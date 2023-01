Ana Labordeta, actriz: "Los intérpretes nos hacemos mejores a medida que vivimos"

Cuatro tardes en casa. Hablaba usted de pellizco en el estómago el día anterior al estreno… Mira que llevo años haciendo teatro y viniendo a casa, y siempre es lo mismo; ahí está, incluso me cuesta comer. Es normal, hay una implicación emocional con mis paisanos, mis amigos, mi familia. Quiero que salga perfecto, que la gente disfrute, me exijo mucho; luego oyes el murmullo del público, el silencio, el ruido del telón cuando se alza, pisas el escenario, miras a tus compañeras y te sosiegas. ‘Adictos’ es una gran obra, con un equipazo técnico y artístico, y las Lolas, dos compañeras de lujo.

La televisión ha sido su plataforma de despegue, sobre todo en la última década.He trabajado sobre todo en teatro, con la suerte de contar con excelentes textos, dirección y compañeros. En la tele hacía mucho personaje episódico; llegas un día y te vas dos o tres después, para hacer un personaje sin desarrollar. Pero apareció ‘Amar en tiempos revueltos’, y fue un regalo. Dos años y medio maravillosos, en los que me enamoré de la televisión. Es un proceso mágico, el personaje crece contigo, le das algo de ti… los intérpretes nos hacemos mejores a medida que vivimos y nos pasan cosas.

En ‘Madres’ la cosa ha ido aún más lejos.Llegó en un momento muy duro de mi vida, cuando muere mi pareja. Los directores de casting me ofrecieron el papel en las puertas del tanatorio, en el día más triste que recuerdo, y el papel me salvó de una depresión profunda. Cuando vi que el personaje era una enfermera, fue como cerrar un círculo, después de tres años en hospitales tratando con ellas y viendo cómo cuidaban a todos. Un Stanislavski a lo bestia, vamos. Tenía la oportunidad de hacerles un homenaje. En el primer capítulo el personaje era muy pequeño, y yo quería darle una personalidad especial; el homenaje fue directo a una enfermera que iba siempre vestida de rosa. A Chus Rueda, la jefa de vestuario y hermana de Belén, le gustó la idea de que Vicky fuera rosa y muy tierna. Hasta zuecos rosas y reloj rosa me puso.