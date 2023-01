La zaragozana Salomé Jiménez interpreta a la reina Sofía: "Peiné internet en busca de vídeos de ella"

Desde que en el 98 Salomé Jiménez se plantó en Madrid para estudiar en la prestigiosa escuela de interpretación de Juan Carlos Corazza, la comunidad actoral aragonesa ha aumentado sensiblemente en la capital española. Jorge Usón, Carmen Barrantes. Ana Labordeta o Laura Gómez-Lacueva son solo algunos de los actores cuyos rostros se asoman con asiduidad a escenarios o a grandes y pequeñas pantallas. Esta semana, es Salomé la que se convierte en noticia al formar parte de una de las más fuertes apuestas de Atresmedia para el año que empieza, 'Cristo y Rey', una serie producida por Daniel Écija ('Los Serrano', 'Aída') sobre la convulsa relación entre la vedette Bárbara Rey y el domador Ángel Cristo, a los que dan vida Belén Cuesta y Jaime Lorente.

En ella, Salomé encarna a la reina Sofía. Al principio, la zaragozana fue la primera sorprendida por la propuesta: "Pero es verdad que cuando hicimos las pruebas de maquillaje y peluquería y me vi caracterizada fue un impacto para mí. Pensé: 'Ostras sí, me parezco un poco'". La actriz escribe como "un ojo exquisito" el que tuvieron las directoras de casting Ana Trápaga y Patricia Sáenz de Miranda para encontrar la similitud. "Han hecho un casting muy bueno", subraya Salomé de un reparto que se completa con Adriana Torrebejano en el papel de Chelo García Cortés, Jesús Castro como Paquirri o Cristóbal Suárez dando vida a Juan Carlos I.

Salomé Jiménez, como la reina Sofía en 'Cristo y Rey'. H. A.

Al contrario que sus compañeros, a la hora de preparar su personaje Salomé Jiménez se encontró con la dificultad añadida de que la reina Sofia es "una persona a la que todos conocemos, pero es difícil encontrar material de ella hablando". "Peiné internet en busca de ella para escucharla. Encontré discursos o grabaciones de ella leyendo, pero muy poco en las que se expresa públicamente de manera espontánea o familiar". "Me inspiré en lo poquito que fui encontrando, por ejemplo un documental francés de los 70, en el que aparece con sus hijos, entonces adolescentes. Precisamente es la época en la que está ambientada la serie. También leí sobre su vida".

El papel de Salomé tampoco tiene muchos precendentes en la ficción. En concreto solo uno, una miniserie también de Antena 3, centrada exclusivamente en la figura de le emérita. Se estrenó justo hace estos días 12 años (un 19 de enero de 2011), con Nadia de Santiago como la esposa de Juan Carlos I.

"Este tipo de historias basadas en hechos reales sobre determinadas cuestiones son aún novedosas en España, pero creo que acabarán por normalizarse, se acabarán dejando atrás ciertos tabúes", opina Salomé, quien cita como ejemplo la serie 'The Crown' de la que se declara "fan". "Está super bien hecha, con un trabajo actoral impecable".

Salomé Jiménez, a la derecha caracterizada como la reina Sofía. Enrique Cidoncha

En este sentido, reflexiona sobre el reto de interpretar a un personaje vivo: "Es una responsabilidad y he intentado hacerlo con el mayor respeto posible, tratando de ser muy fiel al material que he estudiado sobre ella a la par que poniéndome al servicio de la historia". Considera que los personajes de 'Cristo y Rey' "están muy bien contados, el mío por ejemplo evoluciona en cada nueva aparación".

"Hombre, no creo que la reina Sofía vea la serie", opina riendo preguntada al respecto.

Salomé Jiménez es una actriz vocacional con muchas horas de vuelo que ha aprendido a nadar y guardar la ropa: "Estoy muy contenta con 'Cristo y Rey', me siento superafortunada, pero he aprendido a no depositar demasiadas expectativas, prefiero disfrutar de las cosas cuando llegan y no esperar nada".

No obstante, se muestra esperanzada con el estado actual de la ficción española, sobre todo en lo que cree que de positivo puede suponer la creciente presencia femenina, "sobre todo en puestos técnicos y de dirección". Pone de ejemplo a su paisana Pilar Palomero: "Las mujeres estamos ahí, pero no se nos contaba y eso está empezando a cambiar. Es maravilloso poder empezar a ver trabajos interesantes con personajes femeninos".