo que es la primera individual de este artista en Aragón. "Hay que sumergirse en su universo particular para disfrutarlo plenamente", añadió.

Además de la muestra, Roberto Fabelo ha colocado su instalación ‘Sobrevivientes’, con seis 'cucarachas humanizadas' gigantes, en el patio de la sede central de la Fundación Ibercaja, en la plaza de los Sitios.